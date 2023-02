“เสือ” เคลื่อนไหวหลังมีข่าวเลิก “ดรีม กัญญาณัฐ”

หลังจากมีข่าวว่าดรีม กัญญาณัฐ ออกมาโพสต์ตอบคำถามแฟนๆ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยยอมรับว่าเลิกกับ เสือ-เสฏกานต์ ลูกชายของร็อกเกอร์ดัง เสก โลโซ และ กานต์ วิภากร แล้ว พร้อมกับปฏิเสธว่าการเลิกกัน ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเงินนั้น

Advertisment

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

– อดีตแฟน ‘เสือ’ ยันไม่ได้เลิกกันเพราะเงิน ‘เสก โลโซ’ ขยับ บอกกลับบ้านเถอะลูก

– อ่าน : ‘ดรีม’ แฟน ‘เสือ เสฏกานต์’ ประกาศโสดแล้ว บอกทุกคนสมควรได้รับความรักที่ดี

ล่าสุด เสือ-เสฏกานต์ ลูกชายเสก โลโซ โพสต์อินสตาแกรมพร้อมเช็กอินที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม พร้อมกับเขียนข้อความระบุว่า “Now instead of focusing on me, focus on being a better YOU in 2023”

Advertisement

หรือ “แทนที่จะโฟกัสที่ฉัน ให้โฟกัสที่การเป็นตัวคุณที่ดีขึ้นในปี 2023”