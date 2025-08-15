สลด บุ๋ม นิรวรรณ นักแสดงสาวเสียชีวิตแล้ว หลังถูกรถชนโคม่าหลายวัน คู่กรณีรับช่วยเหลือเต็มที่

สลด บุ๋ม นิรวรรณ นักแสดงสาวเสียชีวิตแล้ว ถูกรถชนโคม่าหลายวัน แม่น้ำตานอง เล่านาทีรับสายข่าวร้าย ด้านคู่กรณียื่นมือช่วยเต็มที่ ไม่ทิ้งแม้วันที่ยังตามหาญาติไม่ได้
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม น.ส.สมคิด สินนอก อายุ 53 ปี แม่ของ น.ส.นิรวรรณ ศรีสุพรรณ อายุ 35 ปี หรือ บุ๋ม นิรวรรณ อาชีพนักแสดงสมทบและพยาบาลวิชาชีพ ได้นำคลิปเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของลูกสาวเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น. ที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มามอบให้ผู้สื่อข่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนที่ใช้รถใช้ถนน
น.ส.สมคิดกล่าวว่า ช่วงเวลา 2 ทุ่มของคืนวันที่ 9 ส.ค. ได้มีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลโทรมาบอกอาการของลูกสาวว่า ตอนนี้ผู้ประสบอุบัติเหตุ มีอาการโคม่าสมองตาย กะโหลกร้าว และมีเลือดคั่งในสมองจำนวนมาก แพทย์ต้องรีบผ่าตัดด่วน ตนจึงอนุญาตให้ผ่าตัดทันที จากนั้นก็รีบเดินทางจากบ้านที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อมาโรงพยาบาลปทุมธานีทันที ลูกสาวรักษาตัวในตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. จนกระทั่งเวลา 15.06 น.ของวันที่ 15 ส.ค. ลูกสาวของตนได้เสียชีวิตลง ตนจะนำร่างของลูกกลับบ้านที่บุรีรัมย์ ส่วนเรื่องของคดีความขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
จากการสอบถามพนักงานสอบสวน ทราบว่า นายวีรเชษฏ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ขับรถกระบะ ทะเบียน อุดรธานี ได้มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่า เกิดเหตุรถเฉี่ยวชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ รถของนายวีรเชษฏ์ขับมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านดังกล่าว เกิดเฉี่ยวชนกับรถ จยย.ที่ผู้เสียชีวิตขับขี่อยู่ ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้รถทั้ง 2 คันได้รับความเสียหาย
โดยรถของนายวีรเชษฏ์ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าข้างขวา และเป็นเหตุให้ น.ส.นิรวรรณ ได้รับบาดเจ็บ มีพลเมืองที่นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาไว้แล้ว จึงมาลงบันทึกเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ด้าน นายปัญญาวิศิษฐ์ อายุ 28 ปี ลูกชายของคู่กรณี กล่าวว่า วันที่เกิดเหตุตนได้รู้ข่าวจากพ่อว่าประสบอุบัติเหตุรถชน จึงรีบมาหา เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญพ่อไปให้การที่โรงพัก จากนั้นครอบครัวเราก็ทราบข่าวว่าผู้บาดเจ็บมารักษาตัวที่ รพ.ปทุมธานี จากวันแรกผู้บาดเจ็บยังไม่มีญาติมา ตนและครอบครัวก็ช่วยเรื่องดำเนินเอกสารและพยายามติดต่อญาติผู้บาดเจ็บ
จนกระทั่งได้ติดต่อแฟนหนุ่มของผู้บาดเจ็บ และส่งข่าวไปยังครอบครัวทันที ครอบครัวเราก็มาเยี่ยมโดยตลอด และคอยสอบถามอาการจากครอบครัวผู้บาดเจ็บอยู่เสมอ จนกระทั่งวันนี้ได้รู้ข่าวว่าผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตแล้ว ครอบครัวตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ตอนนี้ทราบแล้วว่าจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด เราจะวางแผนไปร่วมงานศพและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป