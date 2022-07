รู้จัก ‘เฮอร์ไมโอน้อง’ เพลงไวรัลฮิตทั่วโลกออนไลน์ ร่ายคาถาสุดปังไปแล้ว 4 ล้านวิว

รู้จัก ‘เฮอร์ไมโอน้อง’ เพลงไวรัลฮิต ร่ายคาถาสุดปังไปแล้ว 4 ล้านวิว

เป็นอีก 1 เพลง ที่เรียกว่ากลายเป็นไวรัลไปเสียแล้ว สำหรับเพลง “เฮอร์ไมโอน้อง” ของ อูน-ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ เจ้าของกิจการ Diamond Grains และเจ้าของช่อง Tiktok @thechanisara

เพลงเฮอร์ไมโอน้อง มากับท่อนเพลงที่ติดหู “อยากมีเวทมนตร์คาถาจะเสกพี่มาให้เป็น My boo Accio Confundo นะโมนะโม เลิฟยูเลิฟยู อยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่จะเสกให้พี่มารักแต่หนู จะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว”

ที่เหล่ามักเกิ้ล แฟนคลับพ่อมดน้อย แฮร์รี่ พอตเตอร์ คงจะคุ้นชินกันเป็นอย่างดี กับคาถาอย่าง แอคซิโอ คาถาเรียกของ และคอนฟันโด คาถาที่ทำให้อีกฝ่ายมึนงง รวมไปถึง เฮอร์ไมโอนี แม่มดสาวผู้เชี่ยวชาญด้านการเสกคาถา ได้มาอยู่ในเพลงอย่างลงตัว

หลังปล่อยเพลงออกมาเมื่อ 29 มิถุนายน เพียง 10 กว่าวันก็มีคนเข้าไปชมแล้วมากกว่า 4.2 ล้านวิว (12 กรกฎาคม) ทั้งยังเป็นที่ฮอตฮิตใน TikTok ไปจนถึงเพจต่างๆ ที่นำไปทำมีมกันอยู่ไม่น้อย

ความฮอตฮิต ทำเอาหลายคนดราม่าไม่น้อย เข้าไปสอบถาม ว่าได้รับอนุญาตให้นำเพลงมาใช้แล้วหรือยัง กระทั่ง สาวอูน ได้ออกมาโพสต์แจงปมดังกล่าวในเฟซบุ๊กไว้ว่า

“ขอแจ้งก่อนว่าเราเป็น licensee มีใบอนุญาตทำสินค้าคอลเลคชั่น HarryPotter นะคะ คำว่าเฮอร์ไมโอนี่ หรือ Hermione ไม่มีการจด trademark เป็นชื่อสามัญ ตั้งให้ใครก็ได้ค่ะ ส่วน HERMIONE GRANGER เป็น Trademark ของ Warner Bros. Entertainment Inc. ค่ะ และคอลเลคชั่น #BrunchtimeCollectibles ที่เราทำ ก็ทำกับ Warner Bros. เช่นกัน ทาง Warner ติดต่อเรามาและมองเห็นว่าแบรนด์เราน่าจะเหมาะเลยตกลงเซ็นสัญญาสักพักแล้วค่ะ

ส่วนในเพลงชัดเจนว่าเราไม่ได้ใช้ชื่อเต็มที่จด trademark ถึงแม้ในโปรดักส์ที่ออกจะใช้ชื่อเต็มๆ ได้ด้วยก็ตามเพราะเป็น licensee

ทีมทุกคนเห็นมาตลอดรวมถึงทีมเจเค และทีมwarnerสิงคโปร์ค่ะ #เฮอร์ไมโอน้อง

ต่อไปเรื่องเพลงเราทำโปรเจคต์ #BrunchtimeCollectibles ซึ่งมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ก่อนจะเข้าใจเจตนาเพลง ต้องเข้าใจเจตนาคอลเล็กชั่นก่อน เราจะมีสินค้าลิขสิทธิ์ออกมา ที่ทำงานร่วมกับ Disney และ Harry Potter เพราะความชอบของเราเอง และเค้าติดต่อมาเพราะเห็นว่าเราก็เป็นแฟนคลับคนไทยและดูมี potential

