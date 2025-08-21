เก่ง ธชย รับเคยทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ วอนหลวงพ่อรับผิดชอบต่อสังคม ออกมาพูดความจริง
เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ขึ้นชื่อเรื่องชอบทำบุญ สำหรับนักร้องหนุ่ม เก่ง ธชย โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังเคยร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้อีกด้วย
ล่าสุดเก่ง มาร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 75 และไทยเที่ยวนอก Exclusive ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ Hall 5-6 ก็ได้แสดงความคิดเห็นกับดราม่าวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมเปิดใจหลังเจ้าตัวแปลงโฉมเป็นผู้หญิงเพื่อแก้บนกับพระแม่ลักษมี ซึ่งทำเอาแฟนๆ ถึงกับเซอร์ไพรส์ในความสวยของเจ้าตัวกันสุดๆ
แต่งเป็นผู้หญิงไปแก้บน?
“ก็เป็นพี่บุ๋ม (กุลชลี) นี่แหละ ก็ไม่รู้ว่าพี่บุ๋มแกขออะไรแล้วก็ได้ เมื่อกี้ก็บอกอีก เพราะเห็นกระแสดีจะให้แต่งอีก ก็เลยบอกว่าเวลาจะขออะไรปรึกษาหน่อย (หัวเราะ) แต่ท้ายที่สุดด้วยความที่เป็นพี่ที่ดีต่อกัน น่ารักก็แฮปปี้ทำให้แกเต็มที่”
ติดใจไหม?
“เอาความจริง ติดใจ (หัวเราะ) จะบอกว่าผมแต่งมาหลายลุค คือก่อนหน้านี้เราอาจแค่รู้สึกว่าพอเป็นเก่งมันต้องแต่งเป็นหญิง มันต้องเฟียส แต่ล่าสุดมันดูหวาน แล้วคนไม่ค่อยสาป คือก่อนหน้านี้มันมีสาปบ้างแบบคนแช่งเข้าใจปะ แต่รอบนี้คือคนชอบก็รู้สึกว่าโอเค ก็ถือว่าผ่าน ก็ถือว่าเป็นลุคที่เก็บไว้ในเมมโมรี่ ถ้าจะแต่งก็คงจะฟีลประมาณนี้”
ก่อนหน้านี้ลุคที่มันแรงๆ หรืออะไรที่เราแต่งเป็นพวกงานไพร์ดมันจะแรงๆ คนก็จะไม่เก็ตบ้าง หรือว่ารู้สึกมันไม่ได้ฉีกจากเรา แล้วก็มีคนแซวว่าไม่เป็นยักษ์แล้วเป็นสีดาแทน (หัวเราะ)”
ได้ถามไหมว่าบนอะไรถึงได้แต่งขนาดนี้?
“เหมือนเขาบอกว่าได้ฉ่ำอยู่ได้หนักอยู่ก็เลยให้ เพื่อนาย เราก็ต้องทำเต็มที่”
ได้เปอร์เซ็นต์ไหม?
“ยังอยู่ในช่วงรอยต่อ (หัวเราะ)”
อยากให้แก้นิดนึงเห็นรอบที่แล้ว บอกว่าจ้างเราเป็นราคา 7 หลัก?
“คือภาพรวมทั้งหมดอย่างคราวที่แล้วมันพูดแล้วมันตกใจ ไม่ถึงนะครับ ประมาณ 6 ประมาณนั้น 6 ก็เยอะอยู่ ไม่ถึง 7 หลัก เพราะวันนั้นงานมันเป็นโชว์ด้วยไง มันก็ถึงอยู่ เพราะว่ามันมีทั้งโชว์ด้วย มีทั้งแต่งด้วย”
เพราะรอบนี้เห็นว่าคนเก็บตังค์ก็ให้ไฟเขียวได้เลย?
“ใช่ คุณแม่บอกว่าแฮปปี้ เพราะว่ามันเป็นการแต่งที่เมคมันนี่ ถ้าเกิดเจ้าภาพเมคมันนี่ได้ แบบได้พรตามนั้นเก่งก็พร้อมจะเมคมันนี่ให้แล้วก็เมคมันนี่กลับมา”
แล้วมันเริ่มมีติดต่อเข้ามาบ้างไหม ?
