ยังไงกันแน่? ‘แอน จักรพงษ์’ โพสต์ตัดสินใจอยู่กับน้องหมี

สาวข้ามเพศสุดรวยอย่าง ‘แอน จักรพงษ์’ มีหนุ่มๆ รายล้อม ให้หัวใจกระชุ่มกระชวยตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกตลอดว่า หนึ่งเดียวในใจคือ เบนจามิน หนุ่มอังกฤษ ซึ่งมักเรียกว่าเฮีย แต่ แอน ก็มีภาพแซ่บกับหนุ่มคนอื่นมาให้เห็นตลอด

โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ ‘แอน จักรพงษ์’ ใกล้ชิดอยู่กับ ‘เคิร์ก บอนแดด’ หรือบางครั้งเรียกว่า น้องหมี หรือ คุณวินัย มีภาพแซ่บๆ ออกมามากมาย

ล่าสุด แอน จักรพงษ์ ได้โพสต์ลงบนอินสตาแกรมของตัวเอง พร้อมข้อความ อาทิ Forever Pride My Part Time Husband อวดผัวคืองานประจำ….ทำใจหน่อยนะเพราะผัวแม่หล่อจริงๆ #แอนจักรพงษ์ #ข้ามเพศพันล้าน #annejakrajutatip #jkn18 #kirkbondad #คนอวดผัว

รวมถึง With Clint in 2019 and With Kirk in 2021 ❤️ คบกับพี่หมีตอนปี 2019 แต่ตัดสินใจอยู่กับน้องหมีตอนปี 2021 #แอนจักรพงษ์ #อย่าส่งหาเฮีย #จักรพงษ์จักรวาล #AnneJakrajutatip #ข้ามเพศพันล้าน #มาดามแอน #JKN18 #ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน