แจ็ค แฟนฉัน ไม่รู้รายการโอนค่าตัว ‘หมอบี’ เข้าวัด ลั่นถ้ารายได้หนังเกินเป้า จะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้รพ.

แจ็ค แฟนฉัน ไม่รู้รายการโอนค่าตัว ‘หมอบี’ เข้าวัด ลั่นถ้ารายได้หนังเกินเป้าจะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้รพ.
นักแสดงอารมณ์ดี แจ็ค แฟนฉัน หรือ แจ็ค เฉลิมพล เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33 ณ ชั้น G เดอะ สตอรี่ส์ วัน แบงค็อก จากนั้นแจ็คได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวว่าน็อต วรฤทธิ์ โดน มดดำ คชาภา ปลดจากการเป็นพิธีกรในรายการแฉจริงหรือไม่ รวมถึงปมเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในขณะนี้
เรื่องของการมูก็ไม่แผ่วช่วงนี้?
“ผมตอนนี้หาทางมูในลักษณะที่ว่าซื้อของให้โรงพยาบาลอย่างสมมุติภาพยนตร์เรื่อง Food Truck รัก (ลัก) หมูเด้ง มีรายได้เกินที่ผมตั้งเป้าไว้ผมพูดตรงนี้เลยผมจะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับทางโรงพยาบาล ผมซื้อเองนะ คือจะไม่ไปรับเงินจากคนอื่นเลยก็คือซื้อเองครับ”
ล่าสุดไปช่วยจังหวัดชายแดน?
“ช่วยครับ คือคุณโซบีบ้านเขาอยู่ที่สุรินทร์ แล้วคุณโซบี หรือทีมงานของทางที่ผมไปโปรโมตการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพี่น้องชาวสุรินทร์ก็คือไปกับพี่มดดำ (คชาภา) แล้วก็ไปไหว้พระ ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่สะเทือนใจมากๆ คือวันที่เราไปคุณโซบีก็รายงานว่าบ้านที่เราไปเจอเขา เขาก็เสียชีวิต ก็เลยรู้สึกว่าขอทำบุญร่วมด้วย แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ ทหาร พี่ๆ ชาวบ้านที่ติดขอบรั้วชายแดนทั้งหมด แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ตอนนี้กำลังเครียดแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆ
ส่วนตัวคนรอบข้างก็มีบางคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่ วิธีแก้ของผมก็คือ เช่นผมจะซื้อโลงศพไปถวายกับทางวัดใช้ เป็นซื้อของแทนไม่ได้ให้เป็นเงิน แล้วผมจะซื้อของไปให้เขา เป็นนมให้กับเด็ก แล้วก็ขนมอะไรอย่างนี้ ก็รวบๆ อะไรได้ก็รวบรวมไปช่วยกันก่อน”
ขอถามเรื่องเคสพี่น็อต (วรฤทธิ์) เรื่องการเมืองและชาวเน็ตก็มองว่าพี่มดดำเอาพี่น็อตออกจากรายการ
“เรื่องพี่น็อตกับพี่มดดำไม่มีครับ คุณมดดำกับคุณน็อตเขารักกันจริงๆ แล้วผมว่าเขาเป็นเพื่อนรักกันมานานแล้ว ตรงนี้มั่นใจได้เลยไม่มีการเอาออกกันแน่นอน ผมเป็นคนกลางการันตีได้”
จริงๆ อุดมการณ์ แตกต่างกันระหว่างพี่มดกับพี่น็อต เวลาอยู่ในรายการหลังไมค์ยังไงกันบ้าง?
“หลังไมค์เขาก็สนุกสนานเหมือนเพื่อนคุยกัน”
เขาบอกว่าหลังไมค์ดุเดือด เราเคยเห็นตอนที่เขาดุเดือดกันไหม?
“เขาแซวกัน แต่สไตล์การพูดการจาเขาเสียงดังเฉยๆ จริงๆไม่มีอะไรครับ ผมว่าจริงๆ เหมือนเพื่อนกับเพื่อนคุยกัน เรามองว่าทุกคนคือพูดคุยกันสไตล์ของเขา”
พี่น็อตเครียดไหม?
“พี่น็อตไม่เครียดเลย เพราะพี่น็อตก็รู้ว่าไม่ได้โดนเอาออก พี่น็อตก็ขายก๋วยเตี๋ยวดีมากตอนนี้ แล้วพี่น็อตก็มีงานเยอะมากขึ้นแล้วพี่น็อตไปไหนนี่ฮอตมาก ตอนนี้คนขอถ่ายรูปพี่น็อตเยอะมากๆ แล้วผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเมืองถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงความคิดเห็น หรือถ้าใครมีข้อมูลก็แสดงความคิดเห็นในแต่ละภาคส่วนที่เขาอยากแสดงความคิดเห็นมันก็ไม่ผิด แต่เราต้องอยู่ในมุมที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน”
อย่างว่าเราเป็นคนกลาง เรามีวิธีจัดการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง?
