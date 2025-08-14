บันเทิงไทย

ครั้งแรกหนังไทย! ธี่หยด บุก Universal Studios สิงคโปร์ เปิดประสบการณ์หลอนรับฮาโลวีน

เรียกว่าหลอนจนฉุดไม่อยู่แล้ว สำหรับภาพยนตร์สุดหลอนอย่าง “ธี่หยด” ที่กำลังจะออกภาค 3 จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 1 ตุลาคม 2568 นี้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม M Studio ได้โพสต์ผ่านเพเฟซบุ๊กระบว่า “ธี่หยด” บุก Universal Studios สิงคโปร์ 

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์หนังไทย! ยกระดับบ้านผีสิงธี่หยดไป ในสวนสนุกระดับโลก! 

“บ้านผีสิงธี่หยด” ชวนคุณร่วมเปิดประสบการณ์ความหลอน ที่เทศกาล Halloween Horror Nights 13 กับ 8 ฉากสำคัญ จากธี่หยดภาค 1 และ 2 พร้อมสั่นประสาท และเซอร์ไพรส์ที่คุณต้องขนหัวลุก ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.-1 พ.ย.2568

เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว!!!! https://www.rwsentosa.com/…/universal-studios…/hhn13

