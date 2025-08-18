บอย ภิษณุ ขอไม่ลงรายละเอียดปมอดีตภรรยา ลั่นขอโฟกัสงาน-อนาคต เดินหน้าธุรกิจปลาแซลมอนอีกครั้ง
หลังจากที่ บอย ภิษณุ นักร้อง นักแสดง และพิธีกรชื่อดัง เจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ ทั้งเรื่องของชีวิตคู่ที่เลิกรากับภรรยาชาวต่างชาติ รวมถึงเรื่องที่มีปัญหากับหุ้นส่วนจนออกมาประกาศยุติธุรกิจปลาแซลมอนที่เพิ่งเริ่มทำได้ไม่นาน
ล่าสุดหนุ่มบอย ได้มาร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025 ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ คลับ (โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต) ก็ได้อัพเดตสภาพจิตใจหลังเลิกรากับอดีตภรรยา พร้อมขอเดินหน้าทำธุรกิจปลาแซลมอนอีกครั้ง
โดย บอย เผยว่า “เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรแล้ว ตอนนี้ผมก้าวมาข้างหน้าแล้ว อยากจะยิ้มๆ วันนี้ผมอยากจะโฟกัสที่การตีกอล์ฟมากกว่า เพราะว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันด้วย ส่วนเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วผมก็ไม่ค่อยเก็บเอามาคิดอะไร ก้าวต่อไปดีกว่า”
“สำหรับเรื่องอดีตภรรยาขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกัน เพราะถ้าพูดแล้วมันจะไม่จบ ผมอยากจบเรื่องนี้แล้ว อยากจะทำธุรกิจของผมต่อไป เรื่องที่ผ่านมาผมว่ามันเป็นข่าวเยอะมากแล้ว ผมเองก็มีความรู้สึกว่าคนก็น่าจะเบื่อเราแล้วที่จะมาสัมภาษณ์ หรือมารับฟังเรื่องราวอะไรพวกนี้ ฉะนั้นขอโฟกัสงานใหม่ๆ ที่จะมีโอกาสทำในอนาคตดีกว่า”
“ล่าสุดก็กำลังจะกลับมาทำธุรกิจปลาแซลมอนเหมือนเดิมแล้ว ถามว่าจะระมัดระวังยังไงก็คงเอาประสบการณ์ที่เคยทำมา ทำให้เราดีขึ้นเท่านั้นเอง ครั้งนี้ก็ยังคงมีหุ้นส่วนอยู่แต่ไม่ใช่ทีมเดิม ตอนนี้สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือแก้ไขที่ตัวเรา อย่าไปโทษคนอื่นเลย เรายังต้องเรียนรู้งานเยอะๆ แล้วเอามาปรับใช้กับตัวเอง ผมเลยจะขออนุญาตไม่พูดเรื่องเดิมแล้วครับ“
”ส่วนกำลังใจที่หลายคนส่งมาให้ ผมต้องขอบคุณมาก ทำให้เรามีความรู้สึกว่า 20 ปีที่ผ่านมาเราก็ยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ เลยมีความรู้สึกว่าแค่นี้เราก็ยิ้มได้แล้ว อะไรที่เป็นลบๆ หน่อยผมก็ไม่เก็บมาคิดแค่นั้นเอง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ“