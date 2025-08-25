มือสารคดีรุ่นใหม่ ขุดใต้พรมการศึกษาสุดล้าหลัง ยกเคสอังกฤษ นำรายได้ ‘หวย’ หนุนงานศิลป์

มือสารคดีรุ่นใหม่ ทึ่ง! สิ่งที่กะเหรี่ยงสอน ‘กินปลายังไงไม่ให้หมดห้วย’ อยู่กับป่าแบบเคารพ – ขุดใต้พรมการศึกษาไทยสุดล้าหลัง – เห็นไอเดีย UK ปันเงินสลากกินแบ่งฯ ให้เป็น ‘ทุน’ หนุนต่อยอดศิลปะในชาติ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ “What the Doc!” ซึ่งจัดขึ้นโดย Doc club กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยฯ กระทรวงวัฒนธรรม และพันธมิตร ระหว่างวันที่ 22-31 ส.ค.นี้
โดยวันนี้มีการฉายโปรแกรมพิเศษ ‘สารคดีไทยสายประกวด’ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองช่วง พร้อม Q&A พูดคุยกับผู้กำกับหลังฉายจบ ได้แก่เรื่อง เพอเลอคี (Per Le Kee), ติดร. (Pending), Home And Away และ ต่อด้วย Au Revoir Siam, Midnight Bloom และปิดท้ายด้วย Dugong Tears ซึ่งสะท้อนปัญหาในสังคมไทยทั้งในมุมการศึกษา ผู้ลี้ภัยจากคดีมาตรา 112 การถูกไล่รื้อ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ ที่ล้วนเชื่อมโยงกับการเมืองทั้งสิ้น
สำหรับเรื่องแรก Home And Away คือเรื่องราวของ ‘ตุ้ม’ ศศิ โพธิ์ศรี เจ้าของร้านอาหารไทยในเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ หลังใช้ชีวิตในต่างแดนมากว่า 20 ปี การตัดสินใจพาแม่ที่กำลังแก่ตัวลงมาอยู่ด้วยกันที่อังกฤษ กลับทำให้หวนคิดถึงเส้นทางชีวิตในอดีต ทบทวนถึงความเป็นไปได้ที่รออยู่ในอนาคต รวมถึงเผชิญคำถามสำคัญที่ว่า ‘บ้าน’ ที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันแน่
นายรัชตะ ทองรวย ผู้กำกับ ‘Home And Away’ กล่าวว่า ตนคือคนที่ทำสารคดี Hungry for freedom ตามติดชีวิตใบปอ บุ้ง นักเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังจากเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มีโอกาสติดสอยห้อยตาม ‘พี่ไก่’ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ ไปตามถ่ายสารคดี ‘พี่ตูน’ ตอนวิ่ง และนั่นเป็นจุดบังเอิญที่ได้ลองทำสารคดีจนเกิดความสนใจเรียนต่อด้านนี้
ในตอนหนึ่ง ยังเล่าถึงสารคดีเรื่องนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากมสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ (BFI) ซึ่งได้รับเงินทุนจากสลากกินแบ่งแห่งชาติ (National Lottery) มาอีกที เป็นการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อหวยของประชาชนในประเทศ มาเป็นต่อยอดเป็น ‘ทุน’ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในชาติ ซึ่งเป็นจุดที่ชวนคิดว่า หากสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย มีบทบาทเช่นนี้ได้คงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย
“รัฐบาลที่โน่น ให้เงินสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะมาจากกองทุนลอตเตอรี่ คือถ้าเราซื้อหวยที่นู่น เงินในกองทุนนี้ก็แจกจ่ายสนับสนุนนักกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม” นายรัชตะเผย
ในช่วงท้าย นายรัชตะยังกล่าวด้วยว่า ความเป็นไทยไม่มีอะไรพิเศษ ในลอนดอนหรืออังกฤษ เราสามารถทำร้านอาหารแบบไหนก็ได้ “ร้านอิหร่าน หรือพม่าก็ได้ สิ่งที่ผมได้รู้คือ ความเป็นไทยไม่ได้มีอะไรพิเศษในตัวมันเอง แต่เรื่องราวมันสามารถเชื่อมโยงกับมนุษย์อื่นๆได้”
“นอกเหนือไปจากการเสนอความเป็นไทย เราควรคิดถึงการนำเสนอ ‘ความเป็นมนุษย์’ เพราะเรื่องนี้ มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนชาติไหนก็ได้” นายรัชตะกล่าว
สำหรับเรื่องต่อมา ‘เพอเลอคี’ โดย ณัทพล กิจวราศรัย สารคดีว่าด้วยวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่เพียงแค่อยู่กับป่า แต่เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนผ่านระบบความเชื่อ วัฒนธรรมและจารีตที่ยึดโยงกับผืนป่าและธรรมชาติ
