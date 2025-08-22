ออม กรณ์นภัส เผยสภาพจิตใจ เล่าปมร้องไห้ที่จีน เหตุสงสารแฟนคลับ ยืนยันช่องดูแลอย่างดี
จากกรณีดราม่าหนักที่แฟนคลับเดือดจนพากันติดแฮชแท็ก #CH3TreatORMBetter หลังจากมีคลิปไวรัล ออม กรณ์นภัส นางเอกสุดฮอต ที่ร้องไห้กลางงานแฟนมีตที่จีนหลังจากถูกผู้จัดงานเทงาน และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ล่าสุด เมื่อ ออม กรณ์นภัส ได้มาโปรโมต “เพียงเธอ only you the series” ที่ช่อง 3 ตึกมาลีนนท์ พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าว โดยออมเล่าว่าในส่วนรายละเอียดทั้งหมดตนไม่ทราบแน่ชัดเป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่จัดการ ส่วนที่ร้องไห้ออกมาวันนั้นก็เพราะว่าสงสารแฟนคลับ นอกจากนี้ยังขอชี้แจงว่ายืนยันว่าทุกฝ่ายดูแลตนดีมากๆ
เหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เสียน้ำตา?
“หนูรู้ว่ามีการเหมือนขายบัตรเพิ่มหน้างาน แล้วพอหนูทำงานของหนูครบจบแล้ว คือจริงๆ ณ ตอนนั้นเหลือไฮบายใช่มั้ยก็ลงไปก่อนเพราะเหมือนเค้านับคนแล้วมันครบแล้ว ก็เอ๊ะทำไมคนเหลือเยอะ ก็เลยไปนั่งพักก่อนแล้วเค้าก็เคลียร์กัน ซักพักนึงเราก็ขึ้นมาบนเวทีพวกเขาก็เชียร์อัพเราทีนี้ก็แบบรู้สึกสงสารคนที่ซื้อบัตรอย่างถูกต้องบางคนเค้ายังไม่ได้ขึ้นเวที เพราะโอ๋ทีก็น้ำตาแหมะ”
สงสารแฟนคลับ?
“ใช่ (คือบางคนก็รีบเดินหรือบางคนก็เสียสละไม่เข้ามาตรงนั้น?) ใช่ แล้วคือตอนไฮบาย ไฮบายคือก่อนที่งานจะจบ คนก็รีบเดินให้ออมเพราะเห็นเราอยู่ในฮอลล์แบบ 8-9 ชั่วโมง คือหนูตื่นตั้งแต่ 9 โมง 10 โมง แล้วตอนนั้นจะสองทุ่มแล้วทุกคนก็รีบเดินให้หนู”
วันนั้นเป็นการทำงานที่ลากยาวที่สุดตั้งแต่ทำงานมาเลยไหม?
“ไม่ (ตั้งแต่ 9 โมง?) มีแต่งหน้า เริ่มบ่ายไปจบประมาณ 2 ทุ่ม (ควรจะจบกี่โมง?) ไม่แน่ใจเลยมันแล้วแต่จำนวนคนของงานด้วย แล้วแต่เบเนฟิตว่ามีกี่คน”
เห็นว่าหน้างานมีความชุลมุนด้วย?
“ส่วนตัวหนูไม่เห็น ได้ยินมาว่าแต่ชุลมุนจริงมั้ยชุลมุนจริง (เห็นว่ามีตำรวจมาหน้างานด้วย?) เหมือนจะใช่ (ตกใจไหม?) ตกใจ ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเท่านั้นเอง”
จริงแฟนคลับต้องกี่คน?
“จริงๆ 700 แต่เพิ่มมาอีกไม่รู้ แต่เพิ่มมาอีกค่อนข้างเยอะเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่านะ”
รู้ตอนไหนว่าเบเนฟิตมันถูกเพิ่มขึ้นมา?
“ก็คือจะมีคนของช่องสามกดอยู่ว่าครบหรือยัง พอครบแต่แถวยังยาวอยู่เลยหนูก็เลยแบบว่าไม่ใช่แล้ว ก็ตกใจ”
แล้วแก้สถานการณ์เฉพาะหน้ากันยังไง?
“ก็ลงไปก่อนแล้วก็มีการเคลียร์กันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าถ้ารายละเอียดดีเทลเล็กๆ พวกนี้หนูจะไม่รู้เพราะว่าผู้ใหญ่คุย”
แล้วสิ่งที่ออมเลือกที่จะสื่อสารกับแฟนคลับตอนนั้นคืออะไร?
“หนูก็ขึ้นมาแล้วก็ขอโทษนะที่ทำให้รอนาน หวังว่าคุณจะเข้าใจ แค่นั้นเลยเพราะว่าหนู ณ ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หนูก็เลยขอโทษไว้ก่อนเพราะว่าแฟนๆ เค้าต้องรอนานข้าวก็ยังไม่ได้กินเราเดินลงไปหลังเวทีเรายังได้กินข้าวนะ แล้วเวลาไฮบายเราจะถามกันตลอดว่ากินข้าวหรือยัง ออมก็สะเทือนใจ สงสารอ่ะ เค้าอุตส่าห์มาหากันตั้งแต่เช้า”
ออมเป็นคนเลือกขึ้นไปที่จะกลับไปทำให้มันจบ?
“ใช่ๆ ก็คือตัดสินใจร่วมกันหมดเลย (เพราะอะไร?) มันต้องทำให้จบเพราะว่ามีคนรอเราอยู่เยอะมาก”
พอขึ้นไปแล้วเป็นยังไงกับคนที่เหลือพอได้เห็นสีหน้าเค้า?
“ร้องไห้ค่ะ รูปที่ออกมาก็คือรูปตอนที่ไฮบายครึ่งหลังแล้ว ทุกคนคือรีบวิ่ง คือปกติไฮบายทุกคนจะค่อยๆ แล้วรอบนี้ทุกคนวิ่งเพื่อให้เรารีบกลับบ้าน”
หันมองหน้าคุณแม่ไหมตอนนั้น?
“ไม่มองไม่กล้ามองหน้าใครเลย แต่ก็เห็นว่าเค้าก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าเค้าอีโมชั่นนอลกันหมดทั้งบ้าน แม่เห็นแม่ก็สงสาร”
รู้สึกยังไงที่คนชื่นชมกับสปิริตเราในการทำแบบนี้?
“ขอบคุณค่ะ แต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่สปิริตแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วค่ะ (แสดงว่าก็เห็นใจแฟนคลับที่ซื้อบัตรเพิ่มแล้วเค้าอาจจะยังไม่รู้?) อันนี้หนูไม่รู้หนูไม่เคยคิด หมายถึงว่าไม่คิดว่าจริงๆ มันก็มีผลกระทบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก เรื่องนี้หนูไม่รู้จริงๆ ว่ายังไง”
จำได้ไหมว่าคำที่แฟนคลับเค้าปลอบใจจนทำให้เราน้ำตาไหลคืออะไรบ้าง?
“เหมือนเค้าบอกว่า สู้ๆ น้า ใช่แล้วก็บอก ไม่ใช่ความผิดคุณนะ อย่างงี้”
พอได้ยินก็รู้สึกว่าเค้าก็รอเรา?
“ใช่ รักพวกชีเนาะ”
แฟนๆ ทุกคนก็ได้เจอออม?
“มีคนที่ไม่ได้เจอด้วย เพราะว่ามีบัตรผีเข้ามา แล้วบางคนที่เค้าซื้ออย่างถูกต้องเค้าไม่ได้ขึ้น”
แล้วเหตุการณ์ที่โทรให้ มศว.มารับกลับ?
“อันนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันหนูขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าแบบช่องกับคุณแม่หนู คือเร็วที่สุด ณ ตอนนั้นเค้าต้องเอาความปลอดภัยหนูก่อนใช่ไหมคะ แม่และช่องก็บอกว่าระหว่างทางเลือกที่หนึ่งกับทางเลือกมหาลัย มหาลัยเร็วกว่านะเพราะเค้าอยู่ใกล้นิดเดียวเอง งั้นมาก่อนและกันแค่นั้นเอง แต่รถของช่องก็มีอยู่ (อะไรเร็วสุดที่ออกจากตรงนั้นได้ก็คือเอาอันนั้น?) ใช่”
แสดงว่าทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขสถานการณ์?
“ทุกฝ่ายช่วยกันแล้วก็คุยกันตลอดเวลาไม่มีการดูแลไม่ดีหรือว่าอะไร (ไม่มีให้เรายืนอยู่คนเดียว?) ไม่มี”
หลังจากนั้นพอกลับไปโรงแรมแล้วได้คุยกับแม่ไหมว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง?
“สิ่งที่คุยก็เรื่องแฟนคลับว่าสงสาร หนูดูพูดเรื่องนี้เยอะเนาะแต่มันเป็นเรื่องที่ค้างคาใจหนู วันนี้ยอมรับเลยว่ามันเศร้าซึมทั้งวันจริง เป็นห่วงความรู้สึกคน เป็นคนเซนซิทีฟกับความรู้สึกคนนึกออกป่ะ”
เป็นห่วงเค้ายังไงบ้าง?
“เอาเป็นว่าห่วงมาก (แฟนคลับเค้าก็ขอบคุณตลอดที่เราสู้เพื่อเค้า?) ใช่ๆ ก็อยากให้เค้าได้รับเต็มนึกออกมั้ย”
แล้วฝั่งคนจัดงานได้คุยไหม?
“อันนี้ไม่รู้ ผู้ใหญ่ เรื่องกระบวนการเรื่องสัญญาก็ให้ผู้ใหญ่ เราทำหน้าที่ของเราพอ”
สภาพจิตใจตอนนี้?
“เศร้าซึม ก็มูฟออนได้นะแต่ก็แอบเศร้าซึมนิดนึงที่แบบมีคนไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ก็โอเคขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความยุติธรรม ขอให้เค้าได้เงินคืน สู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ”