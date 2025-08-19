เป๊ก สัณชัย เดือด หลังโดนเฟคนิวส์ น้องลียา ตั้งท้อง 3 เดือน ลั่นเวรกรรมติดจรวดแน่!
ทำเอาคนเป็นพ่อถึงกับเดือดกันเลยทีเดียว เมื่อน้องลียา ลลียา ลูกสาวสุดรักสุดหวงของ เป๊ก สัณชัย และนักแสดงสาวชื่อดัง ธัญญ่า ธัญญาเรศ โดนผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งสร้างเฟคนิวส์ กล่าวหาว่าน้องลียาตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน
โดยเนื้อข่าวได้เผยว่า “น้องลียาคนเก่ง ลูกสาวคนดัง ออกมาประกาศแล้ว ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ถึงจะอายุน้อยไม่หวั่นเรื่องเงินที่จะเลี้ยงลูก เพราะครอบครัวทำธุรกิจออนไลน์ มีเงินเก็บทุกเดือนไม่ต่ำกว่า7หลัก อายุน้อยไม่ไม่ใช่อุปสรรคในการเป็นแม่ พร้อมจะดูแลเด็กที่กำลังจะเกิด”
โดยเป๊กได้แคปโพสต์ดังกล่าวมาลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่น “เล่นกูไม่พอ เล่นลูกกูด้วย เวรกรรมติดจรวดแน่มึง”
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็โดนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของผับดังแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวาง และถูกเจ้าหน้าที่บุกค้นผับดัง หลังจากเส้นทางการเงินหมุนเวียนต่อเดือนไม่ต่ำกว่า200ล้าน เหมือนจะมีการฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยเป๊ก ได้แคปโพสต์ดังกล่าวมาลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่า “แอบอ้างได้ไม่เลิกนะพวกมึง เดี๋ยวจะเอาให้สิ้นซาก รอเลยนะ”