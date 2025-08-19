สวยออร่าจับ! นัท มีเรีย โสดแต่แฮปปี้ ลั่น!ใครจะจีบก็เข้ามา ขอจริงใจและจริงจัง เผยไม่จีบใครก่อน
หลังจากนักแสดงสาว นัท มีเรีย เบนเนเดดตี้ โสดมาพักใหญ่ ความสวยและออร่าก็ยิ่งมาเต็ม ล่าสุดวันที่ 19 สิงหาคม นัท มีเรีย มาร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์ครบรสเรื่องใหม่จาก Netflix “เขาชุมทอง คะนองชุมโจร” ณ ลาน The Storeys Square ชั้น G ศูนย์การค้า One Bangkok
หลังจบงาน นัท มีเรีย เปิดใจเล่าชีวิตส่วนตัวทั้งความน่ารักของลูกสาว ฟ้าโปรด ความห่วงใยในเรื่องสุขภาพและพัฒนาการ รวมถึงความโสดและมุมมองเรื่องความรัก ที่ทำเอาหลายคนยิ้มตาม
วันแม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง?
นัท : วันแม่ที่ผ่านมา จริงๆ ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ได้รวมญาติ ก็คือคุณป้าพี่สาวของแม่นัท ซึ่งคุณป้าเป็นแม่ของพี่แตงผู้จัดการนัท แล้วเป็นแม่ของแม่ฟ้าโปรดอีกทีนึง ได้ทานข้าวรวมกันกับครอบครัวก็เหลือแค่คนเดียวแล้ว คุณป้า She is the winner ก่อนที่ทุกคนจะรวมกันครบฟ้าโปรดก็เอาพวงมาลัยใส่ไว้ในกล่อง เป็นการ์ดที่เขาทำเป็นพวงมาลัย เขียนข้อความแล้วก็ให้ดอกกุหลาบตัดสติกเกอร์ทำนู่นทำนี่ คือเขาเป็นเด็กประดิษฐ์ประดอยมีความตั้งใจ แล้วทุกปีเขาจะทำแบบนี้ เราก็รู้สึกดีใจกับฝีมือของเขา ความตั้งใจและความรักที่เขามีให้มันบริสุทธิ์ เราก็เลยปลื้มที่มีคนทำสิ่งดีๆ ให้กับเราด้วยหัวใจดวงน้อยๆ ของเขา แต่มันยิ่งใหญ่สำหรับเรา
น้องฟ้าโปรดโตขึ้นเรื่อยๆ เป็นสาวแล้ว คุณแม่มีห่วงอะไรบ้างไหม?
นัท: จริงๆ ฟ้าโปรดเขาโตด้วยตัวเขาที่ค่อนข้างสูงใหญ่ แต่จริงๆแล้วเขาอายุ 9 ขวบเอง บางคนคิดว่าเขาอายุ 10 ปี 11 ปี ซึ่งจริงๆ เขายังเบบี๋อยู่ แต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่ เขาจะอยู่กับคุณแม่ของเขาที่คอยสอนคอยบอก เราเองก็พาเขาตุเรงตุเรง ไปอยู่ในกองตั้งแต่เด็ก เขาค่อนข้างซึมซับสิ่งแวดล้อมดีๆ แล้วเห็นเราทำงานเขาก็จะมีความเข้าอกเข้าใจ เป็นเด็กที่มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจคนอื่น นัทว่าเขาสวีต แล้วเขามีความน่ารักสมวัยในแบบของเขา
แต่ด้วยความเป็นสาว เวลาที่เขาเต้น และมีความกล้าแสดงออก เราก็รู้สึกว่าบางทีเขาโตเป็นสาวแล้วเนาะ เวลาแต่งตัวแต่งหน้าหรือพูดจาอะไรบางอย่างเราก็รู้สึกว่าอย่าเพิ่งรีบโตได้ไหม ทั้งกรีดตงกรีดตา ทำท่าเม้มปากอะไรอย่างนี้มันเหมือนผู้ใหญ่แต่งหน้า ทำผมรักสวยรักงาม ก็ดีค่ะ นึกถึงเราตอนเด็กๆ ก็ประมาณนี้แหละ เป็นเด็กผู้หญิง ก็ดีใจที่ได้อยู่กับเขาในหลายๆโมเมนต์
ในช่วงนี้พี่นัทห่วงอะไรฟ้าโปรดมากที่สุด ?
นัท: ช่วงนี้ก็ห่วงเรื่องน้ำหนัก(หัวเราะ) อยากให้ลดลง นางก็ตุ๊บไปนิดนึงอะช่วงนี้ แต่เขาลดอยู่นะ ช่วงนี้เรียนตีลังกา เพราะเขาเอ็นจอยจริงๆ เป็นเด็กที่กินได้ทุกอย่าง แล้วก็ห่วงเรื่องการนอนของเขา ค่อนข้างนอนดึก เหมือนเขาโตเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อย เราก็ห่วงเรื่องการนอนของเขาด้วย
เราได้มีการบอกเขามั้ยว่าถ้าจะรักสวยรักงามต้องทำยังไง ?
นัท: บอกตลอดว่าฟ้าโปรดเบรกนิดนึงเรื่องกิน เขาก็บอกว่าได้ค่ะ เดี๋ยวถ้าหนูโตกว่านี้เป็นสาวขึ้น หนูคิดว่าหนูจัดการตรงนี้ได้ ตอนนี้หนูกินก่อนหนูยังเด็กอยู่ เราก็โอเคถ้าเกิดว่าเป็นสาวกว่านี้เดี๋ยวก็จะรู้เอง คิดว่าเขาคงจะมีวันของเขาที่รู้สึกว่าเขาต้องสวยกว่านี้ เราก็เออได้ แต่เขามีความสุข สุขภาพดีก็โอเคแล้ว
ด้วยความที่โตกว่าวัยเขาเคยปลอบคุณแม่ไหม มีประโยคที่ไม่น่าเชื่อว่าลูกเราจะคิดได้ขนาดนี้?
นัท: มีค่ะ ฟ้าโปรดเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนัทมากเลย เวลาที่นัทไม่สบาย ปวดท้องงอแงหรือรู้สึกเหมือนตัวเองป่วย เวลาเขามาที่บ้านเขาก็จะถามว่า หม่ามี้เป็นยังไง บางทีนัทเล่นคอนเสิร์ตเป็นตะคริวที่น่องเขาจะนวดให้ คอยเป็นหูเป็นตาเวลาเราบอกให้หยิบอันนั้นอันนี้ให้หน่อย เขาจะทำทันทีเลย เขาเป็นห่วงเรา จะบอกว่าหม่ามี้อยู่กับหนูนานนานนะ เขาเป็นคนน่ารักเราก็เลยดีใจ เหมือนมีลูกสาวที่น่ารักให้กับเรา เขาเป็นห่วงทุกๆคนไม่ใช่เด็กเลือกปฏิบัติ
ที่ออกรายการกับแอน ทองประสม หลายคนชื่นชมว่าเหมือนเพื่อนคุยกัน คำถามในรายการแอนได้ส่งมาให้ก่อนไหมหรือถามตรงนั้นเลย?
นัท: นัทว่ารายการที่แอนสัมภาษณ์ในวันนั้นมาจากแอนด้วยเป็นหลัก แอนค่อนข้างเข้าใจว่านัทเป็นยังไง มันมีสคริปต์แหละว่าควรจะถามโดยประมาณนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่ว่าแอนเขาใส่ความเป็นเขาที่มีความเข้าอกเข้าใจว่ามันควรจะประมาณนี้ แล้วเขาอยากรู้จริงๆในมุมของเพื่อน เหมือนเขาดึงให้เราออกมา อาจจะไม่ได้ทั้งหมดก็จริงแต่เขาค่อนข้างเข้าใจเรามากที่สุด เหมือนเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมานาน เรารู้ใจกันไปหมดแล้ว เขาค่อนข้างให้เกียรติเรา แล้วก็ถามในสิ่งที่ดูเหมือนจะนอกรอบที่เขาถามเรา แล้วเขาก็มาถามเราในรายการ อันนี้คือเราไม่รู้
มีคำถามไหนที่รู้สึกว่า อ้าว ไหม?
นัท: ไม่ได้รู้สึก อ้าว หรอก เราตอบได้ แต่ไม่คิดว่าเขาจะถามตอนนั้น อย่างเช่นไปกินข้าวกับอ้อมกับเป๊กกี้ เขาก็จะถามว่ามีเรียเมื่อไหร่จะมีใครเธอโอเคไหม ถ้าเด็กไปเลยมาจีบ เอาไหม? เราก็ตอบไปว่าได้สิ แล้วเขาแค่มาถามอีกในรายการทั้งๆ ที่จริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามตรงนี้อีกรอบหนึ่ง แต่จริงๆวันนั้นในรายการ เราไม่ได้หมายความว่าเด็กขนาดนั้น แต่หมายถึงว่าอายุ30 ขึ้นไป เพราะตอนแรกอายุ 20 กว่ามันก็น้อยไปนิดนึงเดี๋ยวตกใจเป็นลมกัน
ได้มีการถามกลับไปไหมว่าทำไมถึงถามคำถามนี้?
นัท : เราก็ไม่รู้เขาสิ จริงๆ เขาก็ถามตั้งแต่ตอนที่เรากินข้าวนอกรอบแล้วว่าเด็กเลยได้ไหม หรือเขาอาจจะมองว่าตอนนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้ว เพราะจริงๆ เรื่องวัยมันไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่แล้ว สำหรับนัทจะเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าก็ได้ เพราะนัทยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดี แต่เขาแค่ถามประมาณว่าเราเข็ดไหม จะมีอีกได้ไหม? เราก็เลยบอกว่าได้สิ เรายังไม่ได้ปิดตาเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นมา เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมหรอก คนใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่แล้ว
หรือจริงๆ มีการดีลกับพี่แอน เพื่อฝากมาถามเรา?