“เรื่องการเมืองผมไม่ค่อยถนัดเลย เพราะว่าผมกลัวโดนเหมือนกัน”
หมายถึงแก้ปัญหากับสองคนนี้ยังไง?
“โอ้โหไม่รู้เลย ผมแค่พูดในรายการว่าพักสักครู่ครับแค่นี้ ถ้าเห็นในรายการแฉผมจะไม่ค่อยพูดอะไรหรอก เราต้องรอด เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโดนรวบเมื่อไหร่ คือแฉเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไป ถ้าสังเกตคนดูเขาก็จะพิมพ์ไอ้แจ๊คมึงจะพูดกี่โมง (หัวเราะ) ผมก็จะพูดตอนท้ายเลยพักสักครู่ครับ
ยืนยันเลยว่าไม่ได้เอาพี่น็อตออก ก็ยังทำอยู่ วันนี้ก็ไปนะ วันนี้ก็เจออีก วันนี้เดี๋ยวไปแฉอีก”
พอมันมีข่าว มันทำให้เรารู้สึกกังวลบ้างไหม?
“ผมว่าคุณน็อตไม่ออกหรอก ผมเนี่ยน่าจะโดนเอาออก เพราะไม่พูดอะไรเลย มันก็แล้วแต่มุมมองคน คือถ้าเราไม่ถนัด ถ้าสังเกตดีๆ ถ้าเราไม่ถนัดกับแขกคนไหนเราก็จะเงียบ เพราะว่ามันดูเสียมารยาท ถ้าเราไม่ได้รู้ข้อมูลในความเป็นจริงของเขา”
ส่วนใหญ่ในแฉเราถนัดในเรื่องไหน?
“ผมจะถนัดตรงที่ว่าผมเหมือนฟองน้ำ ถ้าสังเกตดีๆ ผมจะเป็นฟองน้ำที่ซึมซับของแต่ละคน ผมพึ่งมาทำแฉ ผมก็บอกกับพี่มดดำว่า ผมขอบคุณพี่มากนะ เพราะเป็นรายการเดียวที่ทำให้ผมอ่านหนังสือเยอะกว่าตอนผมเรียนหนังสือ”
กลัวโดนดราม่าใช่ไหม?
“กลัวโดนอ่านผิด เพราะว่าผมอ่านหนังสือไม่ค่อยแตก ผมก็พยายามไปไวผมไป 6 โมงเย็น ทุ่มนึงบ้าง แบบไปอ่านรออะไรอย่างนี้ เพราะว่าบางทีมันรายการสดมันพลาดไม่ได้ ถ้าเมื่อไหร่คุณผู้ชมเห็นผมอ่านเยอะๆ จงภูมิใจเลยว่า โอ้โหทำได้เว้ย ผมจะไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับประโยคเด็ดของผมก็คือพักสักครู่ครับ”
ขออนุญาตถามเรื่องที่พี่มดออกมาพูดเรื่องหมอบีในรายการ ?
“อันนี้ไม่รู้เลย เดี๋ยวรอดูเขาก่อนดีกว่า เขาเป็นผู้ใหญ่ ให้เขาจัดการกันดีกว่า เพราะเราก็ได้ดูบ้างแล้วแหละแต่เราให้ผู้ใหญ่จัดการดีกว่า”
เรารู้จักหมอบีไหม?
“รู้สิ เขาเคยมาในรายการ แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของทางเขา โดยส่วนตัวไม่ได้สนิทไม่ได้อะไร”
อย่างในส่วนค่าตัวหมอบี พี่มดบอกว่าทางรายการจะโอนเงินให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุ?
“อันนี้ไม่รู้เลย รายการที่ผมทำกับพี่มด ‘คชาพาไปมู’ ผมก็พูดว่าพักสักครู่เหมือนกัน ผมไม่รู้เรื่องเลย ส่วนเราก็โอนไปปกติเลย โอนทำบุญ คือ ตอนนั้นเราต้องมองในมุมก่อนว่าวัดพระบาทน้ำพุเขาดังในเรื่องของหลวงพ่อที่ช่วยเหลือคนป่วยที่เป็นโรค HIV ทำให้คนมองว่าท่านน่ารัก ท่านเป็นพระที่เมตตา อันอื่นที่ผ่านมาเราไม่รู้ขบวนการอะไรเลย เราเป็นเด็ก เราแค่รู้ว่าท่านดังอันนี้ในลพบุรี ผมก็จะรู้แค่นี้ และผมก็เห็นพวกแฮชแท็กต่างๆ ในข่าว ผมไม่กล้าคอมเมนต์ เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้อะไรประมาณนี้”
แล้วรู้อะไรบ้าง?
“ผมรู้ Food Truck รัก (ลัก) หมูเด้ง 28 สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ คุณอยากรู้อะไรใช่ไหมคืนนี้คุณดูแฉเลยเดี๋ยวผมจัดให้เพราะในสคริปต์มีแน่นอน พักสักครู่ครับ (หัวเราะ)”
อย่างในฐานะที่เราเป็นคนที่ทำบุญ สายมูแน่นมาก พอเจอข่าวแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกยังไง?
“ผมว่าจริงๆ ผมเป็นคนทำบุญนะ ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร ผมก็โอนไป แต่ถ้าใครจะไปทำอะไรยังไงเราไม่รู้เลย เราก็รู้แค่ว่าเหมือนทำกับโซบี เราก็แค่ความสบายใจ เราทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แต่อันไหนที่มันผิดถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมาย”
แต่ว่าอาจารย์ตฤณ บอกว่าการที่เราคิดแบบนี้มันไม่ดี เราควรตรวจสอบบ้างอะไรบ้าง?
“ก็ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็ควรตรวจสอบ เพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดต่อไงว่ามันอยู่ที่ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดตามกระบวนการไง แต่ความหมายของเราคือ ถ้าคุณอยากแก้ที่ปลายเหตุหรือต้นเหตุ คุณต้องไม่มีอะไรที่แบบนี้เลย คุณอย่ามาพูดว่าฝากฉันสิ โอนสิ คุณต้องเลิกมีนักบุญทั่วประเทศไทยเลย คุณเปิดบัญชีของคุณ คุณต้องไปห้ามคนของคุณด้วยว่าอย่าโอน แต่ประเด็นของเราคือเราต้องแก้ที่ปลายเหตุก่อน แต่คุณมาแบบโอ้ยอย่างนี้ๆ เสียเวลาเหมือนกัน คือถ้ารู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอีก มันไปห้ามคนไม่ได้ เขาสะดวกแบบนี้ แต่ประเด็นของผมที่ผมกำลังจะบอกคือสิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาเป็นยังไง เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากล หรือมันมีปัญหาขึ้นมา สิ่งสำคัญเขาจะเริ่มรู้กันละ”
ปลายเหตุสำหรับแจ๊คคิดว่าจะแก้ยังไง?
“ผมไม่ได้ผู้ใหญ่ขนาดนั้น ไม่ได้เก่งขนาดนั้น ผมยังคิดไม่ออก แต่ผมคิดแค่ว่าก็ลองแก้กันดูแล้วกัน ผมโยนโจทย์ไปให้อะไรอย่างนี้ เรามองในมุมคือเรารู้สึกว่า แค่มองว่า ณ ตรงนี้ถ้าในข่าวกับในหนังมันมีความแตกต่างกันอย่างนี้เราจะทำยังไง แต่เราไม่ได้ไปว่าหรือไปอะไร เราแค่สงสัย เพราะเราเป็นเด็กที่ขี้สงสัย เราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันมีหลายปัจจัย แต่เรามองในมุมความน่ารักของเราดีกว่าว่าอะไรที่เราไม่รู้เราอย่าไปยุ่งอะไรเลย”
ฝากหนังหน่อย?
“ก็ฝากเรื่องFood Truck รัก (ลัก) หมูเด้ง 28 สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับแต่ส่วนอันอื่นๆ ก็เดี๋ยวเราไปดูในแฉ”
ยอดต้องเท่าไหร่ ถึงจะซื้อเครื่องช่วยหายใจ?
“ผมว่าจริงๆ ถ้ากำไรเราได้มาเราซื้ออยู่แล้วครับ เพราะว่าประเด็นของหนังเรื่องนี้ทำเพื่อส่วนรวมของสังคม เพราะว่าการได้รับมาแล้วอย่าลืมการเป็นผู้ให้ เพราะว่าผมเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรอย่างที่พี่เห็น แต่แค่เราจะทำแบบเงียบๆ ของเรา เราสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้น”
อยากทำบุญด้วยก็มาดูหนังด้วย?
“อยู่ที่พวกพี่เลยครับ แต่ขอความเมตตาพวกพี่ก่อน เพราะว่าเรามองว่าอย่างสมมุติผมอยู่วงการมา 20 กว่าปี ผมจะไม่ลืมเลยคือประชาชนแล้วก็ผู้กำกับที่ปั้นผม รวมถึงทีมงานทั้งหมดและคนในวงการ คือผมจะให้เกียรติหมด คือผมไม่เคยทำตัวไม่น่ารักกับใครเลย อาจจะมีแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันน่าเกลียด เพราะว่าผมรู้สึกว่าคนในวงการด้วยกันควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน”