เบลล่า ยันไม่เสื่อมศรัทธาพุทธศาสนา แต่ต้องเช็กมากขึ้น เปิดใจหลังไปร่วมงานศพพ่อ ‘ดิว อริสรา’
เป็นอีกหนึ่งคนดังที่มักจะชอบเข้าวัดทำบุญอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส สำหรับนางเอกสาว เบลล่า ราณี ที่ล่าสุดเจอนางเอกสาวมาร่วมงาน ROYAL IVY REGATTA x MONET เปิดตัวคอลลาบอเรชั่นใหม่ ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ก็ได้สัมภาษณ์เบลล่าในเรื่องการทำบุญกับวัดวาอารามในช่วงนี้ หลังจากที่มีข่าวฉาวเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์ และเผยถึงเรื่องที่เจ้าตัวเดินทางไปร่วมงานศพคุณพ่อของ ดิว อริสรา พร้อมให้กำลังใจดิวหลังต้องเผชิญกับมรสุมชีวิต
เจอเบลล่าต้องคุยเรื่องทำบุญ มีโอกาสทุกครั้งคือต้องเข้าวัดเลยใช่ไหม?
“อ๋อ มีไปฟังธรรมช่วงวันแม่ประมาณนี้ แต่ก็ถ้ามีโอกาสก็ทำ แต่ไม่ใช่ว่าว่างแล้วต้องไปต้องไปๆ แบบนี้ก็ไม่ใช่ ช่วงนี้ต้องหันมาเป็นเรื่องการปฏิบัติมากขึ้นซะมากกว่า”
คือตอนนี้ก็ยังทำทุกอย่างสม่ำเสมอเรื่อยๆใช่ไหม?
“อย่างที่บอกตามวาระโอกาสด้วย”
ตอนนี้มีเรื่องวิกฤตของพระสงฆ์ เรื่องวัดวาอารามค่อนข้างจะแรง เรามองเรื่องนี้ยังไงบ้าง?
“ก็อย่างครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเบล อย่ายึดติดที่ตัวพระ อย่ายึดติดที่ตัวบุคคล แต่ว่าให้ยึดติดที่เรื่องธรรมะ หรือเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่บอกถ้าใครสะดวกจะทำแบบไหนก็ทำแบบนั้น ซึ่งก่อนหน้านั้นคือเบลสะดวกทำแบบนี้ แล้วเบลรู้สึกว่าเบลได้สละ อันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้ว คือการได้สละทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็ไม่ยึดติดกับทรัพย์ส่วนตัว อย่างที่บอกช่วงนี้ก็คือหันมาทำในเรื่องของการปฏิบัติให้มากขึ้น ที่จริงการปฏิบัติคือเรื่องทั้งการสวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือวิปัสสนาอะไรต่างๆ เขาเรียกว่าเป็นบุญที่ยั่งยืน เป็นบุญที่เราได้รับและเห็นผลในทันที เราก็จะได้รับการเห็นผลทางด้านจิตใจในทันทีด้วย ส่วนใครที่ เหมือนรู้สึกผิดหวังหรือหมดศรัทธา คือเบลอยากให้ลองหันมาลองปฏิบัติดู ลองเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องนี้ดู อาจจะไม่ต้องไปทำบุญหรืออะไรที่คุณไม่สบายใจก็ได้ แต่ว่ายังไงการปฏิบัติกับตัวเองหรือว่าวิปัสสนาอย่างเนี้ยได้บุญทางใจอย่างแน่นอน”
“คือความจริงแล้วเบลทำบุญทุกรูปแบบ ไม่ได้ทำแค่ที่วัดอย่างเดียวก็จะทำกับโรงพยาบาล ทำกับเด็ก ทำหลายอย่าง กับสัตว์อะไรอย่างนี้ คือทำครบหมดเลย วัดก็เป็นแค่อีกพาร์ตนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่ต่อไปให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”
ส่วนเรื่องทำบุญด้วยเงินสด ความจริงแล้วมันลงด้วยอะไรก็ได้แหละ ด้วยแรงก็ได้ ด้วยศรัทธาอนุโมทนาก็ได้ แต่อย่างที่บอกเรามีกำลังในตรงนี้ เราก็เลยมีโอกาสได้ทำ ทุกคนเห็นอาจจะมากหน่อย
คนอื่นอาจจะคิดว่าเราเริ่มเสื่อมศรัทธา เลิกทำบุญกับวัด เลิกทำบุญกับพระอะไรอย่างนี้?
