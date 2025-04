ย้อนเส้นทางชีวิต เปิดประวัติ โตโน่ ภาคิน เคยติดหนี้ 20 ล้าน ก่อนประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง

เป็นอีกหนึ่งนักแสดง นักร้องชื่อดัง ที่หลายคนรู้จัก โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ที่ล่าสุด นอกจากจะโล่นแล่นในวงการบันเทิงแล้ว “โตโน่” ยังดำรง ตำแหน่งรักษาการประธานสโมสรเกษตรศาสตร์ เอฟซี และนักฟุตบอลในตำแหน่งกองกลางให้กับเกษตรศาสตร์ เอฟซี ในไทยลีก 2

และในปี 2565 โตโน่ ทำโครงการ “ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล

ปัจจุบัน โตโน่ อายุ 38 ปี จากข้อมูลวิกิพีเดียระบุว่า โตโน่ เกิดที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แรกเกิดเป็นคนตัวเล็ก เหลือง ร่างกายไม่แข็งแรงนัก เดิมแม่ตั้งชื่อเล่นว่าเอ แต่เนื่องจากพ่อชกมวยใช้ชื่อว่าหมูโตโน่ จึงตั้งชื่อเล่นให้ภาคินว่า “โตโน่” เดิมมีชื่อจริงว่า ตะวัน คำวิลัยศักดิ์ ภายหลังคุณพ่อเสียชีวิต จึงเปลี่ยนชื่อเป็นภาคิน

ADVERTISMENT

โตโน่ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น และระดับปริญญาตรี ศึกษาด้านธุรกิจการบิน จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

โตโน่ เริ่มเป็นที่รู้จัก ในปี พ.ศ. 2553 หลังจากได้เข้าประกวดร้องเพลงในรายการเดอะสตาร์ 6 และผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ได้หมายเลข 6 และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเป็น 1 ใน 3 คนของแก๊งอสรพิษซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันในช่วงแข่งขันรายการเดอะสตาร์และยังคงคบหาสนิทสนมกันจนมาถึงปัจจุบัน อันประกอบไปด้วย นภัทร อินทร์ใจเอื้อ และ เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช

ADVERTISMENT

ผลงานเพลง มันถูกกำหนดไว้แล้ว (2554) รักเธออยู่ดี (2555) บ้าคิดถึง (2555) จะหยุดเวลาได้ไหม (2556) อยากเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกดี (2556) ยังไงก็โดน (2558) เพิ่งรู้หัวใจตัวเอง (2558) หลอมละลาย (2559)

พรหมลิขิตมั้ง (2560) ขนมจีบ (2561)

ผลงานการแสดงละคร ข้ามเวลาหารัก (2554) เรือนแพ (2554) บุหงาหน้าฝน (2554) นางสิงห์สะบัดช่อ (2555) บ่วงวันวาร (2556) ปีกมาร (2556) สื่อริษยา (2558) หัวใจมีเงา (2558) อยู่ที่เรา (2559) เพชฌฆาตดาวโจร (2559) กามเทพซ้อนกล (2560) Monkey Twins (2561) ดวงใจในมนตรา (2564) พระจันทร์แดง (2564) วิวาห์ฟ้าแลบ (2565)

ผลงานการแสดงภาพยนตร์ Love Syndrome รักโง่ ๆ (2556) THE WAY Lost in right way (2556) ส่ม ภัค เสี่ยน (2560) ส้ม ปลา น้อย (2564) นอกจากนั้นยังมีซิตคอมอีกหลายเรื่องที่ผ่านมา อาทิ นัดกับนัด และ ลูกพี่ลูกน้อง

ชีวิตส่วนตัว

โตโน่ แต่งงานกับ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (ชื่อเล่น แตงโม) ซึ่งเป็นนักแสดง โดยเขาได้เข้ารีตโปรเตสแตนต์ตามเธอตั้งแต่ปี 2556 จนเลิกรากันในปี 2558 และเปลี่ยนกลับมานับถือศาสนาพุทธตามเดิม

ปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกับ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นางเอกช่อง 3 และณิชายังเป็นเพื่อนสนิทกับกฤษกร กนกธร ที่เรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นพระเอกรุ่นน้องร่วมช่องของเขาอีกด้วย

โดย โตโน่ และณิชา ร่วมงานกันในละครเรื่อง กาพเทพซ้อนกล และ ดวงใจในมนตรา จนกลายคู่จิ้นสุดน่ารักก่อนที่จะกลายเป็นคู่จริงในเวลาต่อมา

หนุ่ม โตโน่ ถือเป็นอีกหนึ่งลูกกตัญญูที่ดูแลคุณแม่และน้องสาวอย่างดี ต้องตา น้องสาว เคยโพสต์พี่ชายสายเปย์ โอนเงินแสนให้น้องยามเศร้ามาแล้ว แถมเคยช่วยปลดหนี้ให้ที่บ้านเกือบ 20 ล้านมาแล้ว ก่อนหน้านี้ โตโน่ ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นให้คุณแม่และน้องสาว ในราคา 15 ล้านบาท

ในปี 2562 องค์การสหประชาชาติ เพื่อมหาสมุทร เป็น “ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” สืบเนื่องจากที่นักร้องหนุ่มอุทิศตัวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องทะเลและธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาในปี 2563 โครงการ ONE MAN AND THE SEA “หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก ก่อนที่จะเจอสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า จนต้องหยุดชั่วคราว

และในปี 2565 โตโน่ เริ่มทำโครงการ ‘One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้’ โดยจะว่ายน้ำไปกลับระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว พร้อมกันนั้นก็จะเปิดรับบริจาค เพื่อนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว