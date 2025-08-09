‘ต้องเต’ อัพเดต สัปเหร่อ 2 คืบหน้า 90% ดีใจ ‘ด้งเด้ง’ คืนกอง หลังพักฟื้นจากอุบัติเหตุ คาด พ.ย.ได้ดูแน่
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ภาคต่อที่หลายคนตั้งตารอคอยเลยทีเดียว สำหรับ “สัปเหร่อ 2” หลังจากที่ภาคแรกสร้างปรากฏการณ์รายได้ถล่มทลาย รวมถึงคำวิจารณ์ในเชิงบวก และการันตีด้วยรางวัลที่ได้รับอีกมากมาย
ล่าสุด “ต้องเต ธิติ ศรีนวล” เดินทางมาร่วมงานกาล่าพรมแดงเปิดตัวภาพยนตร์ “เทย ไทบ้านเดอะซีรีส์” ที่ PARAGON CINEPLEX ชั้น 5 สยามพารากอน เลยอัพเดตการถ่ายทำหนัง สัปเหร่อ 2 รวมถึงนักแสดงอย่าง ด้งเด้ง ว่ากลับมาทำงานได้หรือยัง หลังจากประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องพักการถ่ายทำไป
ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้ถ่ายทำไปได้ประมาณ 90% แล้ว อีก 10% ที่เหลือเป็นคิวถ่ายของด้งเด้งที่เพิ่งหายจากการประสบอุบัติเหตุ คาดว่าส่วนที่เหลือน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ แต่ถึงอย่างนั้น การถ่ายทำก็ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากด้งเด้งยังเดินไม่ได้ ทางกองถ่ายต้องเซฟทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการหาสตั๊นท์หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อให้เขาออกแรงน้อยที่สุดเพราะห่วงว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บอีก ซึ่งฉากที่เหลือของด้งเด้งไม่ได้มีการตัดฉากไหนออกไป เพียงแต่ปรับให้ด้งเด้งทำงานง่ายขึ้น ไม่อยากให้ต้องกดดัน
ก่อนหน้านี้ตนยอมรับว่า ภาพยนตร์อาจจะไม่ได้ฉายแล้วเพราะต้องรอด้งเด้ง แต่ถึงอย่างนั้นทุกคนเต็มใจรอ ในส่วนของตนก็อยากให้คนเป็นเพื่อนหาย ซึ่งหลังจากที่ด้งเด้งกลับมาทุกคนก็ดีใจกันมาก
“จริงๆ ตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุต้องนอนพักรักษาตัวอยู่นาน แต่พอเขาสามารถพิมพ์ได้ก็โทรมาขอโทษทันทีเลยที่ทำให้กองมันช้า แต่ทุกคนในกองคิดแค่ว่าแค่เพื่อนกลับมาได้ก็โอเคแล้ว ที่เหลือก็เลยบอกเขาไปว่าเดี๋ยวผมจัดการเอง ไม่ต้องคิดมาก”
ในส่วนของสัปเหร่อ 2 ที่หลายคนตั้งตารอคอย หลังจากที่ภาคแรกสร้างปรากฏการณ์ถล่มทลาย เจ้าตัวยอมรับว่ากดดันนะ แต่ไม่มากขนานั้น เพราะคิดนี่ก็คือการเริ่มต้นใหม่ แน่นอนว่าด้วยกระแสของภาคแรกก็ต้องมีกดดันเป็นธรรมดา ตนคิดเพียงว่าเรื่องใหม่คือทำใหม่ พยายามเต็มที่ ซึ่งส่วนตัวชอบภาค 2 มากกว่าภาคแรก อาจเป็นเพราะความท้าทายใหม่ๆ ที่ทำให้ต้องพัฒนาตนเองขึ้น ยอมรับว่าเหนื่อยและหนักกว่าภาคแรก รวมถึงลงทุนเยอะกว่า
“สำหรับหนัง สัปเหร่อ 2 ใกล้จะได้ชมกันแล้วนะครับ เบื้องต้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มีกำหนดเข้าฉายวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ฝากซัพพอร์ตค่ายหนังเล็กๆ ของพวกเราหน่อยที่พยายาม ทดลองทำสิ่งใหม่เรื่อยๆ ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือจะดีหรือเปล่า แต่พวกเราเต็มที่กับทุกงานที่ทำครับ” ต้องเตทิ้งท้าย