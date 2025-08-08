แจ็คกี้ เปย์หลายล้านซื้อบ้านใหม่ ขยายอาณาจักรให้แมว ลั่นยังไม่เคยชวนผู้ชายมาดูแมวที่ห้อง
เรียกว่าเป็นทาสแมวตัวจริงเสียงจริง สำหรับ นักแสดงสาว แจ็คกี้ ชาเคอลีน ที่ล่าสุดเจ้าถึงกับตัดสินใจซื้อบ้านเป็นของตัวเอง เพื่อขยับขยายอาณาจักรให้กับน้องแมวจำนวน 5 ตัวอีกด้วย
งานนี้เมื่อเจอนักแสดงสาวมาร่วมงาน GDH CIRCLES CONNECTING SEASONS “วันเพิ่มเพื่อน” ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
“คือตัวเองมีโปรเจกต์จะซื้อบ้านมาสักพักนึงแล้วแต่ก็รู้สึกว่าคอนโดที่เราอยู่มันก็สะดวกสบายเลยค่อนข้างไม่อยากย้าย แต่รู้สึกว่ามันไม่พอ อีกทีนึงก็ตอนที่มีแมวห้าตัวได้ถือกำเนิดขึ้น เสื้อผ้าดีๆ เริ่มมีรอยข่วนการเกิดขึ้น รวมถึงการหาแมวไม่เจอเนื่องจากว่าไปซ่อนตัวอยู่ตามห้องน้ำต่างๆ ตามท่อ เราก็เลยรู้สึกว่าหรือมันจะถึงเวลาที่เราจะขยับขยายจริงๆ ก็เลยไปหาบ้าน คือก็ตั้งใจซื้อให้เขา เขาจะได้มีห้องเป็นของตัวเอง เบาๆไม่ถึง 10 ล้าน เป็นบ้านเล็กๆน่ารักๆ
ก็หานานมากกว่าจะเจอบ้าน เพราะว่าเรื่องมาก คือเราอยู่กับแมว 5 ตัวก็จริง แต่ความเป็นจริงแล้วเรามนุษย์เพียงผู้เดียว พอตอนเราอยู่คอนโดมันมีเสียงแก๊กข้างนอกนิดเดียวเราก็ เอาละ อะไรเกิดขึ้น คือถ้าวันนึงมันมีอะไรมาหลอกหลอนเราขึ้นมา แมวนั้นก็ทำได้แค่เหมี้ยว ทำอะไรไม่ได้ ช่วยเหลือเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็ต้องดูตัวเอง ก็เลยหาทำเลดีๆ อยู่ในโครงการ สุดท้ายก็เป็นหลังนี้อาจจะไม่ถูกใจที่สุดแต่ดูแล้วห้องแมวเกิดขึ้นได้จริงต่อเติมเป็นห้องแมวได้
คือแมว 5 ตัวมันงอก เรื่องราวก็คือ ตอนแรกมีแมวตัวเดียว ตั้งชื่อแมวน้ำ เราดูจากรูปพรรณสัณฐานนิสัยส่วนตัวแล้ว ยายแมวน้ำน่าจะไม่ใช่แมวจร เพราะว่ามีความรักคนแล้วก็กลัวเสียงมอเตอร์ไซค์ ก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนเลี้ยง ก็เลยไลฟ์ผ่านติ๊กต็อกเพื่อที่จะดูว่าใครเป็นเจ้าของ แต่คอมเมนต์บอกว่าหัวนมสีชมพูไปตรวจหรือยังท้องเปล่า แล้วสรุปคือนางท้อง ตอนแรกมีห้าถุง โชคดีเติบโตแค่ 4 ไม่งั้นจะต้องเลี้ยงหกตัว ก็เลยจะต้องเลี้ยงไว้ทั้งหมด ตอนนี้ก็อยู่ในการปรึกษาแพทย์เป็นประจำว่าจะฉีดวัคซีนให้ครบ แล้วก็ทำหมันใดๆ ทันที แต่ตัวแม่คือทำหมันไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว
คอมเมนต์ชอบบอกว่าเราเลี้ยงแมวเอาใจผู้ชายว่าเราหาเรื่องคุยกับผู้ชาย แต่ก็คุย.. คือตอนแรกไม่คิดนะว่าการเลี้ยงแมวจะทำให้เราคุยกับผู้ชายได้ยังไง ได้คุยจริง ถามเขาว่า พี่แมวพี่ทำหมันยังไงเหรอ? ผู้ชายอยากคุยกับเรามาก ส่งโลเกชั่นโรงพยาบาลมาให้เลย แล้วก็จบการสนทนาเพียงเท่านั้น ก็ยังไม่เคยชวนมาดูแมวที่ห้อง เดี๋ยวจะลองชวนดู รอบ้านใหม่ก่อน เพราะว่าตอนนี้แม้แต่เพื่อนยังเข้าคอนโดตัวเองไม่ได้ เนื่องจากว่าแมวมันเยอะเหลือเกิน
คือแมวเนี่ยคลอดลูกมา 4 ตัว ตอนแรกก็ตั้งตามลักษณะ ตัวแรก สีเปรอะ เป็นชื่อ ‘เปอรีเซีย’ ความหมายไม่ทราบแต่ไฮโซแน่ๆ อิตาลีฝรั่งเศสโซนนั้นแน่นอน ตัวที่สองไอ้เทาชื่อ ‘เทาซึ่น’ ต่อไปเป็นไอ้เสือ มันดุ ก็เลยเปลี่ยนเป็น ‘คิตตี้’ เป็นเสือคิตตี้ของแม่ ส่วนไอ้ส้ม มันส้มจางๆ เรียกว่า ‘ส้มป่อย’ คือมิกซ์แต่ก็ไม่แมตช์ ส่วนแม่ชื่อ ‘แมวน้ำ‘