“ยังนะ แต่มีคนแซวว่าอยากให้แต่งแบบนี้ไปออกงาน ผมว่ามันต้องเผื่อเวลาทั้งก่อนแต่ง คือปกติตัวเก่งแต่งตัวนาน คืออันนี้มันนานกว่าที่เราแต่งปกติอีก แล้วไม่ใช่แค่ก่อนแต่ง หลังแต่งก็นาน เพราะว่าเราจะต้องล้าง พี่เชื่อไหมว่ากาวขนตาอยู่กับผมประมาณ 3 วัน เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยสะอาดด้วยมั้ง พวกนี้มันก็แกะยาก”
ก็ถือว่าคุ้มค่า?
“ชอบ เพราะจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วยังมีคนแท็กผมอยู่เลย”
เก่งแต่งหญิงมาประมาณกี่ลุคแล้ว?
“ประมาณ 3-4 ลุค แต่บางคนอาจจะไม่เคยเห็น หรือว่าอาจจจะรู้สึกว่ายังไม่ถึง เพราะว่ากระแสมันยังไม่ถึง แต่ครั้งนี้มันค่อนข้างจะถูกไทม์มิ่ง จังหวะและโอกาสพอดี”
แสดงว่าหลังจากนี้ก็จะมาในแนวนี้แหละ?
“คิดว่าในแนวนี้ แต่ก็ต้องมีเจ้าภาพนะครับ (หัวเราะ)จริงๆ ผมว่าคนที่ควรสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์คุณบุ๋ม รีวิวว่าการบนบานศาลกล่าวให้เก่งแต่งหญิงเนี่ยบนไว้กี่หลัก เขาถึงกล้าจ่ายถึง 6 หลัก ระดับมาดามบนขนาดนี้”
ถ้าสมมุติเรื่องแต่งหญิงแล้วรับงานร้องเพลงแบบนี้มีเป็นโปรเจกต์ หรือว่าอยากจะทำไหม?
“คิดว่าถ้ามีโอกาส ถ้าตัวเรามองว่าการเมคอัพเป็นศิลปะผมว่ามันก็น่าจะหาโอกาสที่จะทำตรงนี้ เพราะเก่งเชื่อว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆ คนที่อยากจะแสดงตัวตน หรือว่ากำลังกังวลอยู่ว่าจะเล่าเรื่องของความเป็นตัวเองยังไง ถ้าเกิดมันมีโอกาส จังหวะก็ไม่น่าจะยาก”
อยากให้เก่งพูดถึงความหลากหลายของสังคมมันเปิดกว้างมากขึ้น และเก่งก็เป็นคนขับเคลื่อนเหมือนกัน เรามองยังไงบ้าง?
“ผมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานของ bangkok pride ตั้งแต่ช่วงต้นๆ ที่เราเริ่มผลักดันพ.ร.บ.กันมา และเราก็ดีใจที่วันนี้สำเร็จแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะพูดเสมอก็คือเราก็ยังจะเชื่อลึกๆ ว่าถึงแม้ว่าวันนี้ทุกอย่างมันจะผ่านได้แล้ว แต่ผมก็คิดว่าสังคมไทยยังต้องการความประนีประนอมในการพูดเรื่องนี้อยู่ เราว่าคำว่ายอมรับได้ จริงๆ มันยังไวเกินไปของบ้านเรา เชื่อว่าใครหลายๆ คนยังต่อต้าน หรือมีกำแพงกับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นก็เลยค่อยๆ พูดเรื่องนี้กันในสังคมแม้ว่าทุกอย่างมันจะผ่านแล้ว แต่ผมเชื่อว่าในใจลึกๆ เขาก็ยังมีกำแพงอยู่มันเป็นคัลเจอร์ช็อก”
อย่างครอบครัวพี่เก่งก็เปิดกว้าง?
“แม่เราก็แฮปปี้ เพราะเราก็เกินครึ่งคนแล้ว มันโตแล้ว เราก็ตั้งใจทำทุกๆ วันให้มันดีที่สุด ก็อยากให้ทุกคนที่อาจจะยังกังวลในตัวเองอยู่ ไม่ต้องกลัว ให้ก้าวออกมาแล้วทำสิ่งที่ตัวเองรัก คนเรามีหนึ่งชีวิตทำมันให้เต็มที่ที่สุดและเป็นตัวเองให้ดีที่สุด”
เก่งเคยทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุไหม?
“เคย (ยิ้ม) เห็นข่าวแล้วตกใจมาก เพราะผมทั้งโอนและวันที่หลวงพ่อมาใกล้บ้านผม ผมนั่งวินไปหาหลวงพ่อ เราอยากให้หลวงพ่อออกมาเคลียร์ ผมงงว่าทำไมหลวงพ่อไม่ออกมาพูด ผมงงเรื่องเดียว หลวงพ่ออย่าโกรธเก่งนะ เก่งแค่สงสัยมันเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศต้องการรู้ ถ้าออกมาเคลียร์มันจะดีมากๆ ไม่ว่าจะถูกหรือผิดยังมีคนเห็นสิ่งที่หลวงพ่อทำดังนั้นการออกมาพูดด้วยตัวเองมันควรจะเล่าเรื่องนี้ให้สังคม ผมไม่พูดเรื่องดีหรือไม่ดีนะแต่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคม”
เราเคยโดนจ้างไปร้องเพลงเรี่ยไร หรือไปแบบการกุศลไหม?
“(หัวเราะ) จะบอกอะไรให้ไปดูที่ไว้แล้ว แต่คอนเสิร์ตยังไม่ได้จัด ก่อนที่จะมีเรื่องไปกับโจหลุยส์ เขาอยากทำคอนเสิร์ตแบบฟีลคัลเจอร์ ไปดูโลเกชั่นไว้แล้วที่ที่เราไปดู เป็นสเปซใหญ่ เขาให้เราไปดูที่มันติดถนน อยู่นอกวัด ซึ่งเป็นเหมือนคอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งตรงนั้นเราก็ตกใจ เพราะเป็นที่ของวัดแต่มันใหญ่มาก เราก็คิดว่าจะทำคอนเสิร์ตกันยังไง แต่ท้ายที่สุดคอนเสิร์ตมันก็ไม่ได้จัด ด้วยความที่ไทม์มิ่งตอนนั้นเหมือนเป็นรอยต่อระหว่างโควิดด้วยมั้ง”
ตกใจไหมที่วัดมีที่เยอะขนาดนี้ เงินเข้ามาสะพัด?
“ผมเชื่อว่าทุกคนตกใจ เพราะว่าเราคิดว่าบางอย่างยังขาดแคลนแต่ว่ามันใหญ่เกินไปกับสินทรัพย์ที่มันมีอยู่ แล้วเรื่องล่าสุดกับเรื่องดองคนอันนี้เราก็รู้สึกว่าเอฟเฟคกับใจคนสักหน่อย”
เราเสื่อมศรัทธาเลยไหม?
“ก็เสียใจ ก็อยากให้หลวงพ่อออกมาพูด เราไม่อยากคิดไปเอง อยากได้ยินจากปากของหลวงพ่อจริงๆ ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีแล้วมันกลายเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่ควรจะเล่าให้ฟังว่ายังไง เรารักพี่บีเรารักหลวงพ่อ แต่มันแยกกันนะมันคนละเรื่องกัน ส่วนหมอบีก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยเพราะก็เกรงใจ เวลาข่าวออกไปพอถามเรื่องพี่บีเราก็ตอบค่อนข้างจะแอ็กชั่นเรื่องนี้ แต่เราก็เกรงใจแก เพราะว่าเราเคยเจอ ไม่อยากให้เขาคิดว่าเราไม่โอเคกับแก (เคยทำบุญกับหมอบีไหม?) ไม่เคย”