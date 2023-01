‘ญาญ่า’ แจกยิ้มสดใส พร้อมอวดสร้อยเพชร บอกเส้นนี้แฟนซื้อให้

งานนี้ทำคนโสดตายเรียบ! หลัง ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ นางเอกสาวชื่อดัง ที่บินไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่ประเทศนอร์เวย์ ได้โพสต์ภาพรอยยิ้มสดใส พร้อมกับโชว์สร้อยเพชรที่ ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็นคนซื้อให้

โดย ญาญ่า ได้โพสต์ภาพและข้อความสุดปัง ชวนให้คนอิจฉาว่า “May the New Year be as sparkly as the necklace my boyfriend gave me อิอิ #คนขี้อวด”

“But on a more serious note, may your New Year be fantastically happy! เต็มไปด้วยสิ่งดีๆ เต็มไปด้วยความรัก เต็มไปด้วยโอกาสดีๆ และที่สำคัญขอให้ทุกๆ ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ #allmylove”