เกินฝัน! เก่ง-น้ำปิง ดีใจ เขมจิราต้องรอด กระแสดี ภูมิใจเป็นส่วนหนึ่ง ลดระยะห่างเรื่องวัฒนธรรม

เกินฝัน! เก่ง-น้ำปิง ดีใจ ‘เขมจิราต้องรอด’ กระแสดี-เป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นความเป็นไทย เชื่อไปได้ไกล ฝากติดตามอีพีถัดไป
เรียกได้ว่ากระแสซีรีส์ “เขมจิราต้องรอด” ดีแบบสุดๆ ทั้งไป busking ที่สยามก็ทำเอาสยามแทบแตก รวมถึงเรตติ้งที่พุ่งสูงแบบสุดๆ ล่าสุดวันที่ 26 ส.ค. พ่อครู “เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย” และ น้องเขม “น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง” ได้มาร่วมงานแถลงข่าวเดินหน้าประกาศจุดยืนในฐานะ “มหานครแห่งไทยสร้างสรรค์” ณ เอเทรี่ยม 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ พร้อมให้สัมภาษณ์ความรู้สึกของกระแสซีรีส์ที่ตอนนี้ดีแบบสุดๆ
โดยทั้งคู่ได้เล่าว่าดีใจและขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ให้การซัพพอร์ตที่ดีขนาดนี้ เรียกได้ว่ามันเกินฝันมากๆ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้เล่าวันที่นักแสดงทั้งหมดของซีรีส์ “เขมจิราต้องรอด” ไป busking ที่สยามจนทำเอาสยามแทบแตก พร้อมขอฝากอีพีถัดๆ ไป ช่วยเอาใจช่วยตัวละครทุกตัว เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะไปได้ไกลกว่านี้
กระแสซีรีส์แรงมาก?
เก่ง : “แรงมากเกินฝันมากๆ เรียกว่าแบบ ตอนแรกที่เราคุยกันไว้แบบอีพีแรก อย่างน้อยเราช่วยกันกับพี่ๆ ทุกคน คิดว่าน่าจะประมาณ 5-6 แสนก็เต็มที่เกินเป้าผมแล้ว แต่พอมันข้ามล้านมา อีพีสองมาก็ข้ามอีก อีพีสามนี่คือพีคไปเลย รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆ เลยที่พี่ๆ ทุกคนให้การซัพพอร์ต ขอบคุณมากๆ เลยครับ ดีใจมาก”
น้ำปิง : “ต้องขอบคุณแฟนๆ ทุกคนเลยที่ให้การซัพพอร์ต ‘เขมจิราต้องรอด’ ดีมากเลยเนาะ และที่สำคัญเลยคือแม้ว่าเราจะออนไปแค่สามอีพีก็ได้รับการบอกต่อในหลายๆ ทางทั้งการตัดคลิปคอนเทนต์ขึ้นมาทำให้มันแบบแมสแล้วก็แมสต่อไปอีก รวมถึงพี่ๆ สื่อที่ลงข่าวให้พวกเราตลอด หรือว่าสถิติต่างๆ ที่พี่ๆ ทำข่าวให้ พวกเราขอบคุณพี่ๆ ทุกสำนักเลยนะครับที่เอ็นดูเก่งน้ำปิง เอ็นดูเขมจิราต้องรอดนะครับ รู้สึกว่าภูมิใจที่ตอนนี้พวกเราคนไทยหลายๆ คนเหมือนไฮป์กับความเป็นไทยความเป็นอีสานบางอย่างที่ บางคนเกิดมาอาจจะไม่ฟังเพลงอีสานเลยแต่พอดูเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยคือแค่คุณได้เปิดไตเติ้ลดูคุณก็ได้ฟังแบบบทสวดอีสานแล้ว มันคือเป็นอะไรแบบนี้แหละที่จะค่อยๆ ลดระยะห่างของคนในสังคมกับเรื่องของวัฒนธรรมที่มันอาจจะดูไม่ได้เข้ากับวัยรุ่น ไม่ได้เข้ากับคนยุคปัจจุบัน แต่จริงๆ แล้วมันมีรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่เราต่างเข้าใจในวัฒนธรรมนั้นอยู่แล้ว อยู่แค่ว่าเราจะย่อยให้มันเข้าใจได้ยังไง และส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้ยังไง”
เล่าบรรยากาศวันบัสกิ้งให้ฟังหน่อย?
เก่ง : “เยอะมากๆ ครับ ตลอดทางตั้งแต่เริ่มขบวนไปมีคนมารอให้กำลังใจกันเยอะมาก ก็คือเราวนเป็นวงกลมเลย ก็มีคนรออยู่ตลอดทางเลย ก็ขอบคุณ”
คนแน่นสยามมาก?
เก่ง : “ใช่ๆ ตอนที่เราเห็นเราเห็นแค่ด้านเดียว แต่เราไม่ได้เห็นอีกมุมนึงที่เป็นมุมสูงออกมา เพิ่งมาเห็นในคลิป ก็ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากๆ นะครับ ไม่ได้ทักทายใครหรือไม่ได้ไปโบกมือให้พี่ๆ คนไหนก็ขอโทษด้วยนะครับ”
น้ำปิง : “บางมุมไปไม่ถึงจริงๆ”
ไม่ได้ทักเกินใช่ไหมมันมีคลิปนึงที่มีคนสงสัยว่าเราทักใคร?
เก่ง : “ไม่ได้ทักเกิน มีพี่ๆ เค้าอยู่จริงๆ ประมาณ 5 คน”
น้ำปิง : “มีคนอยู่จริงๆ อยู่ในเหตุการณ์มีคนบอกให้โบกมือให้ข้างบนด้วยเพราะมันมีคนรออยู่”
บรรยากาศวันนั้นสำหรับน้ำปิงล่ะแฟนๆ มารอกันตั้งแต่เช้า?
น้ำปิง : “ใช่ๆ มันเกินความคาดหมายไปมากสมควร ซึ่งมันทำให้น้ำปิงรู้สึกเลยว่าแบบสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดมันมีคนรับรู้ มีคนเห็นแล้ว การที่จะรวมคนหลายๆ คนมารวมกันที่สยามเยอะๆ ขนาดนี้ เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราอีกกี่ครั้งด้วยซ้ำ ก็ดีใจมากๆ ครับ”
ทั้งคู่คิดว่าเขมจิราทำอะไรคนไทย?
เก่ง : “น่าจะอย่างที่บอกว่ามันเข้ากับคอนเซ็ปต์วันนี้เลยคือการกระตุ้นความเป็นไทย รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยลึกๆ เราอยู่ที่ไทย บรรยากาศแบบไทยๆ กินอาหารไทยกันอยู่แล้ว รู้สึกว่ามันดีมากๆ ที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร มันดีใจที่ทุกคนออกมาพูดถึงความเป็นไทย พูดถึงเขมจิราในเรื่องของความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลง การแต่งตัว ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ทุกคนกลับมาเล่นกับสิ่งนี้แบบเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงที่เป็นเพลงอีสาน ยอดไลก์แบบแสน บางคลิปแบบหลักล้าน ก็ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่กลับมาให้ชื่นใจว่าคนไทยก็ยังมีคนซัพพอร์ตอยู่”
เรตติ้งล่าสุดทะลุไปไกลมาก?
น้ำปิง : “ขอบคุณมากเลยครับ น้ำปิงอึ้งมากสำหรับการเห็นตอนนั้น ตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกราฟแบบนี้ เพราะตอนแรกมันตกไปแล้วในอีพีสอง ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามันไปแตะในเลขหนึ่งกว่าๆ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นหลังของพี่เก่งหรือเปล่า”
อีพี 4 จะฟาดเรตติ้งเท่าไหร่ดี?
เก่ง : “จริงๆ ผมรู้สึกว่าตอบไม่ได้เหมือนกันครับ หมายถึงว่าฝากพี่ๆ ทุกคนเอ็นดูเขมจิราด้วย เราทำทุกอย่างแบบสมบูรณ์หมดแล้วแหละ ที่เหลือก็ฝากทุกคนด้วย ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะครับ เก่งเชื่อว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้และเราจะสู้ไปด้วยกัน”
น้ำปิง : “ฝากอีพีถัดไปด้วยนะครับ ฝากทุกคนร่วมเอ็นจอยในโมเมนต์ ถ้าดูสดได้ก็อยากให้ดูสด ยังไงก็อยากให้ติดตามว่าพ่อครูจะเป็นยังไง น้องเขมจะเป็นยังไง เจษชาญจะมีความสัมพันธ์วุ่นวายอะไรยังไง ฝากติดตามด้วยนะครับ”