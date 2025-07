เปิดข้อความสุดซึ้ง! อองตวน สุดดีใจ จัสติน บีเบอร์ ตอบกลับข้อความไอจี ลั่น เขาไม่คิดว่าจะเห็น

ใจฟูทั้งคนให้และคนรับ! หลังจากที่ อองตวน ปินโต พิธีกร และอดีตนักมวยคนดัง โพสต์ภาพและข้อความลงในเพจ “Antoine Pinto – อองตวน ปินโต” เล่าความประทับใจเมื่อเขาส่งข้อความให้กำลังใจ จัสติน บีเบอร์ นักร้องดังระดับโลก ผ่านทางไอจี พร้อมกับระบุข้อความว่า

Justin bieber Replied my message 😭❤️🙏🏽

ในขณะที่วันนี้กำลังนั่งฟังเพลงอัลบั้มใหม่ของเขา ก็มีความรู้สึกอยากจะส่งข้อความไปให้ อยากขอบคุณพลังงานที่เคยส่งมาให้ผมโดยที่เค้าไม่รู้ตัว และอยากเป็นกำลังใจและส่งพลังงานกลับไป

The people who gives the most love often need it most as well.

May god be good to you.

ซึ่มีใจความสรุปว่า คุณอาจจะไม่เห็นข้อความนี้ แต่อยากส่งข้อความบอกว่าผมเติบโตกับการฟังเพลงของคุณ และคุณเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผม เพลงคุณได้ฮีลใจของผมมากกว่าที่จะคิดได้ ชีวิตของคุณเป็นบทเรียนให้กับผมมาโดยตลอด ผมอาจจะไม่เก่งในการใช้คำพูด แต่ผมเคยเจอว่าโลกเคยโหดร้ายกับผมได้มากมายแค่ไหน อยากให้โลกเป็นที่ที่ดีกว่านี้ มีความรักมากกว่านี้ แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น จึงอยากส่งข้อความนี้เพื่อขอบคุณในทุกๆอย่าง ที่คุณได้ทำให้กับผมโดยที่คุณไม่รู้ตัว และขอให้พระเจ้าดีกับคุณ ให้คุณได้เป็นคนในแบบที่คุณอยากเป็น ขอให้โลกใจดีกับคุณ และอยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว

ก่อนที่ จัสติน ตอบกลับข้อความว่า “Love u bro Thank u”