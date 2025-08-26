เปิดเงื่อนไข คุมประพฤติ มารี เบรินเนอร์ ดาราสาวเมาขับ บริการสังคม 12 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม จากกรณีศาลแขวงพระนครเหนือ มีคำพิพากษา น.ส.มารี เบรินเนอร์ นักแสดงสาว ในความผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ปรับเป็นพินัยชั้นพนักงานสอบสวน 1,000 บาท และฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 3 ครั้ง ทำงานบริการสังคม 12 ชั่วโมง และพักใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สำหรับระยะเวลาคุมความประพฤติ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ดังกรณี น.ส.มารี เบรินเนอร์ นักแสดงสาว ศาลมีคำพิพากษาวันที่ 25 ส.ค.68 จะครบระยะเวลา 1 ปี วันที่ 25 ส.ค.69 ส่วนผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องมารับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ กับพนักงานคุมประพฤติ เพื่อรับทราบสิทธิ รวมถึงผลที่จะได้รับจากการปฎิบัติหรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจะประเมินจำแนกความเสี่ยงการกระทำความผิดซ้ำ ประเมินคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ASSIST) เพื่อนำมาวางแผนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่วนแผนการคุมความประพฤติ จะกำหนดนัดรายงานตัว 3 ครั้ง (ประมาณ 4 เดือนต่อครั้ง) และทำงานบริการสังคม 12 ชั่วโมง ตามคำสั่งศาล
ซึ่งในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พนักงานคุมประพฤติจะพิจารณาจากฐานความผิด พฤติกรรม ความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่วนแผนการแก้ไขฟื้นฟู จะมีการจัดทำแผนให้มีความเหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย และเนื่องจากกรณีนี้ผู้ถูกคุมความประพฤติยังไม่มารับทราบเงื่อนไข จึงยังไม่มีการกำหนดแผนการการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ มีโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา อาทิ ส่งบำบัดอาการติดสุรากับสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หากพบว่าผลการประเมิน ASSIST ความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูง ซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าติดสุราหรือกำลังประสบปัญหาจากการดื่มสุรา การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/วินัยจราจร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนทั้งนี้ หากผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติจะรายงานต่อศาล ซึ่งศาลอาจขยายระยะเวลาการคุมความประพฤติ หรือเพิกถอนการคุมประพฤติ หนักสุดคือให้จำคุกตามคำพิพากษา อย่างไรก็ดี ผู้ถูกคุมความประพฤติ น.ส.มารี เบรินเนอร์ จะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งจะเข้ารับการปฐมนิเทศ และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ในวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.นี้