อีกหนึ่งคนไทย! ‘ลิซ่า’ สวมชุด ‘Asava’ รับพระราชทานเครื่องราชชั้น MBE จากคิงส์ชาร์ลส์

หลังจากที่ สาวๆ BLACKPINK เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่พระราชวังบักกิงแฮม กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่ง พระเจ้าชาร์ลส์และพระราชินีคามิลลาทรงเป็นเจ้าภาพ ทรงเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดียุน ซอกยอล แห่งเกาหลีใต้ และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง คิม กอนฮี ที่เยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เนื่องโอกาสครบรอบ 140 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติช (Member of the Order of the British Empire) ให้กับสาวๆ BLACKPINK โดยมี ประธานาธิบดี ยุนซอกยอล ของเกาหลีใต้ ร่วมในพิธีด้วย

BLACKPINK ได้รับเหรียญ เพื่อยกย่องบทบาทในฐานะผู้สนับสนุน COP26 สำหรับการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ในปี 2564

สำหรับลิซ่า ลลิษา มโนบาล ถือเป็นคนไทยอีกหนึ่งคน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช จาก จักรวรรดิบริติช

ก่อนหน้านี้ มีคนไทย 2 คน ที่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษ Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE) โดยผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษนี้ เป็นผู้ที่ทำคุณูประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นที่ประจักษ์ สำหรับผู้มีสัญชาติอังกฤษที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ จะใช้คำนำหน้านามว่า “เซอร์ (Sir)” ได้ ส่วนชาวต่างประเทศจะใช้อักษรย่อ “KBE” ต่อท้ายชื่อ คือ นายอานันท์ ปันยารชุน และ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์

นอกจากนี้ยังมี เบน สวัสดิวัฒน์ (Ben Svasti Thomson ) กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Most Excellent Order of British Empire M.B.E เช่นกัน

ทั้งนี้ “ลิซ่า” ได้สวมชุดของแบรนด์ไทย “Asava” เข้ารับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติช อีกด้วย เรียกว่านับเป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการ K-pop และเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของประเทศไทยอีกด้วย

