บุ๋ม ปนัดดา เผย บิ๊กไก่ชวนเป็นโฆษก พร้อมซัพพอร์ตข้อมูล ยันไม่ละคร ทำงานให้เกียรติประเทศ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โฆษกจิตอาสาของ ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก)เปิดใจกับมติชนออนไลน์ ถึงการเข้ารับตำแหน่ง ว่า ได้รับการติดต่อจาก พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. ที่รู้จักกันจากที่เรียนด้วยกัน ท่านบอกว่าตอนนี้พี่ว่าเราต้องหาใครสักคนที่มาคอยบอกความจริงสื่อสารกับประชาชนและที่อื่นๆ ให้เข้าใจว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโดนอะไรบ้าง ทำงานยังไง บุ๋มก็บอกว่าบุ๋มยินดี แต่ขอมีข้อแม้อะไรบางอย่างก็เลยได้คุยเป็นที่มาของการได้คุยกันจริงจังกับพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม
เมื่อถามว่าข้่อแม้ที่ขอคืออะไร บุ๋ม ปนัดดา กล่าวว่า อย่างแรกไม่ขอรับเงินค่ะ เป็นจิตอาสามาช่วยกัน อย่างที่สองคือบุ๋มต้องสามารถได้ข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นการสื่อสารทางเดียว คือบุ๋มสามารถถามกลับไปได้ด้วย แล้วจากนั้นทาง ศบ.ทก. ก็จะมาให้ข้อมูลกับบุ๋มว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง อะไรพูดได้มากน้อยแค่ไหน แล้วจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของไม่บังคับคำพูดด้วยค่ะว่าบุ๋มจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ บุ๋มสามารถเกลาคำพูดในรูปแบบที่บุ๋มทำได้ แล้วบุ๋มก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ทำเนียบทุกวันเหมือนโฆษกท่านอื่นเพราะบุ๋มมีข้อแม้ตรงที่ว่าบุ๋มต้องอยู่ชายแดน เพราะบุ๋มทำงานตรงนี้มานานมากแล้ว บุ๋มไม่สามารถทิ้งลูกน้องบุ๋มได้ ดังนั้นทุกคนก็เข้าใจแล้วบอกว่า ก็จะเป็นการสื่อสารตั้งกลุ่มกันจากนั้นบุ๋มก็มีการประชุมกันและใช้การโพสต์หรือเป็นคลิปของบุ๋มเอง
บุ๋ม ปนัดดา กล่าวอีกว่า สำหรับการสื่อสาร เราต้องทำข้อความที่มันอิมแพ็คเพราะบุ๋มเชื่อว่าตรงนี้ หลายคนอาจจะสะใจที่ว่ามาชนกับมาลีหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วอ่ะอันนั้นเป็นแค่มุมมองขำๆ กันเพื่อให้คลายเครียด แต่จริงๆ แล้วในมุมของความเป็นจริงอยากจะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจบทบาทการทำงาน รวมถึงต่างประเทศได้รู้ด้วยว่าเราได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไร การที่เราเงียบโดยให้อีกฝ่ายปล่อยเฟคนิวส์อย่างเดียวมันเหมือนกับเรายอมรับ ใช่ไหมคะ เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยเหรอ หรือพูดอะไรได้บ้างเลยหรอ ดังนั้นสิ่งที่บุ๋มจะทำคือนำเสนอความจริงในมุมที่ประชาชนคนหนึ่งได้รับรู้และอยากบอกเล่า
ข้อมูลแรกที่ทางทีมโฆษกอยากจะนำเสนอจะเป็นเรื่องอะไร?
ตอนนี้ที่คุยกันอยากจะเป็นเรื่องของการย้ายกลับบ้านของผู้อพยพ เพราะตอนนี้ข้อมูลกำลังระส่ำ ว่ากลับได้หรือไม่ได้เราต้องเอาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความปลอดภัยของพวกเขาก่อน เพราะข้อมูลที่บุ๋มจะโพสต์มันจะมีผลกับการกลับบ้านของเขาค่ะ ตอนนี้ทางฝ่ายทหารก็กำลังดูกันอยู่ค่ะว่าตรงไหนปลอดภัยและไม่ปลอดภัยยังไงบ้าง เพราะว่ามีหลายคนแอบกลับบ้าน พอเห็นเจรจาและนิ่งแล้วก็แอบกลับบ้านแต่ในมุมทหารฝั่งโน้นเขาก็ยังตรึงกำลังกันอยู่ไม่ได้เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าจะลดทอนกำลังทหาร เราก็ต้องเช็คให้ดีๆ ว่ายังไงเพราะถ้ายิงขึ้นมามันถึงประชาชนก็ต้องเอาความปลอดภัยของประชาชนก่อนค่ะ
หลายคนพอรู้ก็คาดหวังว่าจะต้องไฟท์ ต้องฟาด?
