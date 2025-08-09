เจนี่ เปิดใจหลังบวช 14 วันเป็นแค่เริ่มต้น ธรรมะไม่มีจุดสิ้นสุด เผยก้าวใหม่ในวงการนั่งแท่นผู้จัด
นางเอกสาว “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ปรากฎตัวครั้งแรกหลังบวชสามเณรี 14 วัน โดยนั่งแท่นผู้จัดป้ายแดงครั้งแรกในชีวิต จับมือพาร์ทเนอร์ผู้บริหารไฟแรง “เพชร อิทธิ ชวลิตธำรง” แห่งค่าย ไอดีล ครีเอชั้น จัดงานบวงสรวงซีรีส์ดรามา ทริลเลอร์ “ตถตา” (ตะ-ถะ-ตา) I AM WHAT I AM ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม สนามหลวง ซึ่งภายหลังเสร็จพิธีได้เปิดใจของการมาทำซีรีส์เรื่องนี้รวมถึงความรู้สึกหลังบวช
“ซีรี่ส์เรื่องตถตาค่ะ จริงๆ มีหลายชื่อนะคะ แต่เจนเป็นคนเลือกชื่อนี้ เพราะเป็นช่วงที่บวชพอดี เรื่องนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างเจนกับพี่เพชร (อิทธิ ชวลิตธำรง) เรื่องราวมันก็โยงกับชื่อเรื่อง ตถตา แปลว่า เป็นเช่นนั้นเอง ตอนจบของเรื่องจะเฉลยทั้งหมด ก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากเดี๋ยวจะไม่สนุก เรื่องนี้บอกเลยว่าเสียหน้าไม่ได้”
กับตำแหน่งใหม่การเป็นผู้จัด?
“รู้สึกตื่นเต้น มันเป็นก้าวสำคัญของเจน เจนอยู่ในวงการนี้มา 30 ปีแล้ว เจนว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวมาสู่อีกบทบาทนึง ก็เตรียมตัวเยอะพอสมควร ถือเป็นน้องใหม่สำหรับตำแหน่งนี้ คือพอเราโตมาในระดับนี้แล้ว ก็อยากจะทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงบ้าง อย่างการเป็นนักแสดงเราโฟกัสแค่บทของเรา พอมาเป็นผู้จัดรายละเอียดที่ต้องทำมันเยอะขึ้น แต่เจนก็ชอบนะคะ”
ร่วมแสดงด้วย ?
“เรียกว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอยากมีส่วนร่วมด้วยมากกว่าค่ะ ส่วนนักแสดงเจนก็แคสเองทั้งหมด ส่วนมากก็จะเป็นน้องๆครอบครัวเรากันเอง”
กับการบวชเป็นอย่างไรบ้าง ?
“ก่อนอื่นคืออนุโมทนาบุญกับทุกคนก่อนเลยนะคะ รู้สึกดีจริงๆ ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะไปต่ออีก แต่เรารู้ว่าเรามีเวลาจำกัดได้แค่นี้ เหมือนเราไปลับคมสิ่งที่เราปฎิบัติอยู่ทุกวัน ทำให้เจนศึกษาธรรมะ เรียนรู้เรื่องของเรื่องของการปฎิบัติได้ลึกขึ้น ก็เปลี่ยนไปนะ เพราะว่าไม่มีผม รู้สึกดีค่ะ สระผมแล้วไม่ต้องไดร์ผม เจนี่เป็นผู้ชายนะคะ ก็เห็นคะว่าคนชอบลุคนี้ แต่ตัวเจนก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงอยู่ (เท่มาก?) ถือเป็นคำชม ขอบคุณค่ะ เจนก็กลางๆ ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องยาวเร็ว จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆถ้าเราตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้ว ณ วันนี้ต่อให้มันเป็นยังไงเราก็ยอมรับ”
ถ้าไม่ได้บวชตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าความตั้งใจของเราจะได้ทำตอนไหน ไม่อยากจะผลัดวันประกันพรุ่ง ถึงมีเวลาแค่ 14 วัน เจนก็จะเอา 14 วัน โมเมนต์ตอนนั้นมันตื้นตัน บวกกับเสียงร้องไห้ของลูกสาว ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆ ดีใจที่เพื่อนทุกคนไป อารมณ์ตอนนั้นมันลึกซึ้ง ทุกคนก็ตื้นตันใจค่ะ“
อธิบายลูกนาน?
“ก็อธิบายล่วงหน้า 2-3 เดือน ว่าม่ามี๊จะตัดผมนะคะ จะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ น้องบอกม่ามี๊ไม่โกนผมได้ไหม ก็บอกลูกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขึ้น คือน้องเข้าใจทุกอย่างยกเว้นแค่เรื่องโกนผม สวดมนต์ ทำบุญเขาเข้าใจแต่เรื่องการโกนผมยังเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเด็กสมัยนี้ แต่เจนอยากทำให้เป็นตัวอย่างการเข้าถึงพระพุทธศาสนา เพื่อสอนเด็กๆในเจนเนอเรชั่นนี้ด้วย ถ้าเจนไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้เจนจะได้ทำวันไหน”
ได้ความรู้ตามที่สงสัย?
“ถามว่าได้ครบไหมเจนว่าธรรมะไม่มีจุดสิ้นสุด เราสามารถศึกษา ปฎิบัติได้ตลอดเวลา สิ่งที่เจนเข้าไปมีประสบการณ์ 14 วันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาธรรมะมากกว่า”