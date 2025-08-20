สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ เลือก ‘ผีใช้ได้ค่ะ’ เป็นตัวแทนหนังไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังไทย เข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98 สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม (Best International Feature Film) โดยคณะกรรมการฯ มาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย อาทิ ผู้อำนวยการสร้าง, ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์, ผู้ประกอบการค่ายภาพยนตร์, สื่อสารมวลชน ฯลฯ
ทั้งนี้ คุณสมบัติสำหรับภาพยนตร์ไทยที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานานาชาติยอดเยี่ยมนั้น จะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความยาวมากกว่า 40 นาที โดยจัดฉายในโรงภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน และต้องมีบทสนทนาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (หรือมากกว่า 50%) รวมทั้งผลงานแอนิเมชันหรือสารคดีก็สามารถส่งเป็นตัวแทนได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2568
ในปีนี้ มีภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการพิจารณาจำนวนทั้งหมด 57 เรื่อง ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน จนในที่สุดได้ตัดสินใจเลือก “ผีใช้ได้ค่ะ” เป็นตัวแทนหนังไทยในปีนี้ โดย “ผีใช้ได้ค่ะ” นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของวงการภาพยนตร์ไทยที่ได้ปรากฏต่อสายตาชาวโลก ผ่านเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 78 ณ ประเทศฝรั่งเศส ที่ผ่านมา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่ครบทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านคุณภาพ ทั้งด้านความแปลกใหม่ ทั้งด้านเนื้อหาที่สร้างสรรค์และลึกซึ้ง ทำให้สร้างความประทับใจทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมในระดับนานาประเทศ จึงนับเป็นหนังอีกเรื่องที่สามารถเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยประจำปี 2568 ในเวทีประกาศรางวัลทางภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างออสการ์ได้เป็นอย่างดี
รายชื่อภาพยนตร์ไทย 57 เรื่องที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในปีนี้
1. 4 ทรชนคนอันตราย
2. ธี่หยด 2
3. วัยเป้ง นักเลงขาสั้น 2
4. มึงนอน มึงตาย
5. ปณิธานหวานน้อย
6. มาลี
7. ปิ๊งรัก..คนที่เลิก
8. ตำรวจแต่ง
9. 404 สุขีนิรันดร์..Run Run
10. วัยหนุ่ม 2544
11. เดอะ ซี๊ด คู่หูก้องโลก
12. ไรเดอร์
13. วัยสตาร์ท น็อนสต็อป
14. ผู้บ่าวนิกะห์
15. มันดาลา
16. คุณชายน์
17. แสนสนั่น พันธุ์สั่นสู้
18. พนอ
19. เจ้าดวงเดือน
20. ไอ้เป๊าะ CEO ม.6
21. แฟลตเกิร์ล ชั้นห่างระหว่างเรา
22. สาปอสรพิษ
23. สวัสดีวันจันทร์(ส)
24. มานี มานะ: มิตรภาพระหว่างเพื่อน
25. นาคบรรพ์
26. เพราะรักต้องมี
27. แต่ง…Monk
28. มูลู หน้าครู
29. ซองแดงแต่งผี
30. ตำนานหน้ากากผีตาโขน
31. ฮาลาบาลา ป่าจิตหลุด
32. เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊
33. 4 ป่าช้า
34. ฮีโร่บ้านทุ่ง
35. สุสานคนเป็น
36. เจนนี่ต้องรอด
37. หลวงพี่แจ๊สโคตรซิ่ง
38. โฮม สวีท โฮม: กำเนิดใหม่
39. พี่วรรณมาสอน
40. พระร่วง..ตำนานศึกสุโขทัย
41. ฮักสัปปะลี่กับคดีสีชมพู
42. ห่าก้อม
43. วิญญาณเลขที่ 13
44. คายอ้อ ลบหลู่ ศรัทธา อาถรรพ์
45. นากรักมากม๊ากมาก
46. ท่าแร่
47. เทย ไทบ้านเดอะซีรีส์
48. วงกตใต้ฝุ่น
49. ปีนเกลียว
50. โศกาภิวัฒน์
51. ฟู้ดทรัคลักหมูเด้ง
52. ผีใช้ได้ค่ะ
53. ลบหลู่
54. เวียนว่ายตายเกิด
55. เลี้ยงรุ่น
56. เรื่องในข้อแม้ของเวลา
57. อรุณกาล