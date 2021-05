ตามคำขอ! ‘ชมพู่ อารยา’ รีวิวฉีดวัคซีนซิโนแวค พร้อมเปิดเหตุผลการตัดสินใจ แบบไม่มีกั๊ก

จากกระแสข่าวจากหลายช่องทางเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ทั้งด้านดี และไม่ดี จนทำให้หลายคนยังไม่กล้าตัดสินใจที่ฉีดวัคซีน ในขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆ ก็ออกมาเชิญชวนประชาชนให้เข้ารับการฉีด เพราะมองว่า จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคนี้ไปได้

ซึ่งเร็วๆ นี้ ตัวแม่เน็ตไอดอลสายแฟชั่น อย่าง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ได้เข้ารับวัคซีนคุ้มกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคแล้ว เพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยง งานนี้ก็มีคนไต่ถามถึงเหตุผลตัดสินใจ ทั้งๆ ที่วัคซีนดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลข้างเคียง ซึ่งเจ้าตัวก็เล่ายาว ถึงการตัดสินใจแน่วแน่ในการเข้ารับวัคซีน พร้อมยืนยันว่าศึกษามาเป็นอย่างดี และมีเหตุผลเพียงพอ ที่สำคัญคือวางแผนการตั้งครรภ์ อีกทั้งมีหลายห่วงให้ต้องคิดถึง

“สวัสดีค่ะ รีวิว การฉีดวัคซีน sinovac ค่ะ

ก่อนอื่น ขอแชร์ว่า ส่วนตัวตัดสินใจแน่วแน่ที่

จะรับวัคซีน เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่

ระบาดตอนนี้ที่หนักหน่วง + มีลูกเล็ก + ห่วงว่าจะเป็นพาหะให้ยายหนิง และที่สำคัญที่สุดคือมีแพลนที่จะตั้งครรภ์ แต่มองไม่เห็นเลยว่า

สถานการณ์นี้จะยืดเยื้อไปอีกเท่าไหร่ อยากจะให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันให้มากที่สุด นอกเหนือไปจากการตั้งการ์ดให้สูงที่สุด รักษาร่างกายให้แข็งแรง รวมไปถึงการกิน/ใช้ทุกอย่างที่แชร์กันตาม social ว่าช่วยในการสู้รบกับเชื้อ covid 19ได้ ( ของฤทธิ์ร้อน สมุนไพร ยาจีน ยาเขียว น้ำยาบ้วนคอ bla bla bla)

จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลถึงตัวเลือกต่างๆ ที่มี

บอกตามตรงว่า ในช่วงแรกๆที่มีข่าวการผลิต

วัคซีนออกมา ก็คิดว่าถ้ามีโอกาส ก็คงจะเลือก

ยี่ห้อที่ชื่อติดหูเรา เช่น Pfizer หรือ J&J และขอสารภาพตามตรงว่า ความคิดที่จะดิ้นรนไปฉีดตปท. ก็มีค่ะ ระหว่างนั้น ก็ได้พยายามหาความรู้เท่าที่จะหาได้เกี่ยวกับวัคซีนแต่ละยี่ห้อเอามาประกอบการตัดสินใจ เรียกว่า จะมีให้ฉีดรึเปล่าค่อยว่ากัน แต่อยากรู้ว่าแต่ละตัวมีข้อดี ข้อเสีย และประสิทธิภาพ ต่างกันยังงัย แล้วคอยคิดว่าจะหามาฉีดยังงัย

ทีนี้มาดูเกณฑ์ในการประกอบการตัดสินใจ

ของชมนะคะ

1.efficiency rate

2.side effect

3. เทคโนโลยีที่ใช้ผลิต

ในส่วนของ efficiency rate จะเห็นว่า ตัว

เลขที่แชร์ๆ กัน ค่า efficiency rate ของ pfizer

จะสูงที่สุด รองลงมาคือ moderna ส่วน

sinovac จะอยู่ท้ายๆหน่อย ซึ่งมองดูแล้วคิดแบบง่ายๆ ค่า efficiency สูงก็น่าจะหมายถึง

ประสิทธิภาพในการป้องกันสูง ถูกมั้ยคะ ทีนี้ไอ้ค่า efficiency rate เนี่ย มันได้มายังงัย ชมมี

คลิปนึง (สามีส่งมาให้ ) อธิบายได้เคลียร์มาก

จะแปะ link ไว้ใน story นะคะ เผื่อใครสนใจจะหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

แต่สรุปรวมๆ ก็คือ วัคซีนแต่ละยี่ห้อ ก็เก็บข้อมูลของตัวเอง ต่างสถานที่ ต่างเวลา ในระยะของการระบาดที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น จะนำมาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนกันการติดเชื้อได้มากกว่า ก็ดูจะไม่แฟร์เท่าไหร่ แต่ที่แน่ๆคือ ไม่มียี่ห้อไหนที่กันได้ 100% แต่ที่ทุกยี่ห้อมีเหมือนกันคือ กันไม่ให้มันเล่นเราหนักลดอัตราการเป็นผู้ป่วย ICU ช่วยแบ่งเบาภาระของบุคคลากรทางการแพทย์ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ pandemic นี้จบเร็วที่สุด ในตอนท้ายของคลิป นางสรุปว่า The best vaccine is whatever vaccine you were offered. ก็คล้ายๆกับที่คุณหมอบ้านเรา กำลังบอกพวกเราแหละค่ะ ว่าวัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด

ประกอบกับชมเชื่อว่าไม่ว่าจะฉีดยี่ห้ออะไร เราก็ยังต้องห้ามการ์ดตกอยู่ดี ก็ใช่ว่าฉีดปุ๊บจะได้ถอดแมสปั้บ แต่ฉีดเพื่อ “เสริม” ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ประเด็นของ efficiency rate ที่ว่าๆกัน สำหรับชมเมื่อพิจารณาแล้ว แทบจะปัดตกไปเลยค่ะ

ทีนี้มาที่เรื่องของ side effect ค่ะ เท่าที่เห็น จากข้อมูลในประเทศต่างๆ โอกาสแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ชมเห็นว่า เกิดขึ้นกับแทบทุกยี่ห้อ แต่มีในอัตราส่วนที่น้อยมาาาากตามความเข้าใจของชมเอง (คหสต.)มันน่าจะเป็นเรื่องของการตอบสนองของแต่ละคน แตกต่างกันไป สภาพร่างกาย โรคประจำตัว และปัจจัยอื่นๆอีกที่เราคงไม่รู้ แต่เมื่อเทียบอัตราส่วนแล้ว ชมคิดว่า โอกาสตาย/เจ็บตัว/หรือ แม้แต่แค่เป็นพาหะ และนำไปสู่ความสูญเสียอื่นๆ อันเนื่องมาจากการติดเชื้อcovid (โดยเฉพาะในเวลาที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในแต่ละวันเบอร์นี้) สูงกว่า โอกาสตายจาก side effect ของวัคซีนแน่นอน (รื้อฟื้นวิชาคณิตศาสตร์ : ความน่าจะเป็น ) ทั้งนี้ทั้งนั้น ชม consider ว่าตัวเองค่อนข้างแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว จึงไม่ค่อยห่วง ข้อนี้มาก แต่สำหรับใครที่ไม่แน่ใจ ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูค่ะ

เทคโนโลยีที่ใช้ผลิต Pfizer และ moderna ผลิตด้วย เทคโนโลยี MRNA คือเป็นวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติม ก็ลองหาข้อมูลดูนะคะ คือยาวมากอ่ะ Astra Zeneca คือวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ อันนี้ก็ยาวอีก สั้นๆคือ เป็นไวรัส ที่มีชีวิตแต่ไม่สามารถแบ่งตัวได้ เมื่อฉีดเข้าไปก็จะเลียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้าง anti body แต่เนื่องจากเป็นเชื้อที่มีชีวิตไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมากๆ Sinovac คือการฉีดเชื้อที่ตายแล้ว เป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้ว คือ classic ส่วนตัว รู้สึกสบายใจที่สุดกับการฉีดเชื้อตายค่ะ ถึงแม้ efficiency rate (ที่จริงๆแล้วก็เอามาเทียบกันไม่ได้) จะน้อยกว่าเพื่อน เนื่องจากยังไม่มีใครตอบชมได้ถึงผลระยะยาวของวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่มากๆ ดังนั้น ณ เวลานี้ ชมจึงมุ่งไปที่ sinovac ส่วนตัวอื่น ขอเวลาหาข้อมูลให้มากกว่านี้ จะเป็นเข็ม 3 เข็ม 4 ค่อยมาว่ากันอีกที เมื่อชมทราบจากเพื่อนบ้านว่ามี จนท. มาตั้งโต๊ะฉีดวัคซีน ที่วัดมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี เนื่องจาก zone แถวบ้านเป็น พท.เสี่ยง จึงไม่ลังเลเลยค่ะ

อิชั้นอยู่เขตปทุมวันค่ะ ก่อนหน้านี้ก็มีจองวัคซีนกับรพ.เอกชนที่ใช้บริการประจำ แต่คิวอีกนานเลยค่ะ พอรู้ว่ามีอันนี้มานี่เท รพ.เลยค่ะ เพราะอยากได้วัคซีนเร็วที่สุด ฉีดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พค. นี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้ว ยังอยู่ดีนะคะ ส่วน effect ก็คือ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ บางคนเตือนว่า จะเพลียจะง่วง จะหลับมันมาก หรือ อาจจะมีไข้อ่อนๆ แต่ของชมคือ ปกติ แบบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ (จริงๆ ก็อยากหลับแบบที่เค้าว่าบ้าง )

คิดอยู่นานเหมือนกันค่ะ ว่าจะออกมาแชร์ดี

มั้ย เนื่องจากเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่คนยังมีความ

เห็นที่หลากหลายกันไป แต่สำหรับคนใกล้ตัว

ชม คนที่ชมแคร์ คนที่ชมรัก ถ้ามีโอกาสชมก็จะบอกเค้าว่าไปฉีดเถอะ ชมไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้

เชี่ยวชาญที่ไหน ชมเข้าใจว่าชมคงไม่สามารถเปลี่ยน mindset ของทุกคนได้

หากคุณอ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว จะตัดสินใจ

อย่างไร คุณอาจจะยังกลัว effect กลัวตายจากวัคซีน หรือลิ่มเลือดอุดต้นอะไรอย่างที่ได้ยินในข่าว ชมเคารพการตัดสินใจของคุณ ชมรู้ว่าใครๆก็รักชีวิตของตัวเอง ส่วนชมก็รักชีวิตของชมเหมือนกัน ชมก็เป็นแม่ มีครอบครัว มีคนที่รัก มีงานการที่ต้องเป็นห่วง และนี่คือการตัดสินใจของชม

สุดท้าย การที่เราจะยุติ pandemic นี้ได้ก็คือ

การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดได้ก็คือ 1. พวกเราคนติดเชื้อกันหมดแล้วเราก็จะมีภูมิกันทุกคน หรือ 2. การฉีดวัคซีนให้กับ

ประชากรเป็น% ที่มากพอที่จะทำให้เชื้อไม่แพร่ระบาด จุดนี้ ชมสะดวกเลือกข้อ 2 นะคะ

สุดท้ายยิ่งกว่า ขอใช้โอกาสนี้ ขอบคุณบุคคล

ากรทางการแพทย์ทุกท่านค่ะ คุณคือ hero ตัวจริงค่ะ

With each shot that goes to someone’s

arm, we get closer to the end of this

pandemic.”