ระหว่างการเดินทางสู่หมู่บ้านแม่โขง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงกล้องและขาตั้งที่พกติดตัวไปโดยที่ไม่ได้วางแผนจะถ่ายสารคดีมาก่อน แต่เมื่อได้พบกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ากลับเต็มไปด้วยความเรียบง่าย งดงาม และเปี่ยมด้วยความหมาย
นายณัทพล ผู้กำกับฯ เผยว่า ‘เพอลาคี’ มาจากชื่อหมู่บ้านภาษากะเหรี่ยง ได้ไอเดียตอนไปฝึกงาน ขึ้นไปที่ อ.อมก๋อย
“ตอนแรกไม่รู้ว่าข้างบนเป็นชาวกะเหรี่ยง 100 เปอร์เซ็นต์เลย โชคดีที่เราเอากล้องไปด้วย ตอนแรกกะว่าจะไปถ่ายวิว แต่ดันเจออะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก็เลยถ่ายๆ ไว้” นายณัทพลเผย
โดยใช้เวลาถ่ายทำ 3 วัน 2 คืน และสูญเสียฟุตเทจไปบางส่วน
เมื่อมีผู้ถามว่า ทำไมถึงเลือกเล่าแบบที่ไม่มีบทสนทนา หรือสัมภาษณ์ ? นายณัทพลเผยว่า คงเหมือน เสื้อผ้าของคนกะเหรี่ยง ที่เล่าด้วยตัวของมันเอง
“เราเลยคิดว่าทำวิธีนี้น่าจะเหมาะที่สุด ดิบๆ ดี”
“ผมรู้สึกได้เข้าไปในโลกของกะเหรี่ยง เขาจะมีการสอนมาว่า กินกระรอกยังไงไม่ให้สูญพันธุ์ กินปลายังไงไม่ให้หมดห้วย เขาเคารพป่า และเชื่อว่าทุกที่มีเจ้าของ”
จากที่สังคมส่วนหนึ่งรับรู้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์เป็นคนเถื่อน เผาป่า ตัดต้นไม้ แต่เมือได้ไปสัมผัส จริงๆ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น “เขาอยู่กับ ‘ความสมดุล’ อีกอย่างคือถ้าปีนี้เขาเก็บเกี่ยวข้าวได้ 100 (กก.) ปีหน้าเขาก็จะทำแค่ 100 จะไม่ทำมากกว่านี้ หรือการที่หมู่บ้านใกล้ๆ กันจะพูดไม่รู้เรื่อง จะแค่ยิ้มๆ ให้กัน เขาสอนให้เปิดรับสิ่งใหม่ แต่ต้องไม่ลืมสิ่งเก่าด้วย” นายณัทพลเผย
ต่อด้วยภาพยนตร์สารคดี ติด ร. (Pending) โดย น.ส.ธันยชนก แสงบรรจง ที่เล่าชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบท ภายใต้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งล้าหลังมากว่า 16 ปี ทำให้ในการประชุมในสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายค้าน ลุกขึ้นอภิปรายถึงความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านสู่ ‘หลักสูตรฐานสมรรถนะ’ ให้เด็กพัฒนตามช่วงวัย
สารคดีเล่าประกอบกับคำสัมภาษณ์ สลับตัดฉากนักการเมืองอภิปรายในสภา นักวิชาการที่วิพากษ์หลักสูตรเก่า พร้อมชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลเคยประกาศจะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ให้ครอบคลุมภายในปี 2567 แต่ในปี 2568 กลับยังไม่มีการใช้งานจริง
น.ส.ธันยชนก ผกก.เรื่อง ‘ติดร.’ เผยว่า ตนเรียนด้าน ฟิล์ม ที่ มศว โดยต่อยอดสารคดีจากธีสิส เริ่มจากคุยในกลุ่มเพื่อนว่าสนใจประเด็นอะไรร่วมกัน ซึ่งก็พบว่าทุกคนผ่านระบบการศึกษาแบบนี้มา
“ตอนแรกที่คุยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องโค้ชด้านการศึกษา พอเข้าถึงซับเจ็กต์ยาก เราก็เลยกลับมาดูว่า ประเด็นอะไรที่มันดำเนินอยู่ตอนนี้”
กระทั่งเพื่อนได้ไปคุยกับอาจารย์ ทำด้านการศึกษาอยู่แล้ว ค้นจนไปเจอว่า ตอนนี้มีหลักสูตรที่โดนขัดจังหวะโดยรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา ใช้เทคนิค สโนว์บอล ถามเพื่อนที่รู้จักอาจารย์ที่ทำเรื่องการศึกษา ใช้คอนเน็กชั่นกับสำนักข่าวมาช่วยเติมเต็มฟุตเทจ
ในช่วงท้าย มีผู้แชร์ด้วยว่า ส่วนตัวทำเรื่องเพศศึกษามา 10 ปี หนังรีพีท ‘ความไม่ก้าวหน้า’ แต่ใจได้เห็นว่าการพัฒนามันเกี่ยวพันกับมิติทางการเมืองด้วย
น.ส.ธันยชนกเผยว่า ตอนสัมภาษณ์ลิสต์คำถามไป แต่เมื่อถึงหน้างานก็ปล่อยให้ลื่นไหล ให้โฟลว์ไปเรื่อยๆ
“แต่ละซับเจ็กที่สัมภาษณ์ คุยยาว 2-3 ชม. เป็นงานหินของตัดต่อ เพราะมากถึง 16 ดราฟ นำเสนอสิ่งที่ซุกอยู่ใต้พรม ในรูปแบบสารคดี
“พอไม่ใช่ข่าวจริงจัง มันอาจจะทำให้เข้าถึงคนได้มากขึ้น” น.ส.ธันยชนกกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ารอบ ‘สารคดีไทยสายประกวด’ โดยจะประกาศผลในวันที่ 27 ส.ค.นี้ สำหรับ เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ What the Doc! จะมีไปจนถึง 31 สิงหาคมนี้ ที่ Century Movie Plaza Sukhumvit, House Samyan และ BACC รายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ What the Doc