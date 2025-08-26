บันเทิงไทย

เปิดเงื่อนไข คุมประพฤติ มารี เบรินเนอร์ ดาราสาวเมาขับ บริการสังคม 12 ชั่วโมง

เปิดเงื่อนไข คุมประพฤติ มารี เบรินเนอร์ ดาราสาวเมาขับ บริการสังคม 12 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม จากกรณีศาลแขวงพระนครเหนือ มีคำพิพากษา น.ส.มารี เบรินเนอร์ นักแสดงสาว ในความผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ปรับเป็นพินัยชั้นพนักงานสอบสวน 1,000 บาท และฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 3 ครั้ง ทำงานบริการสังคม 12 ชั่วโมง และพักใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สำหรับระยะเวลาคุมความประพฤติ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ดังกรณี น.ส.มารี เบรินเนอร์ นักแสดงสาว ศาลมีคำพิพากษาวันที่ 25 ส.ค.68 จะครบระยะเวลา 1 ปี วันที่ 25 ส.ค.69 ส่วนผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องมารับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ กับพนักงานคุมประพฤติ เพื่อรับทราบสิทธิ รวมถึงผลที่จะได้รับจากการปฎิบัติหรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจะประเมินจำแนกความเสี่ยงการกระทำความผิดซ้ำ ประเมินคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ASSIST) เพื่อนำมาวางแผนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่วนแผนการคุมความประพฤติ จะกำหนดนัดรายงานตัว 3 ครั้ง (ประมาณ 4 เดือนต่อครั้ง) และทำงานบริการสังคม 12 ชั่วโมง ตามคำสั่งศาล

ซึ่งในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พนักงานคุมประพฤติจะพิจารณาจากฐานความผิด พฤติกรรม ความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่วนแผนการแก้ไขฟื้นฟู จะมีการจัดทำแผนให้มีความเหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย และเนื่องจากกรณีนี้ผู้ถูกคุมความประพฤติยังไม่มารับทราบเงื่อนไข จึงยังไม่มีการกำหนดแผนการการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูแต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ มีโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา อาทิ ส่งบำบัดอาการติดสุรากับสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หากพบว่าผลการประเมิน ASSIST ความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูง ซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าติดสุราหรือกำลังประสบปัญหาจากการดื่มสุรา การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/วินัยจราจร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนทั้งนี้ หากผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติจะรายงานต่อศาล ซึ่งศาลอาจขยายระยะเวลาการคุมความประพฤติ หรือเพิกถอนการคุมประพฤติ หนักสุดคือให้จำคุกตามคำพิพากษา อย่างไรก็ดี ผู้ถูกคุมความประพฤติ น.ส.มารี เบรินเนอร์ จะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งจะเข้ารับการปฐมนิเทศ และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ในวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง