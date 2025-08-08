‘ใหม่ ดาวิกา’ เปิดใจหลังโดนชาวเน็ตเขมรปล่อยเฟคนิวส์ ยันไม่มีเจตนาเหยียดใคร
หลังจากที่นางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา ถูกชาวเน็ตกัมพูชานำภาพเจ้าตัวไปแขวน โดยภาพดังกล่าวมีคำว่า Cambodia อยู่ในบริเวณเท้า ทำให้โดนทัวร์กัมพูชาเข้ามาถล่มยับในอินสตาแกรมหาว่าสาวใหม่ไม่ให้เกียรติประเทศกัมพูชา พร้อมประกาศเลิกสนับสนุนนางเอกสาว จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ให้หยุดเผยแพร่ความเกลียดชัง
ล่าสุดใหม่มาร่วมงาน GDH CIRCLES CONNECTING SEASONS “วันเพิ่มเพื่อน” ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
โดนเฟคนิวส์มา?
“ใช่ค่ะ แต่อยากจะบอกว่าในรอยยิ้มที่เราหัวเราะกับบางอย่าง รอยยิ้มที่เรารู้สึกว่าโอเค แต่ลึกๆ แล้วเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเฟคนิวส์ที่เกิดขึ้นกับใหม่ก็เป็นการเอาเจตนาของตัวเองมายัดเยียดให้ คิดว่าใหม่เป็นคนที่มีเจตนาร้ายกาจ ซึ่งที่จริงแล้วใหม่ไม่ได้มีเจตนา ถ้าเข้าไปดูจริงๆ รูปนั้นมันเกิดขึ้นจากนิตยสาร Vogue Thailand เขาทำ อาร์ตเวิร์ก แล้วก็อาร์ตเวิร์กชื่อประเทศอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว ทุกประเทศเลย แต่พอใหม่เองนี่แหละที่ไปแชร์ เขาก็คิดว่าพอใหม่ไปแชร์แปลว่าใหม่มีเจตนา อันนั้นที่จริงแล้วมันเป็นรูปที่สวยงาม ใหม่ทำนั่นคืองานของใหม่ แล้วใหม่รักงานของใหม่มากไม่ว่าจะเป็นงานที่ไหน แล้วใหม่ไปที่ไหนใหม่รักงานของใหม่มาก ใหม่ก็เลยแชร์เหตุผลใหม่แค่นั้นให้รู้สึกว่ามันเป็นชิ้นงานของใหม่ เสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าอินฟลูหรือเป็นต่างชาติเอาไปตีแผ่กันว่าหนูเป็นอย่างนี้ เพราะว่าใหม่มีความคิดอย่างนี้
ใหม่ก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าเอาเจตนาตัวเองมายัดเยียดให้คนอื่น เพราะว่าใหม่ไม่ได้จะมีเจตนาที่จะเหยียดใครทั้งสิ้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นการเหยียดมนุษย์ด้วยกันเอง อย่างน้อยเราคือมนุษย์ด้วยกัน แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายอันนั้นอย่ามายุ่งกันให้มันเป็นประเด็น ซึ่งใหม่เองถามว่า ณ ตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นมากๆ เพราะเขาก็ซอฟต์ลง ใหม่ก็ได้อธิบายในพื้นที่ของใหม่แล้วก็แฟนคลับคนไทยก็ไม่ยอม เหมือนทุกคนก็ไม่ยอมให้ใหม่โดนด่าฝ่ายเดียว ก็ต้องขอบคุณมากๆ แล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ต้องมานั่งเห็นคำหยาบต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นประมาณนั้น แต่ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจ”
เจอแทบทุกครั้งไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร?
“น่าจะเป็นตัวแทนประเทศ”
จิตใจเราเข้มแข็งยังไงบ้าง?
“อย่างใหม่เองรู้สึกว่าก็จะบอกตัวเองว่าสงสัยเราดังเว้ยใหม่ เขาก็เลยคิดถึง ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่จริงไม่ชอบเลย เพราะว่ามันกระทบกับงาน มันกระทบกับจิตใจ มันกระทบกับคนรอบข้าง คนข้างๆ เราก็เป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้น แบบว่าเราต้องมีบอดี้การ์ดมากขึ้นไหม แต่ว่าใหม่โอเคแล้วค่ะ ใหม่ก็พร้อมเลย ใหม่ก็เต็มที่”
นิยามเกิดแต่กับใหม่?
“Born But With Me เกิดแต่กับใหม่ หรือ Birthday But With Me แต่ตอนนั้นใหม่รู้สึกว่ามันเกิดแต่กับใหม่จริงๆ นะ เรื่องดีก็เกิดแต่เรื่องไม่ดีไม่เกิดได้ไหม มันก็ยังเกิด ก็แบบว่าโอเคค่ะไม่เป็นไร ใหม่เป็นทูตให้กับประเทศได้ เพราะว่าคิดถึงประเทศไทยก็คิดถึงหน้าเราได้ เพราะว่าเขาก็เหมือนเอาโทรศัพท์มาทาบมือถือตัวเอง”
แต่ตอนเราไปนู่นมันก็เป็นปกติ?
“ใช่ตอนที่ยังไม่มีการขัดแย้งอะไรต่างๆ ใหม่ถูกเชิญไปร่วมงานที่นั่นปกติมาก คนที่นั่นดูละครแล้วก็รักดาราไทยมากๆ ซึ่งใหม่เองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจมากๆ ในแฟนคลับของใหม่ที่อยู่ที่นั่นด้วย เพราะว่าชาวกัมพูชาก็อยู่ที่ไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็น่ารักกับใหม่เสมอ แต่พอมีเรื่องนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต่างคนก็ต่างต้องรักประเทศของตัวเอง”
กับแฟนคลับที่เขาชื่นชอบเราจริงๆ ตอนนี้เขามีความรู้สึกยังไง?
“ใหม่ยังไม่ได้มีการสื่อสารกันแต่ดูจากคอมเมนต์แล้ว ก็น่าจะชัดเจน (ยิ้ม) แต่ว่าใหม่ยังไม่ได้สื่อสารอะไร เพราะว่าของใหม่เองก็มีแฟนๆ หลายประเทศ ซึ่งเขาก็ซัพพอร์ตใหม่แล้วก็เข้าใจใหม่ ซึ่งแฟนคลับก็อาจจะมีบางส่วน แต่ใหม่เข้าใจได้จริงๆ แล้วใหม่ก็เชื่อว่าเวลาก็อาจจะทำอะไรให้มันดีขึ้นได้”
พอมันเกิดเหตุการณ์นี้เสร็จอีกประมาณ 3-4 วันแฟนคลับเวียดนามก็มาโอบอุ้มเรา?
“รักมาก อย่างใหม่ก็ได้เดินทางไปที่เวียดนาม ก็แฟนคลับเวียดนามน่ารัก ใหม่ไป 2 วันใหม่กินเฝอไป 5 ถ้วย ใหม่ชอบอาหารเขาและใหม่ก็ดีใจที่ได้ไปร่วมงานแล้วก็ได้เจอแฟนคลับหลากหลายประเทศ ก็คือไม่น่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นเลย ไม่งั้นก็จะไม่เกิดความแตกแยกขึ้น”
แต่พอมีเรื่องนี้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ซัพพอร์ตพี่น้องชาวไทย?
“ใหม่เห็นหมอต๊อกแต๊กเขาลงพื้นที่ไปช่วยที่บ้านจริงๆ ที่ศูนย์อพยพจริงๆ ใหม่ก็เลยโอนเงินไป แล้วหลังจากนั้นก็มีป้ายเป็นรูปใหม่ก็เลยงง ซึ่งแม่บอกว่าการที่เขาเห็นดาราที่เขาชื่นชอบให้มันเป็นเหมือนกำลังใจนะลูก ใหม่ก็เลยบอกว่าได้แม่ ถ้าทำยังงั้น คือตอนแรกใหม่ก็ว่าจะโอนไปเฉยๆ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีป้ายหรืออะไร คือใหม่แค่อยากโอนไปให้เพราะใหม่รู้ว่าหมอต๊อกแต๊ก เขาเข้าห้างแม็คโครไปซื้อของที่ใช้จริงๆ ผ้าอนามัยต่างๆ คือเขาไปให้จริงๆ เพราะคนที่นั่นไม่มี อย่างเช่น ทหารที่ขาขาดหรืออะไรอย่างนี้ เขาเอาเงินแล้วเขาก็เขียนซองเป็นใหม่ ดาวิกาไปให้ แล้วเขาก็ดีใจมากๆ เราก็เลยดีใจมากๆ แล้วก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง”
ไหมช่วยเยอะมากหลายศูนย์?
“ก็หมอต๊อกแต๊กไปทุกศูนย์เลย เราเลยได้รับบุญครั้งนี้ด้วยและเราก็ได้ช่วยเหลือด้วย เพราะว่าเขายังไม่ได้กลับบ้าน การที่เขาไม่ได้กลับบ้าน ดังนั้นผู้หญิงประจำเดือนต้องมา ของกินต้องมี น้ำสะอาดต้องมี แล้วก็บางศูนย์เขาก็มีแหละแต่ถ้ามีเพิ่มก็ดี ก็จะได้อยู่กันอย่างสบาย เพราะเขาได้รับผลกระทบ เพราะว่าบ้านเขาก็ไม่ได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้ว่ากลับไปจะเจอบ้านที่ยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า ก็ต้องเป็นกำลังใจให้จริงๆ ขอให้เข้มแข็งดีกว่า เพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ดี แต่ว่าขอให้เข้มแข็งจริงๆแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยกัน คนไทยช่วยเหลือกันแน่นอนค่ะ”
ถามเรื่องหนัง ที่ไปชนะที่คานส์ A Useful Ghost ผีใช้ได้ค่ะ?
“ใหม่เล่นเป็นเครื่องดูดฝุ่น ก็จะมาฉายที่ไทยแล้ว ฉายทุกโรงภาพยนตร์วันที่ 28 สิงหาคม แล้วก็มีรอบกาล่า อาจจะได้เจอพี่ๆ ทุกคนแล้วก็เจอแฟนคลับวันที่ 26 สิงหาคม ก็ไม่อยากให้คาดหวังมากจนเกินไปแต่อยากให้เข้าไปดูด้วย ก็เข้าไปแบบปล่อยใจปล่อยจอย ดูหนังที่เป็นหนัง independent Film อาจจะไม่ได้เป็นหนังที่แมสมากแต่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูกัน มันเป็นหนังที่…คือการเป็นคนไทยและหนังได้รางวัลแบบประกาศว่าไทยมูฟวี่ ก็อยากให้คนไทยไปเชียร์กันนะคะ”