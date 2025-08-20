ตั๊ก-ฮาย-สุนารี ฉงนแนวคิดหลวงพ่ออลงกต เผยเคยไลฟ์ได้เงิน 7 แสนทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

ตั๊ก-ฮาย-สุนารี ฉงนแนวคิดหลวงพ่ออลงกต เผยเคยไลฟ์ได้เงิน 7 แสนถวายวัดพระบาทน้ำพุ
กำลังเป็นกระแสที่สังคมจับตาอย่างมาก สำหรับประเด็นเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ รวมถึง หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดฯ ที่ตอนนี้ได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว หลังมีชื่อโยงกับปมเงินบริจาคดังกล่าวด้วย
ล่าสุดวันที่ 19 สิงหาคม ที่ DDX Digital Studio (ดีแดนซ์ ซ.RCA 3 ตัวแม่ นำโดย ตั๊ก ศิริพร เอี่ยมสุข, สุ สุนารี ราชสีมา, ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ ได้ให้สัมภาษณ์ขณะมาร่วมซ้อมวาไรตี้คอนเสิร์ต “สามตัวบน คอนเสิร์ต ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย” ในฐานะที่ทั้ง 3 คน เคยไลฟ์เพื่อช่วยหาเงินทำบุญบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุมาก่อน
ถามถึงเรื่องที่เคยไลฟ์หาเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ?
ฮาย – “เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 7-8 ปี ก่อนที่จะมีโควิดอีก ตอนนั้นวัดพระบาทน้ำพุกำลังดังๆ เลย จู่ๆ นั่งคุยกันว่าไปทำบุญอะไรดีว้า แล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ไลฟ์สดมาแรง ลองไลฟ์กันไหม จริงๆ เราตั้งใจที่จะนั่งรถจากกรุงเทพฯ จะไปหาหลวงพ่อที่วัดพระบาทน้ำพุเลย ตอนนั้นนัดเจอกัน 3 คนที่ปั๊มน้ำมัน รถก็ยังวิ่งไม่พ้นรังสิตเลยมั้ง”
ตั๊ก – “ช่วงระยะเวลาแค่นั้นที่เราไลฟ์กันอยู่ในรถ ได้เงินมาประมาณ 7 แสนบาท”
สุ – “สักพักก็มีคนโทรมาบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่วัด แต่อยู่ที่สำนักข่าวแห่งหนึ่ง เราก็เลยวนรถกลับมาหาท่าน แล้วก็เอาเงินสดถวายเลย หลังจากนั้นก็ปิดบัญชีทันที”
ตั๊ก – “ในระหว่างที่เราเอาเงินสดถวายท่าน เราก็สนทนาธรรมกับหลวงพ่อ ถามท่านไปว่าจะทำโครงการอะไรบ้าง ท่านบอกว่ามีเยอะมาก หนึ่งในนั้นคืออยากจะสร้างหมู่บ้านให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ได้อยู่ เราก็ถามท่านว่าทำไมเหรอคะ ท่านให้เหตุผลว่าเผื่อเขามาพบรักกันในวัด เผื่อแต่งงานมีลูกมีเต้ากัน ตอนนั้นเราก็เอ๊ะนิดนึง คือในตอนนั้นยารักษาโรคเอดส์มันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันนี้ ดังนั้นเราควรจะต้องควบคุมไหม แต่ทำไมหลวงพ่อกลับคิดว่าถึงอยากให้เขาไปแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้า แล้วเด็กที่เกิดมาล่ะ ถามเขาไหมว่าเขาอยากเกิดมาหรือเปล่า ถ้าเขาเกิดมาก็ต้องได้รับเชื้อเอดส์ถูกไหม เรารู้สึกค้านในใจ ฉงนตั้งแต่วันนั้นกับความคิดอันนี้ของหลวงพ่อ เราเข้าใจว่าผู้ป่วยโรคเอดส์ก็มีหัวจิตหัวใจ แต่ไม่มีใครที่จะได้ดังหวังไปทุกอย่าง บางครั้งเราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าในเมื่อเราป่วยเป็นโรคติดต่อนี้ก็ไม่ควรที่จะต้องแพร่เชื้อออกไป ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง แต่หลวงพ่อกลับคิดว่าอยากให้เขาแต่งงานมีลูก แบบนั้นมันก็เท่ากับแพร่เชื้อออกไปอีกสิ ตอนนั้นมันเลยแย้งกับความรู้สึก”
สุ – “จริงๆ คนลูกทุ่งก็คุ้นเคยและเข้าไปช่วยเหลือวัดนี้เยอะมาก หลังจากนั้นตอนที่วัดจัดงานวันเกิดหลวงพ่อหรืออะไรสักอย่าง หลวงพ่อก็ขอความช่วยเหลือมา พวกเราก็ยังไปช่วยร้องเพลงกันเลย”
แล้วได้ติดตามไหมว่าโครงการต่างๆ ที่หลวงพ่อพูดเอาไว้ว่าจะเอาเงินไปสร้างมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า?
ฮาย – “ถ้าได้เห็นจากที่นักข่าวไปถ่ายก็เห็นว่าหลวงพ่อสร้างโน่นสร้างนี่เยอะเกินไป มันเกินกำลัง”
ตั๊ก – “ในความคิดเรารู้สึกว่ามันเกินกิจของสงฆ์ อย่างเช่นการสร้างสนามฟุตบอล 9 สนาม หรือไปสร้างหมู่บ้านที่ตอนนี้ก็ร้างเยอะมาก แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ทำให้เรานึกถึงวัดที่เขากันดารจริงๆ”
แล้วพอมีข่าวเกี่ยวกับวัดขึ้น ความรู้สึกเป็นยังไง?
สุ – “ตกใจมาก แต่ก่อนเวลาเราไปเจอคนที่เขาร้องเพลงตั้งกล่องรับบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ บางทีเรายังเดินเข้าไปช่วยร้องเพลงด้วยเลย เพื่อที่จะให้คนมาช่วยทำบุญเยอะๆ”
ตั๊ก – “เชื่อว่าคนไทยแทบแทบจะไม่มีใครไม่เคยทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุอ่ะ ที่ผ่านมาเวลาช่วยวัดก็ไม่เคยได้รับค่าจ้าง คือเราตั้งใจไปช่วยจริงๆ มีแต่จะเอาเงินไปให้วัด ไม่เคยไปเอาเงินจากวัดเลย”
ฮาย – “เหมือนคนอกหัก เอาจริงๆ เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว พระทุกวัดในประเทศไทยจะต้องสวด แล้วก็เอาเงินทำบุญไปถวายให้วัดพระบาทน้ำพุ เราจำได้มันเคยมีโครงการแบบนี้ด้วย”
ตั๊ก – “เราอยากจะบอกกับทางรัฐบาลว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องสังคายนาเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศ ควรที่จะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบ ตอนนี้เวลาคนจะทำบุญกับวัดก็รู้สึกแขยง โอเคเราไม่เถียงว่าวัดที่ดีก็มี พระที่ดีก็มี แต่ตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับพระในทางที่ไม่ดีมันออกมาติดๆ กันเลย ซึ่งมันก็มีส่วนทำให้คนเสื่อมศรัทธาไปเยอะ ตอนนี้กลายเป็นว่าเราหันไปทำบุญกับหมากับแมวแทนแล้ว”
สุ – “ช่วงนี้เน้นทำบุญกับโรงพยาบาล โรงเรียน แล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวรอให้อะไรมันเข้าที่เข้าทางก็อยากที่จะคุยกับทางผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการเรื่องสุนัขจรจัด จัดกฎระเบียบคนที่จะเลี้ยงหมา คนที่ทำฟาร์มหมา ส่วนใครที่อยากจะซื้อหมาไปเลี้ยงต้องเสียภาษีและมีค่าใช้จ่ายที่ดับเบิ้ล มันจะได้รู้สึกว่าถ้าไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยง”
ล่าสุดหลวงพ่ออลงกตลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้ว?
ตั๊ก – “ลาออกหรือไม่ลาออก ถ้าเกิดท่านไม่ได้ทำผิดมันก็ไม่ได้มีผลอะไรถูกไหม แต่สมมติว่าถ้าท่านทำผิดจริงๆ ต่อให้ลาออกก็มีผลที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะเราได้ฟังที่คุณพ่อของมดดำพูดแล้ว”
ฮาย – “แต่ถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวหรอกเนอะ ตอนนี้มันกลายเป็นวิกฤตเกี่ยวกับความศรัทธาไปแล้ว แต่เราอยากจะบอกว่าศาสนาพุทธก็ยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่การทำบุญอาจจะต้องคิดเยอะและไตร่ตรองมากขึ้น”
สุ – “จริงๆ พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ยึดติดหรือต้องสร้างอะไรเลย แค่ปฏิบัติทางจิตทางใจเท่านั้น แต่มนุษย์เราเอาศาสนามาอ้างมาทำทริกโน่นนี่นั่น แล้วพอเห็นเงินเยอะๆ มันก็เกิดกิเลส ยิ่งมาเล่นกับความเชื่อความศรัทธาของคนด้วย ซึ่งไม่ถูกต้อง”