พลอย เฌอมาลย์ ไม่ติด ถ้าได้เล่นยูริคู่ เจนี่ รับคิดถึงงานละคร หลังห่างจอนาน 5 ปี

พลอย เฌอมาลย์ ลั่นไม่ติดถ้าได้เล่นยูริคู่ เจนี่ รับคิดถึงงานละครหลังห่างจอนาน 5 ปี
ทำเอาแฟนละครลุ้นเลย หลังนักแสดงสาว พลอย เฌอมาลย์ เผยไม่ปิดโอกาสเล่นซีรีส์ยูริคู่เพื่อนซี้ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ แอบอ้อนของานผู้จัดเจนี่ ยอมรับคิดถึงหลังห่างงานละครกว่า 5 ปี หลังจากมาร่วมงานปาร์ตี้ “Earth Is Not My Home” คอลเล็กชั่นพิเศษของ MAEWKHOO ร่วมกับ The Face Thailand ที่ Tahona โรงแรม InterContinental Bangkok Sukhumvit พร้อมระบุถึงเรื่องดังกล่าว
เจนี่บอกเล็งเรามานานแล้ว?
“จริงอ่อ เล่นนะ พลอยก็เล็งเจนี่มานานแล้วเหมือนกัน เป็นเพื่อนรักกัน เรียนหนังสือมาด้วยกัน และเติบโตมาด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการใหม่ๆ ดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ มีแต่ความรักปรารถนาดีให้กัน เคยมีกระแสข่าวมาแล้วว่าอยากให้เล่นด้วยกัน เจนี่บอกโอเค พลอยก็โอเคมากๆ”
เจอลุคล่าสุดเป็นไงบ้าง?
“อุ้ย หล่อมาก (ทำท่าเขิน) เขาสวยมากอ่ะ วันที่ไปบวชมีโอกาสได้ปลงผมเขา น้ำตาเราก็ไหล ตอนนั้นไม่กล้าพูดโกนหัวหล่อมากเลย แต่คิดอยู่ เดี๋ยวบาป ตอนนี้เขาเป็นผู้จัดแล้ว ของานหน่อยสิ เผยตอนนี้อยากเล่นละครแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นกับเจนี่”
แสดงว่าซีรีส์ยูริมีโอกาสใช่ไหม?
“เขาอยากดูรุ่นเราไหม พลอยเล่นได้ แต่กลัวมากเลยเพราะเจนี่ชอบลวนลามพลอย กลัวว่าเขาจะเล่นเกินเบอร์ กลัวจะนอกบท เพราะชีวิตจริงเขาชอบแกล้ง ถ้าจูบคงจั๊กจี้นะ ขอไปเรียนแอ๊กติ้งเพิ่มก่อน ถ้าจะเล่นขอแบบแนวคอมเมดี้โรแมนติก ดราม่านิดนึง เคยเล่นดราม่ามาเยอะแล้ว เครื่องหน้าเป็นคนดุ แต่เล่นน่ารักก็เป็นนะ”
พอเจนี่พูดทุกคนก็ลุ้นแล้วว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหม?
“ตอนนี้ถ้ามีนายทุน ถ้ามีผู้จัดอยากให้เล่น พลอยกับเจนี่ยินดีมาก พลอยอยากเล่นกับเพื่อนมาก ตอนอยู่ช่องสามอยู่มานานไม่มีโอกาสได้ทำงานกับเจนี่เลย ส่วนเรื่องจูบ พลอยคงต้องไปเรียนการแสดงขั้นเทพก่อน ทุกวันนี้เวลาเจอเขาจะแกล้งมาบีบก้นพลอย ถ้าเจนี่อยากเล่นเป็นผู้ชายก็ได้ พลอยเล่นเป็นผู้หญิงก็ได้ ไม่ติดถ้าคนจิ้น ที่บ้านไม่ว่า แต่ไม่รู้เขาจะว่างหรือเปล่าตอนนี้เขาเป็นผู้จัดด้วย เป็นหนังก็ได้ไม่ต้องเป็นละคร”
คิดถึงละครไหม?
“คิดถึงค่ะ ตอนที่พลอยก้าวออกมาจากวงการละครครึ่งหนึ่ง ไม่ใช่พลอยไม่รับเลยนะ แต่ก้าวออกมาเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ไม่งั้นพลอยจะย่ำอยู่ที่เดิม พลอยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ให้อะไรกับประชาชนแล้ว เริ่มไม่จอยแล้ว แต่ก็มีละครติดต่อเข้ามา แต่ยังไม่ใช่ เลยขอตัวก่อน บางทีติดต่อเข้ามาพลอยโอเคแล้ว แต่ไม่มีทุนในการสร้าง ถามว่ารับงานไหมก็อยากรับ ละครไม่ได้รับประมาณ 5 ปี ถ้าเป็นภาพยนตร์ก็มีไปเมื่อสองปีที่แล้ว”
วงการละครตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากไหม?
“เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะ เปลี่ยนไปเยอะจากยุคที่พลอยโตมา ต้องปรับตัวเอง แต่รู้สึกโอเคนะ ยอมรับได้กับการเปลี่ยนแปลง ต้องเข้าใจกับโลกยุคใหม่ด้วย จะโทรหาเจนี่เลยดีมั้ยเนี่ย”