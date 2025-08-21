มาริโอ้ ให้กำลังใจ ‘จันจิ’ ปมโพสต์ตัดพ้อ ฝากถึงโซเชียล คอมเมนต์อย่างมีลิมิต นึกถึงใจเขาใจเรา
หลังจากที่พระเอกหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ ขับรถคู่ใจของตัวเองไปร่วมงานแต่งแม่แอน (ผู้จัดการดารา) แต่กลับเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพราะจู่ๆ รถก็มาดับเอาบนทางด่วนซะงั้น งานนี้หวานใจ จันจิ จันจิรา ก็เลยแวะเอากาแฟมาให้คลายเหนื่อย พร้อมยังคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจไม่ห่าง ระหว่างที่รอรถสตาร์ทติดอีกครั้ง
ล่าสุด มาริโอ้มาร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 75 และไทยเที่ยวนอก Exclusive ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ Hall 5-6 ก็ได้เล่าโมเมนต์ดังกล่าว พร้อมกันนี้มาริโอ้ยังได้เผยถึงหวานใจ จันจิ หลังได้รับช่อดอกไม้ในงานแต่ง รวมถึงเรื่องที่จันจิโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “เราเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไร กับใคร ถึงเวลานั้น เราจะรู้เอง” ทำเอาหลายคนต่างส่งกำลังใจให้จันจิกันรัวๆ
ถามเรื่องงานแต่งแม่แอน (ผู้จัดการดารา)ที่เราขับรถไปร่วมงานด้วย เขารีเควสมาหรือว่ายังไง?
“ก็เป็นแพลนที่เราวางแพลนกันไว้อยู่แล้ว พอดีผมมีหน้าที่ต้องเอารถไปเข้าฉากกับออกงานแต่งแม่แอน แต่ว่ารถมันดื้อนิดนึง อยู่ๆ มันก็ดับกลางทางด่วน ก็พยายามสตาร์ทเขาแล้ว สักพักเหมือนเขาตื่นแล้ว เขากลับมา ซึ่งตอนแรกเขาหลับไปเลย ผมก็เลยพยายามที่จะปลุกคุยกับเขา”
คือแม่แอนอยากให้มาอยู่ในซีน?
“ก็ช่วยกันด้วย ก็อยากจะเอาไปให้แม่แอนด้วย แล้วก็แม่แอนก็ชอบคันนี้ด้วย”
แล้วก่อนหน้านั้น มีการเทสสตาร์ทกันไหมว่ามันติดไม่ติด ก่อนถึงวันงาน?
“เทสทุกวัน ติดทุกวัน แต่มันมาหลับวันนี้ แต่มันก็กลับมา ก็โชคดีที่เขาหายงอน แล้วผมก็พาเขาไปได้ ตอนแรกตกใจมาก เพราะว่าอยู่กลางทางด่วน คนเต็มไปหมดเลย แล้วเป็นรถเปิดประทุนด้วย”
แล้วเราเป็นไงบ้างเลิ่กลั่กไหม?
“ตอนแรกผมอยู่คนเดียว น้องจันจิไม่อยู่ ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็พยายามคุยกับเขานั่นแหละ ดูเช็กว่ามีอะไรรั่วไหมอะไรอย่างนี้
แต่ก็เข้าซีนทันใช่ไหม?
“ทันครับ เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ขับอยู่:
ตอนนั้นโอ้รู้สึกไงบ้างความรู้สึกมันเลิ่กลั่กยังไง ด้วยความที่รถเราก็รัก?
“มันเป็นเรื่องปกติของโอ้อยู่แล้ว การที่รถเก่าเขางอนหรือว่าเขาเสีย ก็หาวิธีแก้ถ้าไม่ได้จริงๆ ผมก็เตรียมรถสไลด์ไว้แล้วสไลด์ไปที่งาน”
ทำไมเราถึงตัดสินใจขับไป ทำไมไม่เอาใส่หลังรถแล้วสไลด์ไป?
“เอ้า เราตัวจริง ก็ต้องขับสิ สไลด์ไม่ได้ แต่ก็เกือบสไลด์ (ยิ้ม)”
แล้วมันสตาร์ทติดอีกครั้งหนึ่ง มันเพราะอะไร ?
“ไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นอะไร”
ด้วยความเราเป็นมาริโอ้แล้วรถเสียบนทางด่วน มันมีแค่ในละคร นี่ในชีวิตจริง?
“ในชีวิตจริงมันเยอะกว่าในละครอีกครับ มันเป็นอยู่ทุกมุมเมืองเลย แล้วจันจิก็เดินทางมาหาซื้อกาแฟมาให้ แล้วก็นั่งให้กำลังใจบอกว่าใจร่มๆ นะ แต่แดดร้อน”
จริงๆ มันมีโมเมนต์ที่ให้จันจิมาช่วยเข็น มันเคยมีไหม?
“มีครับ แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้เข็น เดี๋ยวเสียชื่อ คือสตาร์ทติด”
บางคนก็แอบแซวว่าเอ็นดูจันจิ ที่ต้องมาเข็นรถ ไปตากแดดเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ สงสารน้อง?
“สงสารครับบางที แต่ผมก็สงสารตัวเองด้วยแล้วก็สงสารคนรอบข้างด้วย แต่คือใจเรารักไง”
รู้สึกยังไงที่จันจิพร้อมที่จะลุยทุกสถานการณ์?
“คือบางทีก็ไม่อยากให้เขามาเจออะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้”
แต่ชุดมันก็ดูไม่เอื้ออยู่บนทางด่วนทั้งคู่เลย?
“มันเต็มที่เลยครับ ใส่สูทอะไรอย่างนี้”
มันใช้เวลานานไหมกว่ารถมันจะติด?
“ประมาณครึ่งชั่วโมง ตอนนั้นมีคนแถวๆทางด่วนน่ารักมากก็เดินมาแบบเข็นกระตุกเลยพี่ ผมก็เลยบอกกระตุกไม่ได้ เขาก็เลยเอากล่องมาเขียนว่ารถเสียมาวางไว้บนหลังรถให้ น่ารักมาก ก็ขอบคุณพี่ๆ ที่อยู่ใต้ทางด่วนตรงนั้นด้วยนะครับ ถ้าไม่ได้พี่ก็เสร็จเลย”
จะยืนยันว่าเราก็ยังสู้ไปกับมันไม่มีการเข็ด?
“ไม่เข็ดครับ แม้เสียงรอบข้างจะบอกว่าพอเหอะแต่เราไม่พอ มันเป็นเสน่ห์ ตอนมันพังเราก็จะรู้ว่าพังตรงนี้นะ”
ตอนนั้นมีอารมณ์เสียไหม หรือมองโลกในแง่ดีตลอดเลยว่าเดี๋ยวมันก็มา?
“คือผมก็พยายามซ่อม ตอนนั้นก็โทรหาช่างก็ดึงสายดึงมั่วไปหมด แล้วใส่กลับไม่ถูก”
พูดถึงบรรยากาศงาน กลับมาเปลี่ยนชุดทันใช่ไหม?
“ก็เอาไปเปลี่ยนที่งานครับ ก็ทันอยู่”
เป็นไงบ้างบรรยากาศงานของแม่แอน?
“โห บรรยากาศงานแต่งของแม่แอนก็ดีมากๆ มีเหล่าศิลปิน มีเด็กๆ ที่สนิทกันในวงการมากันเยอะมาก แล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ด้วย ก็เป็นงานที่อบอุ่น น่ารักมาก”
มีซีนที่จันจิได้ดอกไม้อีกแล้ว?
“ครับ น้องเขาก็ได้ดอกไม้ แต่น้องไม่ได้โดยตรงแต่อีกคนนึงได้เขามายัดใส่ในมือ”
กลัวน้องจะเสียตำแหน่งกับการที่มือเหนี่ยวใช่ไหม เขาได้ฉายานี้มาหลายปีแล้ว?
“ใช่ครับ ตำแหน่งต้องคงอยู่”
ไม่มีปฏิเสธบ้างเหรอ?
“ผมกำลังดูรถอยู่ รถจะกลับบ้านได้ไหมน้องเขาก็ไปรับดอกไม้ ผมก็ไปดูรถ รอว่าเดี๋ยวจบงานเราต้องกลับบ้านให้ได้นะ”
แต่ตอนนั้นคนในงานเขาแซวกันเราได้ยินไหม?
“ผมกำลังซ่อมรถอยู่ มารู้ตอนหลัง”
โอ้ว่ามันเป็นอาถรรพ์ไหม เพราะปกติ 3 ช่อต้องแต่งแล้ว แต่ตอนนี้น่าจะเป็นโหลแล้ว?
“เขายังรับได้อีก เขาโอเค เขาแฮปปี้ แต่มันก็เป็นกิมมิคสนุกๆ อย่างงานนี้น้องก็ไม่ได้หรอก แต่ว่าคนก็อยากเล่น แกล้งน้อง”
แสดงว่าก็เป็นซิกเนเจอร์ของจันจิว่าเวลาจะไปงานแต่งต้องมีดอกไม้ติดไม้ติดมือ?
“ไม่รู้ครับ ดอกไม้ลอยไปหาเขาตลอด”
ย้อนกลับไปแรกๆ ที่พอเข้าไปในมือเขา โอ้มีใจหวั่นไหมว่ามันต้องแต่งหรือต้องยังไง?
“ไม่ได้ซีเรียสหรอก คือเราก็แฮปปี้ เราก็รู้สึกว่าก็สนุก น้องก็เป็นคนที่ไปงานเขาก็อยากให้งานสนุก เขาก็เต็มที่ บางทีการที่มารับดอกไม้ บางคนเขาอายเขาเขิน ไม่ค่อยออกมา แต่น้องก็จะแบบอยากให้งานสนุก อยากให้คนเฮฮา สนุกกัน”
พอได้ดอกไม้แล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหน?
“เขาก็คงรอมันแห้ง แล้วก็คงต้องทิ้ง”
ที่ต่างประเทศก็มีคนเอาดอกไม้มาให้พี่จันจิเหมือนกันใช่ไหม ที่มิวนิค
“ใช่ครับ”
ตอนนั้นเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจันจิเหมาะกับดอกไม้เขาก็เลยเอามาให้?
“ไม่ เขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่มิวนิค แล้วเขาขายดอกไม้ก็เลยเอามาให้ เขาจำจันจิได้ เขารู้จัก เขาเป็นแฟนคลับน้อง”
เรามีหวงไหม?
“ไม่ เขาเป็นผู้หญิงนะที่เอามาให้”
คนสวยๆ ต้องเหมาะกับอะไรงามๆ ใช่ไหม?
“ใช่ ก็แฮปปี้ เขาน่ารักมาก”
ทริปเป็นยังไงบ้าง?
“ทริปก็แฮปปี้มาก ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปกับแม่กับครอบครัวแล้วก็จันจิไปด้วย”
มันเติมพลังให้กับเรายังไง?
“ก็เป็นความฝันของผมอยู่แล้ว ผมอยากไปเที่ยว อยากไปทัวร์ในที่ที่พ่อผมอยู่ ก็เลยมีโอกาส คราวนี้ก็ว่างก็เลยได้ไป จันจิก็ไม่ได้มีสร้างตำนานอะไรก็แฮปปี้ เที่ยวกันด้วยดี”
ก่อนหน้านี้จันจิโพสต์เหมือนตัดพ้อในเฟซบุ๊กว่า เหมาะสมไม่เหมาะสมให้เวลาตัดสิน คนก็มาให้กำลังใจแล้วโยงว่าเกี่ยวกับเราหรือเปล่า?
“อ๋อ ผมก็ไม่แน่ใจครับอันนี้ แต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องอยู่แล้วถ้าน้องเครียด”
ช่วงนี้เขาโดนคอมเมนต์โซเชียลบ่อยๆ?
“ก็พยายามบอกเขาว่าอย่าไปคิดมาก แต่บางทีคอมเมนต์ก็แรงเหลือเกิน ก็อยากจะบอกคอมเมนต์ด้วยว่าบางทีก็เบาๆ หน่อย มันควรจะมีลิมิตนิดนึงกับการที่เราคอมเมนต์ใคร เราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาคอมเมนต์เราแรงๆ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอมเมนต์ คนอื่นน่ารักๆ”
จันจิเขามีนอยด์ มาเล่าให้เราฟังว่าเจออีกแล้วอะไรแบบนี้ไหม?
“เขาเจอประจำ เขาก็คงมีการตัดพ้ออะไรอย่างนี้บ้าง”
โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราเห็นไหมว่าเขาอาจจะเครียดเรื่องงาน หรือเครียดเรื่องอะไร?
“เขาทำงานเยอะมากตอนนี้ เขาก็มีแบรนด์ของเขาด้วย แบรนด์เสื้อของเขา แบรนด์กระเป๋าอะไรอย่างนี้ เขาก็คงอาจจะงานเยอะแล้วก็อาจจะเครียดด้วย”
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจกลับมาได้?
“กำลังใจก็คือไปซื้อกระเป๋าเขาแล้วก็ไปอุดหนุนเสื้อเขาอันนี้จะดีมาก”
แล้วสิ่งที่เรามอบให้จันจิล่ะ?
“ก็จริงๆ น้องเป็นคนสบายๆ ง่ายๆ เราก็ไปเที่ยวกัน หรือไปดูหนัง เราก็แฮปปี้แล้วครับ”
เขาซีเรียสกับสิ่งเหล่านี้นานแค่ไหน?
“ผมว่านานแล้วล่ะ เพราะว่าก็มีคนที่คอย คอมเมนต์ในเชิงลบอะไรอย่างนี้”
อย่างโพสต์จันจิล่าสุดได้เห็นไหม?
“ผมว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมก็ได้ อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้”
คนมองว่าก่อนหน้านี้เขาจะโดนดราม่าหนัก แต่ตอนนี้เหมือนกับคนมาชมเขาว่าเหมาะสม คู่ควรแล้ว?
“ก็อย่างที่โอ้บอกน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วงานเขาก็เยอะช่วงนี้ เขาก็ทำหลายๆ อย่างการที่มันมีคอมเมนต์แรงๆ บางทีเขาก็อาจจะเก็บไปคิดมากได้”
จันจิเคยคิดว่าบางทีอาจจะใช้กฎหมาย ตัดสินไหม?
“น้องก็คงไม่ถึงจุดนั้นหรอกมั้ง แต่ในฐานะที่โอ้เป็นห่วงน้องเขาก็อยากจะบอก ถ้าใครที่คอมเมนต์ก็อยากให้มีลิมิตนิดนึง คิดถึงใจเขาใจเราบ้าง”
เขาเคยร้องไห้กับเราไหม?
“เขาเครียดนะครับ ก็มีเศร้าจริงๆ”
ฝากผลงาน?
“ฝากไว้ด้วยนะครับ food truck รักหมูเด้ง วันที่ 28 สิงหาคมนี้จะเข้าโรงแล้วก็ฝากคนไทยอย่าลืมอุดหนุนหนังไทยกันเยอะๆ ช่วงนี้หนังไทยเข้าเยอะเลย โดยเฉพาะfood truck รักหมูเด้ง”
ถามจริงเราได้ค่าตัวไหม หรือว่าเราเล่นฟรี?
“เอาเป็นว่าเขาจ่ายจนผมต้องทำให้เขาทุกอย่าง (จ่ายกว่าปกติเหรอ?) ที่สุด ก็คือเลี้ยงดูทุกอย่าง พาไปกินข้าวทุกอย่าง คือผู้กำกับผมแน่นอนจริงๆ”
แต่ในมุมที่นำเสนอคือพาเราไปตากฝนตากแดด?
“อันนั้นคือตอนถ่ายมันเลี่ยงไม่ได้ ไหว้ก็แล้วปักธูปก็แล้วแต่ฝนก็ยังมา”
ผู้กำกับเขาดูแลเราดีไหม?
“ดีมากครับ ผู้กำกับตั้งใจมาก ก็เลยอยากให้ทุกคนต้องไปให้กำลังใจทีมงานfood truck รักหมูเด้ง วันที่ 28 สิงหาคม”
เขาให้มาแล้วเขาจะเอากลับไหม เขาจะหลอกอะไรไหม?
“คือเอาไปเยอะแล้วด้วย คือที่ผ่านมาอย่างเก้าอี้นวด หรือตุ๊กตาที่บ้าน บางตัวก็ได้ฟรีแต่มาขายเพื่อนแสนกว่า แต่ว่าพอมาเป็นผู้กำกับเขาก็ให้คืนเพื่อนเขา เขาได้เอาไป.เขาก็เลยเอามาจ่ายตอนนี้”
คืนทุนหรือยัง?
“ยังไม่ค่อยคืนเลย”
ให้กำลังใจเขานิดนึงเพราะค่อนข้างเครียดมาก ฝนตกมันต้องยกกอง มีค่าใช้จ่าย?
“ให้กำลังใจตลอด แล้วก็คอยบอกเขาตลอด แต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติ อีกอย่างมันเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยที่เขาแบบเต็มตัวนอกจากแดงพระโขนง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ 2 เราก็อยู่ให้กำลังใจเขาตลอด ไม่ว่าจะมีอะไรก็จะช่วยเหลือกัน”
โอ้กดดันไหมเพราะว่าเขาคาดหวังว่า เราเป็นพระเอกพันล้าน ต้องมาช่วยหมูเด้งเขา?
“ผมเชื่อเหลือเกินว่าหนังเรื่องนี้มีพลังงานที่ดีมากๆ แล้วก็เป็นการรวมตัวคนที่รักหนังแล้วแจ็ค (แฟนฉัน) ก็เป็นคนที่รักหนังมากๆ อยากทำหนังดีๆ ผมว่าเรื่องนี้น่าจะถูกใจคนไทยแล้วก็อยากให้คนไปสนับสนุนกันเยอะๆ”
ปีนี้ครบรอบ 15 ปี สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก?
“นานแล้วเหมือนกันกับพี่โชน ปีนี้ก็ 15 ปีแล้วพูดไปก็ไวเหมือนกันก็ยังเป็นหนังที่มีแฟนคลับคิดถึงโอ้อยู่ตลอด โอ้ไปไหนก็ยังมีคนเรียกโอ้ว่าพี่โชน หรือหนูเป็นน้องน้ำนะ น้องน้ำไปไหน มีน้องน้ำเกิดทุกเจเนอเรชั่นแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้”
หลายคนบอกว่าแม้วันนี้ให้โอ้ไปใส่ชุดพี่โชนโอ้ก็ยังใส่ได้?
“ได้ครับ ผมยินดี ผมไม่เกี่ยงงานอยู่แล้ว ก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ซิ่วมา ก็ยังได้อยู่”
จริงๆ มันให้อะไรกับเราบ้างกับบทพี่โชน?
“โอ้โห ให้เยอะมาก อย่างเรื่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารักจริงๆ ก็อีกหลายเรื่อง แต่สิ่งเล็กๆก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปหลายประเทศมากๆ อย่างที่ไต้หวันก็มีทำรีเมคด้วย แล้วก็ยังเป็นหนังที่ทุกคนยังดูอยู่ถึงทุกวันนี้ก็ยังชื่นชอบก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆ”
แสดงว่าถ้าโอ้กลับไปใส่ชุดนักเรียนตอนนั้นก็ยังได้?
“ได้สิจ๊ะ แต่ก็จะเป็นเด็กซิ่วนิดนึง”