พินิจ ร่วมงาน ‘Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025’ ศิลปินไทย-จีน ร่วมคับคั่ง

พินิจ ร่วมงาน ‘Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025’ ศิลปินไทย-จีนร่วมคับคั่ง ฉลองครบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ได้เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Weibo และ Hydroindus Entertainment ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน รวมถึงยังเป็นโอกาสอันดีที่แฟนๆ ชาวไทยจะได้พบปะกับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบจากขบวนเหล่าดาราศิลปินจากหลายหลายประเทศทั่วทั้งเอเชียที่มาร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่นี้ ณ ห้อง Ballroom ชั้น1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บรรยากาศก่อนการเริ่มงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีกองทัพแฟนคลับของเหล่าศิลปินที่มาร่วมงานจำนวนมากต่างพากันมารอคอยกันอย่างเนืองแน่น และพาจับจองที่นั่งเพื่อที่จะรอเข้าร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกับกันลุ้นรางวัลที่จะประกาศในค่ำคืนนี้เพื่อส่งกำลังใจให้กับศิลปินที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด
โดยบรรยากาศช่วงพรมแดง เหล่าดาราศิลปินทั่วทั้งเอเชียที่มาร่วมงานก็ได้ตบเท้าเข้าร่วมเดินพรมแดงอันทรงเกียรติในค่ำคื่นนี้กันอย่างคับคั่งอาทิ เสิ่นเยว่, โอหยางน่าน่า, เฉินเฟยอวี่), ปี้เหวินจวิ้น, จางอวี่ซี, จ้านเซวียน จากประเทศจีน และ เจสสิก้า จอง, อีซูฮยอก, พัคแจชาน, Kep1er จากเกาหลีใต้
รวมถึงเหล่าทัพดาราศิลปินไทยก็มาร่วมเดินพรมแดงกันไม่น้อยหน้าด้วยเช่นกัน อาทิกลัฟ-คณาวุฒิ, ฟิล์ม-ธนภัทร, เก้า-นพเก้า, พีพี-ปุญญ์ปรีดี, นุ่น-วรนุช, หมาก-ปริญ, บี๋-ธรรศภาคย์, ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก, ยูโร-ยศวรรธน์, สน-ยุกต์, ฟอร์ด-ฐิติพงศ์, พีท-วสุธร, A:SIDE, ซันนี่-เกวลิน, บูม-รวีวิชญ์, ท็อปแท็ป-จิรกิตติ์, ต้าห์อู๋-พิทยา,ออฟโรด-กันตภณ, Super thai, เฟริส์ท-ฉลองรัฐ, โอม-สาริศ, พุฒิ-พุฒิชัย, เป็นต่อ-จีรภัทร, แพทริค-ณัฐวรรธ์, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์, พีพี-กฤษฏ์, PIXXIE, PERSES, หลิงหลิง-ศิริลักษณ์, ออม-กรณ์นภัส, บอส-ชัยกมล, วิน-เมธวิน, โอม-ภวัต, ปอนด์-ณราวิชญ์, ภูวินทร์, บุ๋น-นพณัฐ, เปรม-วรุศ, จิมมี่-จิตรพล, ซี-ทวินันท์, ฟอส-จิรัชพงศ์, บุ๊ค-กษิดิ์เดช, นนน-กรภัทร์, ไซซี-รัตท์ริชา, แซมมี่-ซาแมนท่า, ลูกหมี-ปัญญาพัชร และซอนญ่า-ศรัณย์ภัทร์ โดยศิลปินและนักแสดงทั้งหมดได้ร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศอันน่าประทับใจให้กับงานในครั้งนี้