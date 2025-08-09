อาลัย ‘ตู่ พงศนารถ’ อดีตดาวร้ายดัง เสียชีวิตในวัย 72 ปี
โซเชียลเพื่อนในวงการต่างอาลัย เฟซบุ๊ก กิ๊ก วรธนพจน์ เพื่อนนักแสดง ได้โพสต์อาลัยดาวร้ายชื่อดัง ช่อง 7 ตู่ พงศนารถ วินศิริ เผยภาพขาวดำ พร้อมข้อความเศร้าว่า
“ต่อสู้มายาวนานหลายครั้งกับความเจ็บปวดนี้ วันนี้พี่ไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วนะพี่ตู่ ความทรงจำดีๆก็อยู่ในใจตลอดไป ขอแสดงความเสียใจและอาลัยด้วยนะครับ พี่ตู่พงศนารถ วินศิริ รูปนี้ถ่ายไว้นานสมัยแคนสองแผ่นดิน มุมน่ารักของดาวร้าย”
ด้าน สำรวย รักชาติ ผู้กำกับละครดัง ก็เผยกับดาราเดลี่ว่า ตู่ พงศนารถ เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา ที่ รพ.เพชรเวช ด้วยโรคมะเร็ง
ขณะที่ อ้น อังกอร์ ก็โพสต์อาลัยด้วยว่า “RIP.พี่ตู่ พงศนารถ วินศิริ ผมเล่นละครเป็นลูกน้องพี่ตู่กว่า10เรื่อง #ขอดวงวิญญาณของพี่ตู่จงสถิตย์ในสรวงสวรรค์เบื้องบน”
สำหรับประวัติ ตู่ พงศนารถ วินศิริ เกิด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2496 เป็นนักแสดงชาวไทยมีผลงานละครและภาพยนตร์ต่างๆ มากมาย มักรับบทร้าย ผลงานมากมาย ล่าสุด
ปี 2568 ผลงาน พ่อตาปืนโต ตอน สาวกำนันพันธุ์ดุ รับบท เจ้าพ่อเดชา
ปี 2567 มรกตสีรุ้ง รับบท ดร.อาคม, ฟ้าพยับ รับบท ชะล่าจู
ปี 2566 หมอหลวง รับบท เสด็จเจ้ากรมหมอหลวง (รับเชิญ), แคน 2 แผ่นดิน เป็นต้น