”มันต้องทำในกรอบของความเป็นตัวตนบุ๋มด้วย คือถ้าทะเลาะกันส่วนตัว บุ๋มฟาดตลอดอยู่แล้วทุกคนก็รู้นิสัยบุ๋มเนอะอะไรที่ไม่ถูกต้องบุ๋มไม่ยอม แต่ถ้าเป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างนี้บุ๋มไม่สามารถใช้อารมณ์ได้ค่ะต้องใช้เหตุและผลแต่ก็สไตล์ปนัดดา ก็คือตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการพูดที่ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นบอกไว้ก่อน แต่จะเป็นทางการหน่อยมากกว่าการตอบโต้ จะไม่ให้ดูเป็นละครหรือดูไม่ให้เกียรติการเป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างนี้ค่ะ
ได้เห็นที่ ช่อ พรรณิการ์ ฝากภารกิจจักรวาล ให้สื่อสารกับประชาคมโลกให้รับรู้ไม่ใช่แค่ตอบโต้มาลีไหม?
“(หัวเราะ) เห็นแล้วค่ะ ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ เพราะจากที่บุ๋มมองและอยากทำนะคะ นอกเหนือจากแค่ตอบโต้ด้วยข้อมูลข่าวสารแค่ในโซเชียลหรือการตอบโต้ในประเด็นต่างๆ เท่านั้น บุ๋มอยากไปบอกต่างประเทศด้วยค่ะว่าเราเจออะไรมาบ้างและเราควรจะนำเสนออะไรไปบ้างค่ะ ในฐานะที่เคยเป็นฑูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เดินทางทั่วโลกมาแล้ว บุ๋มอยากทำหน้าที่นี้อีกครั้งหนึ่ง”
นอกจากเรื่องผู้อพยพตอนนี้มีความเป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหม?
“ปัญหาสุขภาพของทหารค่ะ เพราะตอนนี้ยุงเยอะ ฝนตกเป็นช่วงๆ ด้วย เป็นห่วงพวกเขาค่ะ จริงๆ พวกเขาแกร่ง อดทน แต่ก็เป็นห่วงอยู่ดี เพราะเขาก็ตรึงกำลังตรงนั้นให้เราอยู่ค่ะ”
แบ่งเวลาทำงานยังไงบ้างตอนนี้?
“ไม่รู้สิ (หัวเราะ) ชีวิตตอนนี้ก็อยู่ชายแดนเป็นหลักค่ะ แทบจะหาซื้อบ้านอยู่แถวสุรินทร์แล้ว เรามีโรงครัว 7 โรงครัว ดูแลทหารเยอะมากตอนนี้อยู่ในช่วงของการซ่อมแซมบังเกอร์ ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ที่โดนกระสุน เราเลยต้องซ่อมต้องสร้างต้องดูแลให้พวกเขากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมค่ะ
เราก็เรียนรู้จากการรบคราวก่อนด้วย เราก็จะดูว่าทหารต้องเติมอะไรบ้างอะไรที่จำเป็นกับพวกเขาบ้าง อะไรที่ทำให้รบได้ดีขึ้นอย่างเป็นต้น”
น่าเป็นห่วงขนาดไหน ในขณะที่คนไทยก็ส่งกำลังใจให้ชายแดน?
บุ๋มว่ากำลังใจเรามีเต็มเปี่ยมค่ะ แต่ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมตามสไตล์คนไทยเราก็เป็นห่วงกันอยู่ดีน่ะแหละ เราด้วยสไตล์ความเป็นแม่ของบุ๋มที่ลูกๆ ทหารเรียกแม่เราด้วยอ่ะ ตอนนี้จะให้แม่ไปเป็นเถ้าแก่ตอนสู่ขอสาวแล้ว ด้วยสไตล์ความเป็นแม่บุ๋มก็เป็นห่วงมากๆ แล้วก็คอยดูแลเป็นยังไงผิวหนังตรงนี้เชื้อราไหม เป็นอะไรไหม ถามหมด ดูแลทุกอย่างด้วยความเป็นห่วงก็เป็นเรื่องปกติบุ๋มว่า แต่ถ้าห่วงว่าจะมีการรบอีกไหมมันเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากกว่า แต่ถามว่าพร้อมรบไหมประเทศไทยเราพร้อมมากค่ะ เท่าที่เช็คนะ คราวนี้เราพร้อมกว่าเดิมด้วย
อยากบอกอะไรกับประชาชนคนไทยบ้าง?
(หัวเราะ) อยากขอบคุณค่ะที่เชื่อมั่นในตัวบุ๋มจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ อาจจะโดนใจและไม่โดนใจขั้นสุดเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าปากปนัดดามันต้องแซ่บกว่านี้ แต่อยากจะบอกว่าบางทีถ้าเราต้องอยู่ในจุดที่พูดอะไรแล้วออกสู่สายตาชาวโลกเพราะ ณ ปัจจุบันมันเป็นโซเชียลอะ แล้วมันแปลได้ง่ายมากกับภาษาต่างประเทศยิ่งต้องระมัดระวังคำพูดค่ะ บุ๋มไม่สามารถเอาความสะใจได้ซะทั้งหมด แต่บุ๋มก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อให้โลกได้รู้ว่าประเทศไทยเราโดนกระทำอะไรบ้างและประเทศไทยเราสู้อย่างไรบ้างคะ ถ้าจะหวังเอาความแซ่บฝีปากปนัดดามาคุยส่วนตัวค่ะเดี๋ยวเม้าท์ให้เลย (หัวเราะ)
เราอยู่ตรงนั้นก็โดนเฟคนิวส์เองด้วยเหมือนกัน?
“ใช่ ตุยเฉยเลย (หัวเราะ) ไปทำบังเกอร์หายไป 3 ชั่วโมงกว่าออกมาตายเฉยเลย ข้อความมาเป็นร้อยอ่ะ งงมาก แล้วข้อความไม่ได้ส่งหาบุ๋มอย่างเดียวส่งหาทีมงานบุ๋มด้วยเพราะเราหายไปเลยทั้งทีม แล้วมันก็ดันทำซะเหมือนเชียว เอาภาพโรงงานไฟไหม้มาประกอบด้วยยิ่งดูเป็นจริงเป็นจังกันไปใหญ่เลย เพราะแต่ก่อนพวกเฟคนิวส์ชอบทำเป็นภาพนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มาเป็นวิดีโอเลย มีการระเบิดควันยังมี คนเขาก็ตกใจกัน แล้วไม่ใช่แค่เราคนเดียว ทีมงานเราทั้งทีมเพราะสัญญาณเราก็หายไป ก็กลายเป็นว่าโดนลูกหลงจากบีเอ็ม-21 (หัวเราะ) ปีๆ นึงคุณจะให้ฉันตายกี่รอบถามหน่อยพวกนี้พวกทำเว็บการพนันพวกนี้บางทีก็โมโหเหมือนกันถามคำนี้เลย แต่พอมาอยู่ตำแหน่งโฆษกน่าจะตายบ่อยขึ้น (หัวเราะ) 9 ชีวิตก็ไม่น่าพอแล้ว”
กังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองไหม?
ไม่ค่ะ บุ๋มทำมาตั้งแต่โรงเรียนภาคใต้แล้วอ่ะอันนั้นโหดกว่าอีกนะ โรงเรียนภาคใต้เน้นตัวพี่กันเลยนะคาร์บอมกันเลยนะแล้วสมัยนั้นก็ยังไม่มีจิตอาสาเยอะเหมือนสมัยนี้ สมัยนี้ยังมีคนมาช่วยแชร์ กัน จอมพลัง ใครต่อใคร แต่ถามว่ากลัวไหมมันอาจจะทำหลายๆ อย่างจนมันหายความกลัวไปแล้วแหละกลัวไม่ได้ทำมากกว่า
แต่ตอนนี้ก็มีตำแหน่งแล้วอาจจะโดนหมายหัวยิ่งกว่าเดิม?
อ่ะใช่ๆ อันนี้คือสิ่งที่คุยกันในครอบครัวค่ะ คุณสามีก็รับทราบและยินดีที่เราจะได้ทำตำแหน่งนี้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องใช้ความสามารถเราเพื่อประเทศชาติบ้างไม่ใช่ให้เราโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นเขายินดีที่จะดูแลครอบครัว บุ๋มค่อนข้างจะสบายใจเพราะเขาเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติเราก็สบายใจ
ตอนบอกสามีเขาตกใจไหม?
ไม่ตกใจค่ะ เขารู้อยู่แล้วว่าสักวันนึงปนัดดาก็ต้องทำอะไรอย่างนี้ เพียงแต่ว่าเขารู้อย่างหนึ่งว่าปนัดดาไม่เข้าสู่วังวนการเมืองค่ะ เขารู้อย่างเดียวว่าถ้าได้เอาความสามารถเราไปทำอะไรเพื่อชาติบุ๋มไปอยู่แล้วบุ๋มวิ่งเข้าใส่อยู่แล้วแต่ถ้าเอาไปเป็นลูกน้องนักการเมืองหรืออะไรโดยที่เอาอะไรมาบังคับบุ๋ม เขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นกับบุ๋มได้
อยากฝากอะไรกับคนไทยบ้าง?
“อยากจะฝากว่า ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องรวมพลังกันค่ะทุกท่านเวลาที่เราจะมีสื่อสารอะไรออกไปว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ครั้งไหนที่บุ๋มแชร์อะไรออกไปหรือโพสต์อะไรออกไปฝากแชร์ให้กระหน่ำค่ะ สู้กับพวกไอโอสู้กับพวกของฝั่งโน้นให้ได้ที่มาก๊อปปี้ตัดแปะๆ แต่เราต้องโพสต์เป็นพลังเดียวกันค่ะเพื่อสื่อสารไปให้ต่างประเทศได้รู้ว่าเราโดนยังไงบ้างและเราทำอะไรบ้างเพื่อประเทศไทยของเราค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดใครมีความสามารถเรื่องภาษาอื่นๆ ลองมาคุยกับบุ๋มหน่อยมาสมัครทีมกับบุ๋มหน่อยเผื่อเวลาเราจะมีการสื่อสารอะไรออกไปจะได้แปลภาษาทุกๆ ภาษาได้พร้อมๆ กันค่ะ ใครที่สนใจเดี๋ยวบุ๋มจะขึ้นประกาศที่ เพจ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เลยค่ะ”