เราก็ชอบ Disney กับ Harry Potter ไม่ต่างจากหลายๆคน เราว่าความชอบมันจัดอันดับไม่ได้ ความชอบไม่ใช่เกมส์ที่จะต้องเอาชนะกันว่าใครรู้ fact ของอะไรมากที่สุด แต่ความชอบสำหรับเราคือเอาความประทับใจที่ตัวเองมี ส่งต่อออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจและมีความสุขไปด้วยได้ ตัวละคร เรื่องราว นิยาย ทุกคนตีความต่างกัน ใช้ความสุขจากเรื่องที่แต่งมาต่างกัน ที่สำคัญต้องทำให้ตัวละครเป็นที่รู้จักต่อไปได้ ไม่ใช่แค่คนยุคเรา ตั้งแต่ทำเพลงมามีคนบอกว่ากลับไปดูแฮรี่กัน หลายบริษัทใส่ชุดเต้นเพลงนี้กัน ไม่รู้หรอกว่าเค้าจะชอบกันจริงไม่จริง แต่การจะทำให้นิยายเรื่องนึงมันถูกสานต่อได้ ฐานแฟนๆ ต้องขยายตามวัยของมัน

ใน Collaboration Goal ที่คุยกับทาง Warner Brothers คือชัดเจนกันว่าเราจะทำโปรเจ็กต์สินค้านี้ To physically connect values of the stories with new & existing audiences through each and every pieces. We wish to combine customers’ personal Wizarding World’s experiences with our holistic products in collectible and reusable packages that could be kept emotionally and physically.

Goal: เพื่อใช้สินค้าที่จับต้องได้จริง ช่วยเชื่อมโยงคุณค่าและเรื่องราวกับผู้ชมทั้งเก่า และใหม่ทุกคนเราต้องการรวมประสบการณ์ส่วนตัวที่ลูกค้ามีกับ Wizarding World และ Harry Potter เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลร่างกายและจิตใจแบบองค์รวมของ Aurora’s Potion ในแพ็คเกจที่น่าสะสมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เก็บรักษาไว้ได้ทั้งความประทับใจในความทรงจำ และการใช้งานจากเนื้อเพลง คาถาที่ใช้ accio เรานึกถึงสมมุตินั่งเก้าอี้อยู่ในห้องเรียน แล้วใช้คาถาลากเก้าอี้มานั่งใกล้ๆกัน

หรือ confundo ก็คือทำให้มึนและมารัก อยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่ เพราะอยากเสกเก่งๆเหมือนเฮอร์ไมโอนี่ ไม่ได้บอกว่าชั้นคือเฮอร์ไมโอนี่ ถ้าแต่งจาก personality ของเฮอร์ไมโอนี่จริงๆ เพลงจะไปอีกเวย์นึงค่ะ และนั่นคือสาเหตุที่ตั้งชื่อเพลงว่าเฮอร์ไมโอน้อง เพราะเราเป็นต้าวน้องคนนึงที่อยากเก่ง และมีเวทย์มนตร์เหมือนเค้า

เนื้อเพลงทั้งหมดเป็น parody เปรียบเปรยว่าถ้าเรามีพลังเวทย์มนตร์จะสนุกยังไง เพราะมันก็คือความฝันของเราตอนดู Harry ตอนเด็กๆ ว่าอยากไปเรียนฮอกวอตส์จังเลย ตั้งใจไว้แต่แรกว่าถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อสินค้าและสละเวลามาดูคอลเลคชั่น ก็อยากให้ได้ประสบการณ์และอินกับคาแรคเตอร์ไปด้วยกันช่วยกันขยายฐานแฟน ทำให้ทุกคนได้จอยไปกับโลก Harry/Disney ไปด้วยกัน มีความสุขไปได้ตั้งแต่คอนเซ็ปต์ ไอเดีย และการสร้างชิ้นงานที่รู้สึกสนุกไปกับมัน

โดยมีทีมเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทีมเจเคช่วยกันดูไม่ให้มันออกนอกกรอบที่ผู้แต่งอยากนำเสนอ แค่เห็นคนออกมาเอาชุดคลุม ไม้กายสิทธิที่คนเคยซื้อไว้มาเล่นอีก คนกลับไปดูหนังอีกรอบ เราภูมิใจมากๆ แล้วค่ะ

ส่วนเรื่องความชอบ ความฉาบฉวยของเพลง ที่คุณพิมพ์ว่า “เฮอร์ไมโอน้อง ก็ไม่เก๋นะ คือนี่ไม่ได้เหยียดรสนิยมการฟังเพลง แต่นี่เหยียดกระบวนการการทำเพลงที่ฉาบฉวย” อันนั้นแล้วแต่ความชอบของคุณ ไม่ว่ากัน ตามสบายชอบใจค่ะ #เฮอร์ไมโอน้อง”

