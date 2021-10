ใจสลาย ‘นุสบา’ สูญเสียคุณพ่อ จากไปอย่างสงบ ‘บี พุทธิพงษ์’ อาลัยสุดเศร้า

วันที่ 3 ตุลาคม นุสบา ปุณณกันต์ แจ้งข่าวการจากไปของคุณพ่อ “ยุทธนา วานิชอังกูร” พร้อมเปิดใจอาลัยถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักผ่านอินสตาแกรม โดยระบุว่า

“ป๋าของนุส นายยุทธนา วานิชอังกูร ได้หมดความรู้สึกและหลับไปอย่างสงบในแขนของนุส เมื่อวันที่ 30 ก.ย 2564… เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นุสได้สัมผัสกับความรู้สึกหัวใจสลาย แต่เมื่อนึกถึงความทรงจำที่ป๋าเคยจูงมือเดินไปส่งที่โรงเรียน ดูแล สั่งสอน พวกเรา เป็นอาจารย์ที่หลายๆ ท่านเรียกขาน คุณความดีต่างๆ ของป๋า ทำให้นุสยิ้มได้ว่าป๋าได้หลับและจากไปอย่างสบายที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ ในวันนี้ 3 ต.ค.

ป๋า…ผู้มีความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวเหมือนคุณปู่ NH อมัท วานิชอังกูร แต่อ่อนโยนมีเมตตาเหมือนคุณย่าหวาน (ชุมสาย ณ อยุธยา) วานิชอังกูร

ป๋า…ผู้เป็นที่รักของทุกคน ผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่

นุส พี่บี ปุณณกันต์ รักป๋าเสมอนะคะ

You held my hands when I was small

You are the hero of my childhood

I will always miss you papa..I know you are by my side

In laughter and in sorrow

In sunshine and through rain

I know you are watching over me

You are always there

With the same smile.. same eyes.. same lips imprint

I love you Papa

Until we meet again💕🤍”

ขณะที่ บี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แสดงความอาลัยผ่านอินสตาแกรม โดยระบุว่า

“วันนี้มีเรื่องที่ทำให้ต้องเสียใจอีกครั้ง เมื่อครอบครัวของเราได้สูญเสียผู้ใหญ่ที่รักและเคารพที่สุดคนนึง พ่อภรรยาของผม คุณยุทธนา วานิชอังกูร ป๋าเป็นคนที่ใจดี มีเมตตา อัธยาศัยดีที่สุด คุยสนุก ความรู้รอบตัวมากมาย เล่าเรื่องต่างๆ ให้เราฟังเสมอ สอนและรักผมเหมือนลูกชายตัวเอง สนใจข่าวสารและการเมืองมากๆ ตั้งแต่ผมได้ลงสมัคร ส.ส.เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ป๋าจะหาเวลามาช่วยเดินหาเสียง แนะนำเพื่อนๆ ของป๋าให้ผมเสมอ เราคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองทางการเมืองกันตลอด เพราะป๋าชอบการเมือง คุยกันสนุกออกรสชาติกันตลอด มีทั้งเห็นตรงกันและไม่ตรงกัน ก็ได้เก็บมาคิดทบทวน นำมาใช้ จนเมื่อ2ปีที่แล้ว ป๋าป่วยเข้า รพ.จุฬาฯ ผมมีโอกาสไปปฏิบัติภารกิจบริเวณนั้น ก็ได้ขึ้นไปเยี่ยม ป๋าเห็นเราแต่งชุดมาแบบนี้ ยิ้มกว้าง หายป่วย ลุกขึ้นมาคุยอย่างดีใจ เรารู้เลยว่าป๋าภูมิใจในตัวเรามาก ตลอด 20 ปีที่เป็น ส.ส.จนได้เป็นรัฐมนตรี ดูรอยยิ้มของป๋ามีความสุขมากๆ จริงๆ…แล้ววันที่เราไม่อยากให้เกิดก็มาถึง ขอบคุณป๋าที่รักและเมตตาผมมาตลอด ให้โอกาสและให้ความไว้วางใจให้ดูแลนุส ลูกสาวที่รักของป๋า ป๋าเหนื่อยมามากแล้วครับ พักให้เต็มที่นะครับ ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว คำสัญญาที่ผมรับปากไว้กับป๋า ผมจะรักษาและทำให้สำเร็จ เรารู้กันสองคนนะครับ รักและคิดถึงป๋าเสมอนะครับ”