อุ๋ม อาภาศิริ ลั่นถูกหมิ่นศักดิ์ศรี หลัง แอลลี่ เจอเฟคนิวส์ตั้งครรภ์ ใช้กฎหมายจัดการแล้ว
ทำเอาคุณพ่อ อ่ำ-อัมรินทร์ นิติพน ไม่ทน ควงอดีตภรรยาและทนายความจัดเต็มเข้า บก.ปอท. ยื่นฟ้อง หลังลูกสาว แอลลี่-อชิรญา ถูกปล่อยข่าวเท็จตั้งครรภ์ ในติ๊กต็อก โดย ล่าสุด เมื่อ อุ๋ม อาภาศิริ คุณอาของแอลลี่ ที่มาร่วมงานรอบกาล่า “ผีใช้ได้ค่ะ” ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ได้เปิดใจไม่หวั่นเฟคนิวส์ แต่ขอให้มีกฎหมายลงโทษแรงขึ้นจะได้ไม่ทำใครเสียหายฟรีๆ
“ตอนแรกเห็นข่าวคุณเป็ก สัณณ์ชัย ก่อน ที่เขาขึ้นก็ไม่คิดว่าจะมาถึงหลานเราเหมือนกัน แต่ก็เข้าใจได้ว่ามาจากที่ไม่ได้ไตร่ตรองเท่าที่ควร ปล่อยข่าวไปเรื่อย ตอนแรกเห็นข่าวน้องลียาก่อน ก็รู้สึกว่าอะไร ไปทำอะไรกับความรู้สึกเด็ก ก็ไม่คิดว่าจะมาถึงหลานเรา (ตกใจไหม?) ก็ไม่ได้ตกใจอะไรมาก ไม่ได้โทรไปหาหลาน พอเห็นข่าวก็อ๋อ เขาคงมาเล่นข่าวหลานเรา แต่ว่าพี่อ่ำเขาก็พาไปแจ้งความเรียบร้อย (มันไม่จริงเลย?) โอ้โหมันไม่มีทาง คือก็ไม่ห่วง เพราะว่ามันเป็นเฟคนิวส์ เราจะไปใส่ใจกับทุกเฟคนิวส์มันก็ไม่ได้”
กลัวคนเข้าใจผิดไหม?
“ถ้าหลานอุ๋ม อุ๋มไม่กลัว เพราะมันไม่ใช่ความจริงมันพิสูจน์ได้”
โกรธแทนไหม หลายคนจะรู้สึกว่าเล่นแรงจัง?
“ถ้าในมุมอาก็โกรธ แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าอยู่วงการนี้มานาน คือข่าวเดี๋ยวนี้จะเขียนอะไรก็เขียนได้ แต่ในเมื่อมันเป็นเฟคนิวส์ มันก็คือเฟคนิวส์เราก็ทำตามกระบวนการทางกฎหมาย ก็คือไปฟ้องแจ้งความตามกระบวนการ”
ปกติพี่อ่ำเขาเป็นคนโมโหแบบนี้ไหม?
“คือถ้าเป็นเรา เราก็ขึ้นเหมือนกัน ก็คงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกใคร อุ๋มเชื่อว่ามันหมิ่นศักดิ์ศรีเหมือนไม่ให้เกียรติกัน แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดีงาม ถ้าใครอ่านแล้วเชื่อก็จะทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่ถ้าวิเคราะห์ดีๆ และเห็นหลายๆคนโดนก็น่าจะเชื่อได้แหละว่ามันเป็นเฟคนิส์
แล้วน้องแอลลี่ยังเด็กอยู่ปกติเจอเรื่องแบบนี้ เขารับมือได้มั้ย พี่ว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดและเป็นคนที่เข้มแข็ง เจอบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆ ที่เขาเล่าให้ฟัง อันนี้มันก็กระทบ แต่ว่าเหมือนที่พี่บอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็อย่าไปใส่ใจกับมัน คือความจริงมันพิสูจน์ของมันอยู่แล้ว ถ้าเราใส่ใจกับข่าวที่มัน ประดิษฐ์มาจากใครบางคนมันก็เหนื่อย เพราะฉะนั้นก็อย่าไปใส่ใจมาก ทำตามกระบวนการกฎหมายไป จริงๆ ก็น่าจะมีการลงโทษที่มันเข้มข้นกว่านี้ ให้เป็นตัวอย่าง อย่าให้ทำกันเยอะแยะเลยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดี ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรเสื่อมเสียชื่อเสียงกันเปล่าๆ เรื่องต่างๆ ก็เครียดแล้ว คืออยากจะฝากบอกว่าแอคเคานต์ต่างๆ จะลงอะไรก็วิเคราะห์หน่อยใช้วิจารณญาณกันหน่อยก็ดี ก็นึกถึงใจเขาใจเรา ถ้าเป็นญาติเราคนในครอบครัวเรา ก็คงไม่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขกันมากๆในทางที่ถูกที่ควร”