สลด บุ๋ม นิรวรรณ นักแสดงสาวเสียชีวิตแล้ว หลังถูกรถชนโคม่าหลายวัน คู่กรณีรับช่วยเหลือเต็มที่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม น.ส.สมคิด สินนอก อายุ 53 ปี แม่ของ น.ส.นิรวรรณ ศรีสุพรรณ อายุ 35 ปี หรือ บุ๋ม นิรวรรณ อาชีพนักแสดงสมทบและพยาบาลวิชาชีพ ได้นำคลิปเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของลูกสาวเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น. ที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มามอบให้ผู้สื่อข่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนที่ใช้รถใช้ถนน

น.ส.สมคิดกล่าวว่า ช่วงเวลา 2 ทุ่มของคืนวันที่ 9 ส.ค. ได้มีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลโทรมาบอกอาการของลูกสาวว่า ตอนนี้ผู้ประสบอุบัติเหตุ มีอาการโคม่าสมองตาย กะโหลกร้าว และมีเลือดคั่งในสมองจำนวนมาก แพทย์ต้องรีบผ่าตัดด่วน ตนจึงอนุญาตให้ผ่าตัดทันที จากนั้นก็รีบเดินทางจากบ้านที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อมาโรงพยาบาลปทุมธานีทันที ลูกสาวรักษาตัวในตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. จนกระทั่งเวลา 15.06 น.ของวันที่ 15 ส.ค. ลูกสาวของตนได้เสียชีวิตลง ตนจะนำร่างของลูกกลับบ้านที่บุรีรัมย์ ส่วนเรื่องของคดีความขอให้เป็นไปตามกฎหมาย

จากการสอบถามพนักงานสอบสวน ทราบว่า นายวีรเชษฏ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ขับรถกระบะ ทะเบียน อุดรธานี ได้มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่า เกิดเหตุรถเฉี่ยวชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ รถของนายวีรเชษฏ์ขับมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านดังกล่าว เกิดเฉี่ยวชนกับรถ จยย.ที่ผู้เสียชีวิตขับขี่อยู่ ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้รถทั้ง 2 คันได้รับความเสียหาย

โดยรถของนายวีรเชษฏ์ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าข้างขวา และเป็นเหตุให้ น.ส.นิรวรรณ ได้รับบาดเจ็บ มีพลเมืองที่นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาไว้แล้ว จึงมาลงบันทึกเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ด้าน นายปัญญาวิศิษฐ์ อายุ 28 ปี ลูกชายของคู่กรณี กล่าวว่า วันที่เกิดเหตุตนได้รู้ข่าวจากพ่อว่าประสบอุบัติเหตุรถชน จึงรีบมาหา เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญพ่อไปให้การที่โรงพัก จากนั้นครอบครัวเราก็ทราบข่าวว่าผู้บาดเจ็บมารักษาตัวที่ รพ.ปทุมธานี จากวันแรกผู้บาดเจ็บยังไม่มีญาติมา ตนและครอบครัวก็ช่วยเรื่องดำเนินเอกสารและพยายามติดต่อญาติผู้บาดเจ็บ

จนกระทั่งได้ติดต่อแฟนหนุ่มของผู้บาดเจ็บ และส่งข่าวไปยังครอบครัวทันที ครอบครัวเราก็มาเยี่ยมโดยตลอด และคอยสอบถามอาการจากครอบครัวผู้บาดเจ็บอยู่เสมอ จนกระทั่งวันนี้ได้รู้ข่าวว่าผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตแล้ว ครอบครัวตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ตอนนี้ทราบแล้วว่าจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด เราจะวางแผนไปร่วมงานศพและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป