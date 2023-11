4 สาว BLACKPINK รับพระราชทานเครื่องราชชั้น MBE จากคิงส์ชาร์ลส์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน รอยเตอร์ รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติช (Member of the Order of the British Empire) ให้กับสาวๆ BLACKPINK โดยมี ประธานาธิบดี ยุนซอกยอล ของเกาหลีใต้ ร่วมในพิธี ระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักร

โดย คิงส์ชาร์ลส์ที่ 3 ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ 4 เมมเบอร์ BLACKPINK ได้แก่ เจนนี่ จีซู ลิซ่า และ โรเซ่ ภายหลังจากพระราชทานเหรียญรางวัล

“มันน่าทึ่งมาก ที่พวกคุณยังคงติดต่อพูดคุยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา” คิงส์ชาร์ล ตรัสกับไอดอลเคป๊อป ในพิธี

“หวังว่าจะได้เห็นคุณแสดงสดสักครั้ง”

BLACKPINK ได้รับเหรียญ เพื่อยกย่องบทบาทในฐานะผู้สนับสนุน COP26 สำหรับการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ในปี 2564

สาวๆ สร้างประวัติศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม โดยกลายเป็นกลุ่มเคป๊อปกลุ่มแรกที่พาดหัวข่าวในเทศกาลดนตรีที่สำคัญของสหราชอาณาจักร และขึ้นเวทีที่เทศกาลฤดูร้อน BST Hyde Park ในใจกลางลอนดอน ต่อหน้าผู้ชมกว่า 65,000 คน ที่ขายบัตรหมดเกลี้ยง

