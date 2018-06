เทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์ งานชั้นดี แถมให้ดูฟรี 5 เรื่อง

สถานทูตสิงคโปร์ ร่วมกับ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า จัด เทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์ 2561 คัดภาพยนตร์คุณภาพดีของสิงคโปร์ให้ชมฟรีอีกครั้ง โดยงานเทศกาลที่จัดเป็นครั้งที่ 5 นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภาพยนตร์ที่ถูกคัดเลือกให้ฉายในวันเปิดเทศกาล คือ ‘Ramen Teh’ ภาพยนตร์ดราม่าเรื่องราวของ ‘มาซาโตะ’ เชฟหนุ่มที่เดินทางออกจากบ้านเกิดในญี่ปุ่นไปยังสิงคโปร์หลังจากพ่อของเขาเสียชีวิต เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของตัวเอง ซึ่งระหว่างการเดินทางนั้น เขายังได้เรียนรู้อะไรๆอีกหลายอย่าง

นอกจากนั้นยังมี ‘Chennai 2 Singapore’ ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ เรื่องของ ‘Harish’ ผู้สร้างหนังที่ เดินทางจากเจนไนมายังสิงคโปร์ ด้วยความหวังที่จะได้พบผู้อำนวยการสร้าง แต่ทันทีที่เดินทางถึง หนังสือเดินทางของเขาเกิดหายไป ส่วนคนที่ตั้งใจมาพบก็ป่วยถึงขึ้นโคม่า แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาต้องผจญ เพราะเขาเกิดได้พบหญิงสาวที่กำลังต่อสู้กับมะเร็งร้าย และเกิดตกหลุมรักเธอเข้าไปอีก

‘667’ รวมหนังสั้นจาก 5 คน 5 เรื่อง ได้แก่ Jun Chong ซึ่งกำกับเรื่อง ‘KE’, Shuming He เรื่อง ‘Letters from the Motherland’ , Jiekai Liao กำกับเรื่อง ‘Nocturne’ , Kirsten Tan เรื่อง ‘Wu Song Slays the Seductress’ และ Eva Tang เรื่อง ‘The Veiled Willow’ ทั้งนี้ ‘667’ ได้รับการสนับสนุนจาก Singapore Chinese Cultural Centre โดยภาพยนตร์ทั้ง 5 เป็นงานที่สร้างจากแรงบันดาลใจของพวกเขา ระหว่างออกเดินทางค้นหารากเหง้าทางมรดกและวัฒนธรรม และแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำให้สิงคโปร์กลายเป็นบ้านของพวกเขาได้อย่างไร โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ดังกล่าว

‘My Love Sinema’ ภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าที่เสนอเรื่องราวของ ‘Kheong’ ชายหนุ่มในสิงคโปร์ยุคอาณานิคมที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองตามความฝันที่จะเป็นนักฉายหนัง เขาได้ตกหลุมรักกับ ‘Wei’ ครูสาวที่ต้องเลือกระหว่างภาระหน้าที่ในการเป็นลูกที่ดีกับความรู้สึกที่เธอมีต่อเขา

ปิดท้ายที่ภาพยนตร์แอ็คชั่นระทึกขวัญ ‘Diamond Dogs’ เรื่องราวของ ‘Johnny’ ผู้หูหนวกและเป็นใบ้ ภายหลังเขาพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สาม ดังนั้นเมื่อไม่มีอะไรต้องเสียอีกต่อไป เขาจึงตกลงที่จะร่วมการทดลองทางสังคมแบบลับๆที่สนับสนุนโดยกลุ่มชนชั้นสูง โดยการทดลองนี้จะทำให้คนต่อสู้กันเพื่อทดสอบความก้าวร้าวแบบดิบๆและภาวะการตื่นเต้นอย่างรุนแรง และนั่นก็นำไปสู่เรื่องราวอื่นๆ

ทั้งนี้ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะมีคำบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้สนใจสามารถรับบัตรได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์ 2561 ชั้น 7 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนเวลา 30 นาที

ดูรอบฉายที่ www.sfcinemacity.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-268-8888