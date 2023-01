‘สิงโต เดอะสตาร์’ โชว์หวานจุ๊บออกอากาศ เปิดตัวหนุ่มคนพิเศษ รับปีใหม่

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา สิงโต เดอะสตาร์ อัพโหลดคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะรับประทานของหวานกับหนุ่มรายหนึ่งข้างกาย ก่อนจะชี้ที่แก้มตนเอง แล้วหนุ่มข้างกายก็โน้มมาหอมแก้ม และจุ๊บที่ริมฝีปาก

งานนี้ทำเอาแฟนๆ เขินกันเป็นแถว เจ้าตัวยังโชว์หวาน ระบุข้อความประกอบคลิปด้วยว่า

“New year’s ice cream 2023 to you all ขอให้มีชีวิตที่หอมหวาน มีใจที่เย็นสบาย เหมือนไอศกรีม ตลอดปีทุกคนเลยนะครับ” และว่า “그냥 친구 아빠 แค่เพื่อนครับพ่อ” Dad just friend lol”