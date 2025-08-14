มิ้น-ซิลวี่ ประกาศจบรัก 5 ปี ยันเลือกจบสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจ ขอบคุณทุกช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกัน ป็นการเลือกด้วยความเข้าใจ-เคารพกันและกัน
ช็อกแฟนคลับจำนวนมาก หลังจากที่ มิ้น มิณฑิตา และ ซิลวี่ ภาวิดา หรือซิลวี่ เดอะสตาร์ ออกประกาศจบความสัมพันธ์รัก 5 ปี
โดยทั้งคู่ออกประกาศเรื่องดังกล่าวผ่านไอจีส่วนตัว “mint.tita” และ “silvypavida” ระบุว่า
เราสองคนมีเรื่องอยากบอก
หลังจากใช้เวลาร่วมกันมา 5 ปีเต็ม วันนี้เราตัดสินใจแยกทางกันในฐานะคู่รัก
มันไม่ใช่การจากลากันด้วยความเสียใจ แต่เป็นการเลือกด้วยความเข้าใจ และความเคารพในกันและกัน
เรารู้สึกขอบคุณกันมากสำหรับช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกัน ทั้งรอยยิ้ม น้ำตา การเติบโต
และความรักที่เคยแบ่งปันกันอย่างเต็มหัวใจ
พวกเรายังเป็นกำลังใจให้กัน และยังมีความปรารถนาดีให้กันเสมอ
แค่เปลี่ยนบทบาทในชีวิตของกันและกันเท่านั้น
ขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนเรามาโดยตลอด
หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ และให้พื้นที่กับเราทั้งคู่ในช่วงเวลานี้นะคะ
ด้วยความรักและความจริงใจ
มิ้น และ ซิลวี่