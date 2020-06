‘ไฮโซกี้’ เซอร์ไพรส์วันเกิด ‘ฝน ศนันธฉัตร’ บนเพนต์เฮาส์หรู ไม่ผิดจากสัญญา ‘จะทำให้ผู้หญิงทั้งโลกอิจฉาหนู’

View this post on Instagram

Happy birthday na kaaa t ruck… welcome to our new penthouse na kaaa.. ขอให้ที่รักมีความสุขมากๆนะครับ.. คิดอะไรหวังอะไรขอให้สมความปรารถนาทุกๆอย่างนะครับ.. ดังเป็นดาวค้างฟ้าตามที่ฝันไว้นะครับ.. ที่รักเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีหัวใจที่อ่อนโยน มีแต่คนรัก พี่กี้ก็รักหนู เพื่อนร่วมงานแฟนคลับก็รักหนู.. ขอบคุณน้องฝนมากๆดูแลพี่อย่างดีมากๆตอนขาหักจนหายดีไม่มีหนูพี่คงแย่มากแน่ๆเลย.. ไม่ว่าทุกข์หรือสุข จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ จะคอยเฝ้าดูแลมองหนูอยู่ข้างๆหนูเป็นดาวค้างฟ้าตามฝันนะครับ.. จำได้ไหมตอนพี่ขอน้องฝนเป็นแฟนเคยสัญญาไว้ว่าพี่จะทำให้ผู้หญิงทั้งโลกอิจฉาหนู พี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับ 😘☺️❤️😘 let enjoy our best time on your big day.. don’t ask me how much I love you because it’s much more than you can think of.. happy birthday my birthday girl 🎉🎉🎂🎂☺️☺️❤️❤️ thanks exclusive chef from Le Normandie 😋☺️❤️😘