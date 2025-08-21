SKINTIFIC เปิดตัวนวัตกรรมดูแลผิวสุดล้ำ พร้อมดึง มินนี่ นั่งแท่นแบรนด์แอมฯคนใหม่
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำระดับสากล SKINTIFIC เดินหน้าเปิดตัวโปรดักส์ใหม่ “SKINTIFIC 10% Pure Vitamin C Brightening Serum” เซรั่มเฟรชมิกซ์ นวัตกรรมใหม่ผสานเพียววิตามินซีเข้มข้น 10% ที่จะปฏิวัติวงการสกินแคร์ พร้อมจัดงานอีเว้นต์สุดพิเศษ “VIT C FRESH The Future of Brightening x MINNIE” พร้อมเปิดตัว “มินนี่” ณิชา ยนตรรักษ์ ศิลปินเคป๊อบสายเลือดไทย วงไอเดิล ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุด พร้อมจัดกิจกรรมสุดเอ็กคลูซีฟ เสิร์ฟความสุขให้ชาวด้อม น.ว.ล.ได้เก็บโมเมนต์สุดแสนประทับใจร่วมกับ MINNIE อีกทั้งยังร่วมสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์และเทคนิคการดูแลผิวให้สวย ฉ่ำ โกลว์ ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จาก SKINTIFIC ให้ทุกคนผิวดี สร้างความมั่นใจได้ในแบบของตัวเอง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ SKINTIFIC 10% Pure Vitamin C Brightening Serum เซรั่มเฟรชมิกซ์นวัตกรรมใหม่ที่ผสานเพียววิตามินซีเข้มข้น 10% ผสมสดเพื่อให้วิตามินซีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เผยผิวสวยกระจ่างใส โดยมีวิตามินซีรูปแบบ L-Ascorbic Acid ที่มีประสิทธิภาพสูงและออกฤทธิ์เร็ว ช่วยลดความหมองคล้ำและลดเลือนจุดด่างดำ ผสานการบำรุงด้วย Brightenyl® และ ILLUMISCIN – GLOW C ที่ช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอยิ่งขึ้น จุดด่างดำแลดูจางลง เผยผิวโกลว์สวยกระจ่างใส พร้อมการปลอบประโลมผิวจาก Hydrolyzed Algae Extract เสริมคุณภาพด้วยระบบเฟรชมิกซ์เพรสแอนด์เชคด้วย Dual Chamber Fresh Lock Technology เพื่อผสมผงวิตามินซีเข้ากับเซรั่มทันทีที่ใช้ ช่วยให้คงประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างการใช้งาน บรรจุ 2 ขวดใน 1 กล่องสำหรับการใช้งาน 1 เดือน พร้อมเคสป้องกันจากแสงแดด (Protective Sleeve) เพื่อลดการเกิดออกซิเดชันหลังเปิดใช้และช่วยรักษาความเข้มข้นระหว่างการใช้งาน ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการผิวกระจ่างใส เปล่งประกาย ดูสุขภาพดี และเหมาะสำหรับทุกสภาพผิว
การที่ SKINTIFIC เลือกไอดอลระดับแถวหน้าของวงการอย่าง มินนี่ ร่วมทำกิจกรรมทางการตลาดในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์นั้น เนื่องจาก มินนี่ เป็นที่รู้จักดีในเรื่องผิวที่ดูโกลว์ ใส สุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับปรัชญา “Smart Beauty” ของ SKINTIFIC ที่เน้นความฉลาดเลือกและมั่นใจในแบบของตัวเอง นอกจากนี้ความสามารถในการพูดได้หลากหลายภาษาของ มินนี่ จะช่วยให้ SKINTIFIC เข้าถึงแฟนคลับในตลาดเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ K-beauty ได้รับความนิยมสูง และด้วยบุคลิกของ MINNIE ที่มีความทันสมัย ฉลาดเลือก และมีความมั่นใจในแบบของตัวเอง ยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ SKINTIFIC ที่ต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผิวสวย แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลตัวเองอย่างดีและพิถีพิถัน
ด้าน มินนี่ เปิดเผยความรู้สึกว่า “รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว SKINTIFIC ในแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ การดูแลผิวเป็นสิ่งที่เราใส่ใจมาตลอด และเมื่อได้ลองใช้ SKINTIFIC 10% Pure Vitamin C Brightening Serum มีความประทับใจมากกับสูตรที่เป็นเฟรชมิกซ์ก่อนใช้ทำให้วิตามีนซีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผิวดูกระจ่างใสและมีชีวิตชีวาขึ้นจริงๆ ยิ่งไปกว่านั้นผลิตภัณฑ์ยังมีความอ่อนโยน เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว และเห็นผลได้ชัดเจนภายในเวลาไม่นาน อีกทั้งยังเหมาะกับคนที่ต้องการผิวที่ดูสุขภาพดีและกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ”
ผลิตภัณฑ์ SKINTIFIC 10% Pure Vitamin C Brightening Serum พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ ทั่วประเทศ ที่ร้านค้าชั้นนำทั้ง Watsons, EVEANDBOY, Beautrium, Konvy, Boots และช่องทางออนไลน์ SKINTIFIC: Tiktok, Shopee, Lazada ติดตามกิจกรรมของแบรนด์ SKINTIFIC ได้ที่ Facebook และ Instagram: Skintific Thailand