น่าจับตา ผู้กำกับไทยรุ่นใหม่ ปอนด์ กฤษดา คว้า Best TV Drama Director เวที Weibo Gala 2025
แม้ว่าผลงานการกำกับของ ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช จะมีไม่มากนัก แต่ชื่อของเขาก็กลายเป็นที่พูดถึงอยากมาก ในแวดวงบันเทิงไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากสร้างชื่อให้กับ KinnPorsche The Series ที่พลิกวงการซีรีส์วายไทยจนดังไปทั่วโลก กับซีรีส์วายแนวแอคชั่นมาเฟีย ที่ไม่เพียงปลุกปั้นให้ นักแสดงในซีรีส์ อย่าง มาย-อาโป โด่งดัง กลายเป็นกระแส และมีมูลค่าสื่อมหาศาลระดับโลกติดกันมากกว่า 3 ปี แถมยังเห็นเขาไปโผล่วงสนทนากับคนดังระดับโลกอยู่บ่อยๆ
ยังนำโปรเจกต์ ManSuang ภาพยนตร์พีเรียตเรื่องแรกจาก Be On Cloud เปิดตัวที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ ทั้งยังกวาดรางวัลสุพรรณหงส์ถึง 2 ตัว
นอกจากภาพยนตร์ดังกล่าว จะมีเส้นเรื่องที่แปลกใหม่ พาคนย้อนประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ ปลุกซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นกระแส และยังทำให้ย่านทรงวาดกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้านวัฒนธรรมด้วย
ล่าสุดกับ Shine ซีรีส์แนวเกย์การเมือง ที่เพิ่งออกอากาศไปไม่กี่ตอน แต่ก็ได้รับการยกให้เป็นงานโดดเด่นแห่งปี ไม่ใช่แค่เสียงชื่นชมจากแฟนๆ แต่ยังไปไกลถึงคนในวงการอื่นๆ ทั้งดนตรี แฟชั่น ไปจนถึงสื่อระดับอินเตอร์ หลายคนบอกว่างานของเขาเทียบชั้นกับซีรีส์เกาหลีหรือฮอลลีวูดได้
ที่สำคัญทุกโปรเจกต์เขายังร่วมเขียนบทด้วย ทำให้งานไม่ใช่แค่การกำกับ แต่สะท้อนความคิดและมุมมองของเจ้าตัวออกมาเต็มๆ
ความสำเร็จเหล่านี้เพิ่งถูกยืนยันอีกครั้งเมื่อ ปอนด์ คว้ารางวัล Best TV Drama Director จากงาน Weibo Gala 2025 บนเวทีระดับเอเชียใหญ่ที่สุดของจีน ทั้งที่นับจำนวนผลงานยังมีไม่มาก จนทำให้ชื่อของ ปอนด์ กฤษดา เป็นที่น่าจับตา
เป็นสัญญาณว่าวงการบันเทิงไทย อาจจะกำลังได้เห็นการแจ้งเกิดของผู้กำกับไทยรุ่นใหม่ที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลก และนี่คือบททดสอบสำคัญว่าเขาจะรักษาพลังสร้างสรรค์และเส้นทางที่กำลังพุ่งแรงนี้ให้ไปได้ไกลแค่ไหน