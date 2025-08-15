‘กรีน’ รับคุยหนุ่มนอกวงการ แต่ยังไม่พร้อมเปิดตัว ดีใจ ‘เอเอฟ’ กลับมาอีกครั้ง เชื่อสนุกแน่!
หลังจากใช้ชีวิตโสดมาได้สักพัก สำหรับนางเอกสาว กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ล่าสุดดูเหมือนว่าหัวใจของนางเอกสาวจะกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้ง
เมื่อเจอสาวกรีนที่มาร่วมงานเปิดตัวละครทายาทหมายเลข 1 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ก็ได้อัพเดตสถานะหัวใจ พร้อมทั้งพูดถึงการกลับมาอีกครั้งของรายการเรียลลิตี้ไทยในตำนานอย่างเอเอฟ หรือ อคาเดมี่ แฟนเทเชีย ในฐานะที่เคยอยู่บ้านเอเอฟมาก่อนว่า
เอเอฟกลับมาแล้ว?
“ใช่ จริงๆ ได้ข่าวเหมือนกัน เพราะมีคนบอกว่าเอเอฟกลับมา ก็ดีใจ อยากเห็นเรียลลิตี้แบบนี้อีกรอบนึง ซึ่งเราห่างหายจากตรงนี้ไปนานมากๆ ถ้ากลับมาครั้งนี้กรีนเชื่อว่าโปรดักชั่นเอย การที่ได้เห็นคนในบ้าน กรีนเชื่อว่ามันน่าจะครบรส สนุกมากๆ”
เขาทยอยลงรูปเอเอฟรุ่นเก่าๆ ด้วย?
“มีรูปกรีนด้วยเหรอ ยังไม่เห็นเลยค่ะ แต่ก็คิดถึงเพื่อนๆ ในบ้านเอเอฟทุกคนเลย อันดับแรกเพื่อนๆ คือจุดเริ่มต้นของการได้เข้ามาในวงการ อคาเดมี่ แฟนเทเชียคือจุดเริ่มต้นทำให้คนรู้จักเรา ทำให้เรามีงานละครมาเรื่อยๆ ก็ขอบคุณที่มีคลิปตอนออดิชั่นด้วย (ไหว้ย่อ) ผมสั้นเต่อๆ ใส่เสื้อลายๆ ร้องเพลงก็ไม่ได้เรื่องเลยค่ะ (ยิ้ม) ครั้งนี้กรีนไม่แน่ใจว่าเขาปรับเปลี่ยนรายการเป็นแบบไหน แต่เชื่อว่ามันต้องแซบ มีหลากหลายเพศสภาพอยู่ในนั้นแน่นอน (ยิ้ม) กรีนรู้สึกว่ามันต้องสนุกแน่ๆ”
เพื่อนๆ เอเอฟรุ่นเดียวกันยังอยู่กันครบมั้ย?
“ครบค่ะ (ยิ้ม) ยังมีรวมตัวกัน ปีใหม่ก็รวมตัวกัน”
ถ้าเขาให้ไปเยือนเวทีอีกครั้งล่ะ?
“ก็อยากไปนะคะ ถ้าเขาจ้างและเขาเชิญก็ไปนะคะ (หัวเราะ) คืออยากไปในฐานะที่เราเคยผ่านเวทีนี้มาก่อน แต่อาจจะแนะนำน้องๆ ไม่ได้ขนาดนั้น แต่ถ้าให้ไปร่วมสนุกในความทรงจำดีๆ ก็อยากไป ถ้ากลับมาแล้วเหมือนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และเรียลลิตี้ 24 ชม. ได้ กรีนว่าคนก็ติดแน่ๆ ก็เดี๋ยวรอดูค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเอเอฟที่กำลังจะเกิดขึัน”
มีข่าวลือว่าซุ่มคบใครอยู่?
“เอาจริงๆ เคยสัมภาษณ์ไปแค่ครั้งเดียวเอง (ยิ้ม) เพราะโสดมานานแหละเนอะ ก็มีคนคุยค่ะ (ยิ้ม) คุยแบบศึกษากันก่อน”
นอกหรือในวงการ?
“เป็นคนนอกวงการค่ะ (ยิ้ม) เอาเป็นว่าคุยแล้วสบายใจ ไม่ได้ไปดูดวง แต่เข้ามาแบบบังเอิญ งงๆ”
คุยมานานหรือยัง?
“น่าจะ 2-3 เดือน ก็คุยกันมาเรื่อยๆ ถามนู่นถามนี่ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการเตาะหรืออะไร ไม่รู้ ไม่เข้าใจ แต่ก็เริ่มเอ๊ะๆ (ยิ้ม) คุยแล้วก็น่ารักดี คุยแล้วสบายใจ”
โมเมนต์ไหนที่ทำให้เรายิ้มได้?
“ก็น่ารักดี ดูสบายใจดี ง่ายๆ กรีนว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนที่เขาคุยกัน ปรึกษากันมากกว่า”
อายุมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเรา?
“ยังไม่บอก ยังไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้น”
แล้วพร้อมเปิดตัวไหม?
“ยังๆ อย่างที่กรีนเคยบอก อย่างหลายๆ คนแต่ก่อนจะถามสัมภาษณ์กรีนว่าทำไมกรีนยังไม่มีแฟน ทำไมถึงโสด อย่างที่บอกกรีนอยากค่อยๆ ดู อยากให้มั่นใจมากกว่านี้ เราอยากศึกษาเขาในหลายๆ มิติ ไม่ใช่แค่มันดูกระชุ่มกระชวยแล้วใช่เลย มันไม่ใช่ ค่อยๆ ไปแล้วกันนะคะ”
มีไหมในสตอรี่?
“ยังไม่มีๆ”
ถ้าคนเดินแล้วเจอ เจอได้ไหม?
“(ยิ้ม) เดี๋ยวจะปิดแมสก์แล้วต่อไปนี้ ก็อาจจะมีบ้าง เพราะถ้าเกิดเราต้องการศึกษาใครบางคน มันก็อาจจะต้องออกไปเจอกันบ้าง ออกไปกินข้าวกันบ้าง ต้องเรียนรู้กันไป”
ที่สัมภาษณ์บอกว่าเจอกันโดยบังเอิญ มันบังเอิญยังไง?
“มันเข้ามาแบบงงๆ อ่ะค่ะ (เข้าทางผู้ใหญ่?) ไม่ ก็เข้ามาทางตรงเรานี่แหละ แต่มันเป็นเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจ จะคุยอะไรมันก็เหมือนแบบเพื่อนกันคุยกันอะไรอย่างนี้”
“คือเรารู้จักกันอยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้รู้จักแบบสนิทเลยขนาดนั้น แล้วก็เหมือนได้ทักกันคุยกัน แล้วก็ทักกันทุกวันไปเรื่อยๆ”
ตรงสเปกเราไหม?
“ก็ดีนะคะ”
แต่เธอยิ้มไม่หุบเลยนะ?
“(หัวเราะ) มันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สวยงาม ฉันก็โสดมาหลายปี”
ตอนนี้ไม่โสดแล้วเนาะ?
“ไม่ใช่ มันก็ยังแบบกึ่งๆ”
นิยามสถานะตอนนี้?
“ยังไม่ได้นิยามอะไรเลย แต่ว่าตอนนี้จะคุยก็คงมีแค่เขาคนเดียว”
เรียกเขาว่าอะไร?
“ก็เรียกฉัน-เธอ”
พาไปรู้จักกับครอบครัวหรือยัง?
“เดี๋ยวก่อน ทำไมมันเร็วจังเลย ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พูดว่าค่อยๆ เอาจริงๆ นะมีไม่กี่คนที่รู้ น้อยมาก”
เราให้เขาผ่านกี่ข้อแล้ว?
“ถ้าเห็นกันแบบผิวเผินก็เป็นสิบๆ ข้อแล้ว แต่ลึกๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง”