‘ลิซ่า’ ขอบคุณ’บลิ้งค์ไทย’ “ให้การต้อนรับกลับบ้านที่ดีเยี่ยม”

หลังจากที่คอนเสิร์ต “BLACKPINK 2019 World Tour [IN YOUR AREA] BANGKOK” คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของ 4 สาว นำโดย เจนนี่ คิม, จีซู, โรเซ่ และ ลิซ่า ในนาม“BLACKPINK”(แบล็กพิงก์) จบลงแล้วทั้ง 3 รอบ ด้วยความประทับใจจากแฟนๆ ล่าสุด ลิซ่า ลลิสา มโนบาล หนึ่งในสมาชิกวงสายเลือดไทยได้โพสต์ขอบคุณแฟนคลับไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ขอบคุณบลิ้งค์ชาวไทยทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะครั้งไหนๆก็ให้การต้อนรับกลับบ้านที่ดีเยี่ยม มาครั้งนี้ รู้สึกมีความสุขและสนุกมากที่ได้แสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ไทยถึง 3วันติด! และมีคนมาให้กำลังใจเยอะมาก หวังว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีของทุกคนนะคะ♥️ Thank you so much! ไว้เจอกันค่ะ!

ขอบคุณ lalalalisa_m