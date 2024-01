ดาว TikTok คนใหม่! เปิดกระเป๋า ‘ปู ไปรยา’ มีครบทุกสิ่ง สินค้าแบรนด์ ยันของขลัง 

ดาว TikTok คนใหม่! เปิดกระเป๋า ‘ปู ไปรยา’ มีครบทุกสิ่ง สินค้าแบรนด์ ยันเครื่องรางของขลัง

กลายเป็นไอดอลคนใหม่ของชาวโซเชียลไปแล้ว สำหรับสาวอินเตอร์ “ปู ไปรยา” ที่หลังแต่งงานผันตัวมาเป็นดาว TikTok คนใหม่ ที่โลกออนไลน์ต้องยกนิ้วให้ กับคอนเทนต์ประจำวัน What in my bag รีวิวเปิดกระเป๋าในแต่ละวัน ในช่องแอ๊กเคาต์ @prayalundberg ที่จะพาไปส่องตัวแม่ตัวนางพญาอย่าง “สาวปู” วันเดย์ลุคแต่งตัวอย่างไร เสื้อผ้า หน้าผม อุปกรณ์ความสวยของเธอประกอบไปด้วยอะไรบ้าง รวมไปถึงพกพาอะไรเติมเต็มความเป๊ะ

ซึ่งแต่ละวัน “ปู ไปรยา” รีวิวแบบเรียลๆ ธรรมชาติ เปิดกระเป๋าข้างทาง ริมถนน กลางสนามบิน หรือในรถยนต์ส่วนตัว พร้อมเสียงสำเนียงอินเตอร์ ที่งานนี้ไฮไลต์เด็ดอยู่ตรงที่ว่าของที่เธอพกพามีครบทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ชื่อดัง สินค้าแบรนด์ไทย ครีมกันแดด KA ยาดมเซียงเพียว ยาพาราฯ sara รวมไปถึงเครื่องรางของขลัง กำไรข้อมือหลวงปู่ดู่ สีผึ้งวัดป้อมรามัญ กำไลลูกประคำ องค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่สายมูเตลูไม่ควรพลาด

กลายเป็นกระแสและไวรัลให้แฟนๆ ชาวเน็ต แห่ซื้อสินค้าตามที่เธอรีวิวเพียบ พร้อมกระตุ้นสินค้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้แฟนไทย และแฟนอินเตอร์ ตามรอยความเป๊ะของ นักแสดงไทยสายอินเตอร์

ณ จุดนี้ นอกจากคอนเทนต์ What in my bag จะเป็นคลิปที่รอคอยของแฟนๆในแต่ละวันแล้วนั้น คลิปใน TikTok ของเธอ ยังถูกแฟนๆ โคฟเวอร์หยิบเอาเส้นเสียงของ “ปู ไปรยา” ไปแอ๊กติ้งทำคลิปรีวิวล้อเลียนตามรอยเธอมากมายเต็มโลกติ๊กต็อก