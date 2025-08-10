หนุ่ม กรรชัย เคลียร์ดราม่า ตำหนิทีมงานกลางรายการ ยันไม่มีดูถูกใคร ลั่นบ้านใครบ้านมัน
วันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหลังเกิดกระแสดราม่าพิธีกรมักตำหนิทีมงานหลังบ้าน ขณะออกอากาศกลางรายการ โดยมีรายละเอียดว่า “เห็นกำลังมีดราม่าเรื่องบ่นทีมงานออกอากาศ ก็คิดในใจ ตอนนี้ก็มีอยู่สองคนไม่กูก็พุทธหล่ะวะ เลยย้อนกลับดูตัวเองว่าบ่นเยอะไปไหม แต่ได้คำตอบว่าไม่นะ ดูถูกความเป็นมนุษย์ของทีมงานออกรายการไหม ก็ว่าไม่นะ 555 เลยไปเมนต์เอาไว้ว่า
“การทำงานที่ดี คือความพร้อม ประชุมแล้ว เลือกภาพแล้ว รู้แล้วว่าจะมีอะไรที่ต้องทำบ้าง แต่สุดท้ายผิดหมด เวลาหมอผ่าตัดทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเอง หมอขอมีด ดันส่งที่ดูดเสมหะให้ หรือเชฟตั้งกระทะผัดข้าวผัด ขอซอสจากลูกมือ เสือกส่งน้ำส้มสายชูให้ทั้งๆที่รู้ว่าผัดข้าว ทำไงดีครับ ที่สำคัญ เป็นทุกวันทั้งๆที่ประชุมไปแล้ว ที่สำคัญผมว่าเรื่องแบบนี้มันบ้านใครบ้านมันครับ”
เอาตรงๆนะ โคตรอยากให้คนพูดเรื่องนี้ไปนั่งแทนกูมาก จะได้รู้ว่า เวลาทีมงานปล่อยภาพผิด คนโดนฟ้อง คือเจ้าของรายการ เวลาทีมงานไม่ปล่อยภาพงานของลูกค้า คนโดนด่า คนโดนปรับ ก็คือเจ้าของรายการปล่อยภาพหน้าเด็กออกมาแบบไม่เหมาะสม คนโดนด่าก็เป็นเจ้าของรายการ พิธีกร
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล มีการพูดคุยและประชุมกันไปแล้ว ทีมงานไม่โดนหรอกครับ พิธีกรกับเจ้าของรายการนี้นี่แหละครับที่โดน “และที่สำคัญ พิธีกรรันรายการสดอยู่ ไม่มีโอกาสเดินออกไปเพื่อที่จะไปพูด ก็ต้องพูดผ่านตอนออกอากาศนั่นแหละครับ” ในส่วนของทีมงานของผม ทุกคนเข้าใจผมหมดและเข้าใจดีว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันคืออะไร ไม่มีใครโกรธผม เพราะผมมั่นใจว่าเราอยู่กันแบบครอบครัว พวกเค้ารู้ว่าผมเป็นคนยังไง
อ้อ แล้วที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นแก้ปัญาหาโดยการ ไล่ทีมงานออกไปสิ่ ผมว่าผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ทีมงานผมเค้าคงอยากให้ผมบ่นมากกว่าไปไล่เค้าออก ที่สำคัญที่สุด อย่างที่บอกแหละครับ บ้านใครบ้านมัน เข้าใจความหมายนะครับ”