‘เต้ ปิยะรัฐ’ มองหารักครั้งใหม่ ไม่เข็ดคบคนในวงการ ขอไม่ปิดกั้นตัวเอง เพราะอายุเยอะแล้ว
หลังจากที่เต้ ปิยะรัฐ ทายาทของกันตนา กรุ๊ป ได้ออกมาเปิดเผยถึงรักครั้งเก่ากับหนุ่มเดอะเฟซฯ ที่คบหากันมานานถึง 6 ปี โดยเจ้าตัวยอมรับว่ารักครั้งนี้จบไม่ค่อยสวยเท่าที่อยากจะให้เป็น แต่ว่าไม่ได้โกรธกัน มันนานแล้ว ป่านนี้เขาน่าจะมีคนใหม่ ทุกวันนี้ไม่มีโอกาสเดินสวนกันเลย เพราะอยู่คนละประเทศ
ล่าสุด “เต้” มาร่วมงาน แถลงข่าวเปิดตัว K SHORTS (เค-ช๊อต) ซีรีส์แนวตั้ง ที่จะพลิกโฉมการชมละครไทย สู่ยุคของ Micro Drama ณ บริเวณ ชั้น 1 CHANG CANVAS One Bangkok Forum ก็ได้อัพเดตสถานะหัวใจตอนนี้ พร้อมเผยถึงรายการเดอะเฟซฯ ซีซั่น 6 ที่กำลังเดินทางมาถึง 2 อีพีสุดท้ายแล้วว่า
“เสียดายสั้นไปหน่อย กำลังสนุกสนาน แต่ก็ต้องจบกันละ แต่ก็ดีไปอย่างนึงตรงที่ก็รู้ว่าคนยังอยากดูเราอยู่และก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆ เราก็ทำไปปรับปรุงไปเรื่อยๆ
จริงๆ ก็เป็นเรื่องที่เราคาดเดาได้ และก็เราคอมเมนต์อะไรก็จะตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น และความรู้สึกของคนดูก็เป็นหลัก เราต้องทำให้คนดูรักรายการอย่างที่เคยรักมา แต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจก็คือว่าเราต้องรีเซ็ตเขาใหม่ ล้างภาพอะไรบางอย่าง ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการกลับมาครั้งนี้ เราว่าด้วยเมนเทอร์ครั้งนี้สีสันที่ออกมาค่อนข้างสง่างาม
อย่างพี่เต้เป็นคนอ่านฟีดแบ๊กแฟนๆ ตลอด ก็รับทราบตั้งแต่ซีซั่นแรก สิ่งที่เป็นห่วงก็คือทีมงานใหม่กับเมนเทอร์ใหม่ที่เขายังไม่คุ้นชิน เมนเทอร์มารีญา อาจจะคุ้นชินแล้ว แต่เมนเทอร์แพนเค้กจะรู้สึกยังไง มาสเตอร์เมนเทอร์แอน ทองประสมจะไหวไหม และแอนโทเนีย ผ่านสนามรบมามากมายก็น่าจะพอไหวอยู่ แต่ว่ายังไม่เคยเจอความต่อเนื่องขนาดเดือนสองเดือนแบบนี้ มันออกไป ได้รับความรู้สึกไป แล้วก็แข่งไป
ส่วนการเป็นเมนเทอร์ใหม่แล้วเจอคอมเมนต์แรง พี่เต้เชื่อว่าเขาเอาไปเป็นแรงผลักดันให้เขาพัฒนา แต่ว่าเขาก็เข้าใจ ถ้าเราไม่ใช่คนที่ใหม่ๆ เลย มันก็จะไม่มีอะไรใหม่ๆ เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ และตัวเขาเองก็ออกไปพัฒนาต่อ ก็ดี ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเรามีความสุขที่เราได้ทำ
การกลับมาครั้งนี้ของมารีญาก็ประสบความสำเร็จ ก็เพอร์เฟคในแบบของเขา ซึ่งคราวนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่ง เราวางคาแรคเตอร์สีสันของเขาให้เป็นการฟาดฟัน ด้วยความคิด แม้กระทั่งพูดแบบเบาๆ แต่ก็เจ็บปวดนะ เมนเทอร์แพนเค้กถ้าองค์ลงก็ไม่เบา ก็สู้ตาย ทุกคนก็ไม่มีใครยอม”
หลายๆ คนต้องยอมในการแต่งกายในห้องดำของเมนเทอร์?
“ชุดที่ใหญ่ที่สุดในห้องดำได้เกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่มีใครยอมใคร เมนเทอร์ที่มาทีหลังก็ลำบากแล้ว”
หลายคนสงสัยว่าเมนเทอร์เตรียมชุดนี้ในรถเลยไหม?
“ซึ่งเราก็ไม่รู้ รายการก็ไม่รู้ แต่ละนางเขาก็จะมีดีไซเนอร์ที่ส่งชุดมาให้ แล้วเก็บไว้หลังรถ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาใช้เมื่อไหร่ เพราะว่าเขาคงคิดเอาไว้ประมาณนึง เพราะว่าแต่ละคนที่ชนะแล้วเข้าห้องดำแล้วเป็นผู้ตัดสินชะตา บางคนเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้เข้าอีกหรือไม่ได้เข้าอีกเลยหรือเปล่า อย่างแอนโทเนียเข้าครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ชนะอีกเลย”
หลายๆ คนรอแอนโทเนียใส่ชุดพระแม่ธรณีบีบมวยผม
“รอคอยเลยนะ แม้กระทั่งทีมงานเองก็แบบรอเลยนะ ต้องมา เพราะว่ามารีญาก็ชุดในตำนานเช่นเดียวกัน เดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้า แต่อาทิตย์หน้าคือเลือกเข้าแล้วไม่ได้เข้าห้องดำ”
ไฟนอลวอลค์พร้อมไหม?
“พร้อมครับ อีก 2 อาทิตย์แล้วนะ เราก็เตรียมงานมาตั้งแต่ 2 -3 เดือนแล้วตั้งแต่ออกอากาศไป แต่ว่าไม่ได้ทำใหญ่เหมือนทุกๆ ปี ก็ทำให้พอดีๆ แล้วก็มีเรื่องเล่าของการถ่ายทอดสด ซึ่งกลับมาครั้งนี้มันเป็นทีมที่ต้องดูหน่อยว่าเขาพร้อมมากแค่ไหน ด้วยเมนเทอร์ใหม่ด้วยแล้วก็อยากให้คิวมันเป๊ะ มันถ่ายทอดสดแล้วต้องไปออกเน็ตฟลิกซ์ อีก มันต้องแบบให้คิวมันพอดี”
บอกน้องๆ ยังไงบ้างกับการที่ต้องเดินไฟนอลวอลค์?
“ก็บอกว่าปล่อยจอยเลย ยกเว้นไฟนอลนี่แหละ ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตาย แล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี เพราะว่าทุกอย่างต้องฟิตเฟิร์มและเพอร์เฟค ราก็บอกว่าเต็มที่นะ เมนเทอร์ต้องเต็มที่นะ”
ภาคนี้มันสั้นไปไหม รอบหน้าจะยังไง?
“จริงๆ เราดูอยู่ว่าสำหรับ 2026 เราอยากให้ออกอากาศนาน เยอะๆ อาจจะประกาศก่อนในปีนี้ แล้วออดิชั่นทีละสเต็ป คนมาออดิชั่นเยอะแล้วรู้สึกว่าเรามีคอนเทนต์ที่ดี มีผู้เข้าแข่งขันที่ดี เราก็สามารถทำให้ได้ยาวขึ้น อาจจะมีได้หลายสีสันมากขึ้น เดอะเฟซเมนจะกลับมาหรือเปล่า เรากำลังเล็งๆ อยู่ เดี๋ยวขอพักนิดนึงก่อน”
ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ 6 ปี กับหนุ่มเดอะเฟซ หลายๆ คนทำไมคอมเมนต์ว่าเป็นคนนี้ๆ มา
“อันนี้ไม่ได้ดูละ ไม่ค่อยได้ดูว่าเขาคอมเมนต์ใครกันบ้างนะ ก็ปล่อยเขาไปเถอะ ให้เขาไปที่ชอบๆ ให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาสบายใจ เราก็อยู่ในที่ของเรา เราก็โตแล้ว ก็คิดว่ายังไงวันหนึ่งถ้ากลับมาก็คุยกันได้ เป็นเพื่อนกันได้ ไม่มีปัญหา หาคนใหม่แล้วตอนนี้ สำหรับตัวเอง เราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเอง”
ยังเจอเขาในวงการไหม?
“ไม่ คืออยู่กันคนละประเทศ”
ตอนนี้เราก็มีรักครั้งใหม่?
“ยังไม่มี กำลังหาอยู่”
เป็นพี่น้องกันได้ไหม?
“เป็นพี่น้อง เป็นเพื่อนกันได้เลย สบายมาก ไม่มีปัญหา ตอนนั้นมันจบไม่สวย เพราะว่าเราไปทำให้มันยากอย่างที่บอก แล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรกันเยอะ (เขาหึงพี่เต้หรือเปล่า?) ไม่หรอก คงไม่ใช่ประเด็นนั้น คงประเด็นแบบมีเวลาน้อย อยู่ด้วยกันน้อย แรกๆ ก็คุยกันเยอะ ใช้เวลาด้วยกันเยอะหน่อย พอเข้าปีหลังๆ เราก็งานเยอะก็ไม่ค่อย..เห็นไหม ผู้ชายหนีเลย”
ตั้งแต่จบความสัมพันธ์มีโอกาสได้คุยกันไหม?
“ไม่ได้คุย คนที่น่าสงสารที่สุด คือเรานะ เราเหลือแต่ความโดดเดี่ยวและเดียวดาย มีใครจะมาเยียวยาหัวใจเราไหม ณ จุดนี้เราก็รออยู่ว่าจะมีหนุ่มผู้กล้าเข้ามาในซีซั่นต่อๆไปหรือเปล่า อย่างที่บอกไม่มีใครกล้าเข้ามาสมัครเดอะเฟซเมนแล้ว บอกว่ามาแล้วต้องเห็นภาพอะไรแบบนี้ ไม่ใช่นะ เยาวชนไม่ใช่นะคะ เยาวชนไม่มากันเลย มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดหวัง อย่างที่บอกดาราเราไม่เอา นายแบบเราไม่เอา สุดท้ายมันก็ของเข้าตัว”
ตอนนี้เข็ดคนในวงการไหม?
“ไม่แล้ว ตอนนี้เปิดแล้ว ประตูบานนั้นมันไม่เปิดออกแล้ว แล้วเราก็คิดว่า เอาล่ะถ้ามีคนที่ดีเข้ามาเขาอาจจะเข้าใจเรามากกว่าคนที่อยู่นอกวงการก็ได้ จริงๆ แล้วเราไปปิดกั้นตัวเราเองทำไม เราก็อายุเยอะแล้ว (หัวเราะ) เราก็ลุยเลย”
มันใช้เวลานานไหมกว่าจะก้าวผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาได้?
“ก็ 6 ปีตั้งแต่วันนั้นนะ ก็เศร้าอยู่ แล้วก็เสียใจประมาณนึง ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองไปด้วย แล้วก็หยุดทำเดอะเฟซไปเลย”
เราเซไหมช่วงนั้น?
“ก็นิดหน่อย แต่ว่าเพื่อนเยอะ ครอบครัวมี”
มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพักเดอะเฟซไปเลย?
“คือพักไปเติมพลังก่อน เพราะว่าเราใกล้จะไม่เหลือให้ใครแล้ว”
สเปกตอนนี้เป็นไงบ้าง?
“จริงๆ ตอนนี้ก็ชอบหมดแหละ ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นอายุน้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากัน เป็นคนไทย คนต่างประเทศ หรือลูกครึ่งได้หมด แต่ว่าขอแค่ได้คุยกันก็เข้าใจ แล้วก็ไปกับเราได้ทุกที่ เพราะเราก็มีหน้าที่การงานเยอะ ก็อยากให้อยู่ด้วยกันและสบายใจ”