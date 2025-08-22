ช่องวัน-สสส. เปิดตัวซีรีส์จากชีวิตจริง ‘ป๋าต๊อบ–ปีใหม่’ ถ่ายทอดความรัก LGBTQ สะท้อนปัญหายาเสพติด
เปิดตัวยิ่งใหญ่ ซีรีส์น้ำดี “รัก OVERDOSE” ที่สสส. สานพลังสื่อจับมือ ช่องวัน สร้างซีรีส์จากเรื่องจริงของคู่รัก ป๋าต๊อบ ปฏิญญา และ ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ โดยมี 2 นักแสดง ติ๊นา ศุภนาฎ-นาน่า ศวรรยา เป็นผู้ถ่ายทอด โดยเนื้อหาตีแผ่ความรักของ LGBTQ ท่ามกลางปัญหายาเสพติด-แอลกอฮอล์ หวังสร้างความเข้าใจ-ตระหนักปัญหา หลังพบคนไทยเสพยาสูง 1.9 ล้านคน ชี้ 1 ใน 5 คน เคยใช้กัญชา ห่วงเยาวชนทำผิดคดียาเสพติดกว่า 12,602 คน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ส.ค. 2568 ที่อาคารอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 แถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์น้ำดี “รัก OVERDOSE” ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของคู่รัก ป๋าต๊อบ-ปีใหม่ เพื่อให้ความรู้เรื่องของ LGBTQ และยาเสพติด
โดย นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุน สสส. และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 8 สสส. กล่าวว่า “สถานการณ์ปัญหายาเสพติดกลับมาระบาดหนัก ข้อมูลจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 พบผู้เสพยาเสพติดในไทยมากถึง 1.9 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ในจำนวนนี้ พบ 1 ใน 5 คน เคยใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ ซึ่งมีความเสี่ยงยกระดับไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่น และเสี่ยงเข้าสู่วงจรธุรกิจสีเทาและยาเสพติด ที่น่าเป็นห่วงคือ พบเยาวชนกระทำความผิดในคดียาเสพติดมากถึง 12,602 คน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทดลองกระท่อม กัญชา
“สสส. ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบ จึงสานพลังร่วมกับเครือข่าย ขับเคลื่อนและกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตและกำลังสำคัญของประเทศ โดยหาทางแนวทางป้องกัน เริ่มจากการค้นหาสาเหตุทั้งด้านจิตใจ ครอบครัว และสังคม ซึ่งความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 จะเป็นพันธมิตรในการสื่อสารสะท้อนปัญหาเหล่านี้ ผ่านซีรีส์ ที่อ้างอิงจากประสบการณ์จริง ช่วยให้ผู้รับชมได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างและมีภูมิคุ้มกัน ไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด” นายวิเชษฐ์ กล่าว
น.ส.สุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. กล่าวว่า ”การสื่อสารเรื่องสุขภาวะที่มีฐานข้อมูลทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพ เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไป แต่หากนำมาปรับรูปแบบการสื่อสารผ่านละคร หรือซีรีส์ที่เข้ากับยุคสมัยจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจได้ง่าย อย่างซีรีส์เรื่อง “รัก OVERDOSE” ซึ่งผลิตและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 มีฐานกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ สสส. อยากสื่อสารสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องยาเสพติด เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด นำไปสู่สังคมสุขภาวะ
อีกทั้งช่องวันมีทีมผู้ผลิต ทีมเขียนบท ผู้กำกับ และนักแสดงมากความสามารถ สามารถพัฒนาเนื้อหาที่ตอบโจทย์โดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ เชื่อว่าจะทำให้ผู้ชมติดตาม และได้รับข้อคิดดีๆ จากซีรีส์คุณภาพเรื่องนี้แน่นอน ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหายาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วนเลิกเหล้า 1413 หรือ LINE Chatbot “น้องตั้งใจ”, Facebook Messenger และ www.1413.in.th“
ด้าน ป้อน นิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ”ช่องวัน 31 ได้รับโจทย์มาจาก สสส. ที่อยากสะท้อนปัญหายาเสพติด ทำให้คิดถึงเรื่องราวของป๋าต๊อบ(ปฏิญญา)และปีใหม่(สุมนต์รัตน์) ซึ่งเป็นคู่รักที่มีทุกอย่างครบถ้วน ทั้งดราม่า โรแมนติก เพราะทั้งคู่ผ่านความเป็นความตายจากยาเสพติดมาจริงๆ แต่ด้วยความรักที่มีให้กันเลยฟันฝ่าปัญหามาได้ และเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูได้อย่างดีมาก จึงนำประสบการณ์ของทั้งคู่มาดัดแปลงเป็นซีรีส์ “รัก OVERDOSE” มีทั้งหมด 6 ตอน ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันด้วยความรัก ทั้งปัญหาครอบครัววัยเด็ก และปัญหายาเสพติดเรื้อรัง ที่จะทำให้คนดู ได้รับแรงบันดาลใจ ข้อคิดดีๆ ควบคู่ไปกับความบันเทิงจากการรับชมซีรีส์เรื่องนี้ ซึ่งนำแสดงโดย ติ๊นา-ศุภนาฎ, นาน่า ศวรรยา ร่วมด้วย กบ ทรงสิทธิ์, น้ำฝน สรวงสุดา, พรีน รวิสรารัตน์, ปู้ กิตติพงษ์, ราตรี วิทวัส เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 ก.ย. นี้ เวลา 16.00-16.30 น. ทางช่องวัน 31”