รายการ Thai Face Top Model ครั้งแรก 31 ส.ค. นี้ เฟ้นสุดยอดโมเดลสู่รันเวย์นิวยอร์ก

จิราพร ชวนติดตามรายการ Thai Face Top Model ออกอากาศครั้งแรก 31 ส.ค. นี้ ทางช่อง NBT เฟ้นนายแบบ-นางแบบสู่รันเวย์นิวยอร์ก
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผลสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเกิดการกระจายรายได้จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สู่ชุมชน ทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการกีฬา อุตสาหกรรมอาหาร การจัดอีเวนต์และนิทรรศการสำคัญระดับโลก รวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่พบว่าประชาชนคนไทยมีศักยภาพแต่ยังไม่ได้รับโอกาส และได้พัฒนาฝีมืออย่างแท้จริง
น.ส.จิราพร กล่าวเพิ่มเติมว่า น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ Thai Face Top Model เฟ้นหาผู้สมัครที่ต้องการตามความฝันอยากเป็นนางแบบ-นายแบบชั้นนำเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งถือเป็นอีกมิติใหม่ของเส้นทางอาชีพในเมืองไทย ที่รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการเพื่อให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
โครงการ Thai Face Top Model เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสเพื่อคนทุกเพศ อายุระหว่าง 18-30 ปี ที่ใฝ่ฝันจะเป็น Super Model ระดับโลก สมัครเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2568 และได้มีการคัดเลือก จากคณะกรรมการ The Master ใน 4 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น, เชียงใหม่, สงขลา และกรุงเทพฯ ในช่วงวันที่ 4-28 กรกฎาคม 2568 โดยทีมงานมืออาชีพผู้ขับเคลื่อนโครงการ ประกอบด้วย คุณอินทิรา ทัพวงศ์ ดีไซเนอร์ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการแฟชั่นมานานกว่า 40 ปี คุณใหญ่-อมาตย์ นิมิตภาคย์ ช่างภาพอิสระมือโปรระดับแถวหน้าของเมืองไทย คุณลูกเกด – เมทินี กิ่งโพยม กูรูแห่งวงการนางแบบไทย เป็นไอคอนของผู้หญิงที่มีความมั่นใจ คุณอ๊าท – อารยา อินทรา สไตลิสต์ที่อยู่ในวงการมากว่า 30 ปี คุณโรซี่ – ชีรา ชูวิเชียร หรือ ชีรา ชู (Cheera Choo) ดาราและนางแบบไทย ผู้อยู่ในวงการแฟชั่นประเทศสหรัฐอเมริกา และทีมงานคุณภาพอีกคับคั่ง
รายการ Thai Face Top Model เป็นรายการรูปแบบเรียลลิตี้ ประกวดแข่งขันความสามารถควบคู่กับความงาม โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบจากการคัดเลือกในระดับภูมิภาคเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวน 52 คน เพื่อเข้าสู่ TFM Academy และระหว่างการแข่งขัน จะมีการอบรมฝึกสอน การดูแลพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถที่จำเป็นรอบด้าน ต่ออาชีพนายแบบ นางแบบ ทั้งนี้ ทุกๆ สัปดาห์จะมีโจทย์ข้อสอบ และคัดคนออกทุกสัปดาห์ จนเหลือผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่สุด 3 คนสุดท้าย ซึ่งผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท อันดับ 2 จำนวน 300,000 บาท และอันดับ 3 จำนวน 200,000 บาท พร้อมกับโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตและสร้างชื่อเสียงในฐานะ Super Model อาชีพ รวมทั้งได้ร่วมงานกับแบรนด์หรูระดับโลก ผ่านการทำงานกับเอเจนซี่ในนิวยอร์ค 1 ปี
“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมติดตามรายการ Thai Face Top Model พร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของ NBT และช่อง YouTube : Thai Face Top Model ออกอากาศวันแรก 31 สิงหาคมนี้ เวลา 15.05–15.50 น. มาร่วมลุ้นว่าใครจะเป็น 3 คนสุดท้าย ที่ได้ไปเดินตามความฝัน บนรันเวย์ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา“ นางสาวจิราพรกล่าว