นัท:ไม่หรอกมั้ง (เสียงสูง) ไม่มีหรอกเขาคงถามไปอย่างนั้น เราก็ไม่รู้จริงๆ งงเหมือนกัน
นัทลิ้นพัน?
นัท: ไม่มีค่ะ ยังโสดอยู่ค่ะ โอเคเปล่า
เป็นคำถามเปิดทางให้เราเพื่อให้หนุ่มๆ เด็กกว่าเข้ามา อะไรอย่างนี้ไหม?
นัท: มาเถอะ
พี่นัทสวยมากต้องมีแฟนแล้วแหละ?
นัท: ยัง ยังไม่มีจริงๆ ค่ะ ยังไม่มีใครเข้ามาเลย
แต่ออรามันบ่งบอก เราดูสดใส?
นัท: จริงเหรอ แต่ความรู้สึกพี่ พี่รู้สึกว่ามันคงมีและในอนาคต
เซ้นต์เรามันบอกหรอ?
นัท: อ้าวทำไมเราต้องกลัว เราอย่าไปกลัวสิ
แต่ว่าเราสวยขึ้นมันก็ต้องมีอะไรที่ทำให้เราฟลูฟีลในใจสิ เหมือนมีคนคุยแล้วมันทำให้เรารู้สึกระชุ่มกระชวย?
นัท: ไม่มี ยังไม่มีจริงๆ เอาแค่ว่ารู้สึกมีความหวังกับเรื่องนี้
อะไรที่มันบ่งบอกให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องมี?
นัท: พี่รู้สึกบางอย่างมันบอกว่าเราจะมีคนคนนั้น มันคิดเอง เราก็คิดไปสิคิดไปก่อน เราคิดได้ไง
ที่ผ่านมาเราเซ้นต์ถูกตลอดเลยนะ?
นัท: แต่เซ้นต์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้ง ไว้ตอบโอกาสหน้าแล้วกัน ไว้ให้มันมีก่อน ตอนนี้แค่รู้สึก เพราะชีวิตเรามันมีความสุขด้วยแหละ ถ้าเรามีความสุขเราก็เชื่อว่ามันมีอะไรดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าแค่นั้นเอง ก็เลยออกมาเป็นความสุข ความหวัง เรารอแบบไม่รอ เราอยู่ได้มีความสุขได้
ความสุขโมเมนต์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตเราเลยใช่ไหม?
นัท: เอาตรงๆ ตอนนี้เป็นช่วงชีวิตโสดจริงๆ นี่ถือเป็นการโสดที่ยาวนานอยู่เหมือนกัน หลายเดือนมากเลยรู้สึกดีไปอีกแบบนึง ได้อยู่กับตัวเองได้ใช้ชีวิต กลับมารักตัวเอง ดูแลตัวเองเพราะมันมีอะไรที่ดีขึ้น เราก็รู้สึกว่าวันข้างหน้ามันจะต้องดีขึ้น เพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันที่ดี มันกำลังบ่งบอกถึงอนาคตอะไรบางอย่าง พี่นัทก็แค่พูดว่าเรามองอะไรแบบนี้ ให้มันเป็นมุมมองดีๆ แบบนี้ดีกว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องคู่อย่างเดียว แต่รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองความคิด ทัศนคติถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเรามีความสุข อนาคตข้างหน้ามันก็ต้องดีสิเพราะในวันนี้เราดีอยู่แล้ว
หลายคนเชียร์ให้มีความรักครั้งใหม่อยากให้เจอคนดีๆที่ดูแลเรา?
นัท: โห ดีใจขอบคุณมากที่เชียร์ ก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างที่บอก เราก็มีความสุขตรงนี้ ถ้ามีก็ดีค่ะ
ผู้หญิงแบบ นัท มีเรีย จีบยากไหม?
นัท: จีบยากไหม ไม่ยากหรอก เข้ามาเถอะ นัทเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครก่อน เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ผู้ชายทำหน้าที่ของเขา ให้เขาได้ใช้ความเป็นชายนิดนึง ถ้าเกิดว่ากล้าก็เข้ามา จะให้เราอยู่ดีๆเข้าหา เราไม่ใช่คนแบบนั้น เราอยู่ของเราได้
ชอบให้เข้าหาตรงๆหรือ DM ผ่านแชต?
นัท: เข้ามาทางไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ระบุอยู่ที่เมื่อถึงเวลาจะเป็นแบบไหนก็มาเถอะ ขอให้มาแบบจริงใจจริงจังแล้วกัน ถ้าจริงก็ขอให้จริง แบบไม่ได้ต้องการอะไรที่โหยหา เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะรู้เองแหละไม่เจอก็ไม่รู้ เราคงดูออกดูรู้ว่าคนไหนได้หรือไม่ได้ แต่ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนได้ทั้งหมดไม่มีอะไรผิดถูก