“ไม่ได้เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ว่ายอมรับจริงๆ ว่าอาจจะต้องเช็กให้มากขึ้น”
มันก็จะมีอีกมุมนึงพระดีๆ ก็มีวัดดีๆ ก็มีแต่ว่าโดนผลกระทบหมด เรามองเรื่องนี้ยังไง?
“ก็น่าเห็นใจพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เบลเห็นเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆ ท่านก็ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้คนเยอะมาก บางวัดในต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ โดยเฉพาะวัดป่า เขาจะเป็นศูนย์กลางเลยในการกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชน คือเหมือนการจะต้องรอในเรื่องของอะไร คือชาวบ้านขอวัดง่ายกว่าอะไรอย่างนี้ ซึ่งทางวัดก็คือจะกระจายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป อันนี้ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือได้เบลก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนที่ดี เพราะว่าเราไม่ได้แค่จบที่การทำบุญให้เงินหรือให้วัดอะไรอย่างนี้ แต่ว่ามันได้กระจายไปสู่ชุมชนด้วย”
หลายคนก็มองในมุมว่า บุญมันจบที่เราทำแล้ว ส่วนใครจะไปทำอะไรต่อก็กรรมของคนนั้น เบลเชื่อเรื่องแบบนี้ไหม?
“เบลก็มองแบบเดียวกัน เบลก็เชื่อในเจตนาของตัวเอง เรามีเจตนาแบบไหนเราก็ทำออกไป แล้วเราก็จบแค่ตรงนั้น แต่ถ้าเรายังยึดติดว่าทำไปแล้วเงินจะไปไหน มันก็ทำไประแวงไป แต่ก็ต้องดูดีๆ ล่ะค่ะ จริงๆ แล้วยิ่งทุกวันนี้โลกมันอาจจะเปลี่ยนไปหรืออะไรเบลก็ไม่ทราบเหมือนกัน”
ถามเรื่องช่วยบริจาคของจำเป็นให้พี่ๆ ทหารชายแดน?
“เหมือนเดิมค่ะ อยากเป็นส่วนหนึ่งคือรู้สึกว่าเราก็มีกำลัง แล้วเราเห็นเราก็ทนไม่ได้ เราอยากจะช่วยในส่วนไหนที่แบบเราสามารถช่วยได้ ก็จะมีแบบเหมือนหาของจำเป็นให้กับพี่ๆ ทหารหรือว่าส่งขนมไปอะไรอย่างนี้ แล้วต่อไปจะมีโครงการคือเป็นพี่ๆ ที่รู้จักเขาทำแล้วเดี๋ยวเบลอาจจะไปช่วย เกี่ยวกับเรื่องเด็ก สตรี หรือว่าคนชรา ที่เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็ไม่มีหนทางในการส่งตัวเองในเรื่องของการเรียน หรือว่าไม่มีครอบครัว แล้วก็อาจจะมีโครงการต่อไป”
ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์ที่เราจะรันต่อจากนี้?
“ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไปช่วยรณรงค์ เดี๋ยวรออัพเดตออกมาอีกทีหนึ่ง”
ไปร่วมงานพ่อของดิว?
“คือรู้จักกันตั้งแต่เบลเล่นละครแบบเข้าวงการแรกๆ เลย ดิวดีกับเบลมาเสมอ แล้วก็มีเหมือนได้คุยกันมาเรื่อยๆ หรือได้เจอกันบ้าง ในวันที่คนสูญเสียก็ต้องการกำลังใจและเบลก็อยากจะไปให้กำลังใจ”
ให้กำลังใจยังไงกันบ้าง?
“ก็บอกว่าเก่งมาก คือเขาก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้ว ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ดิวก็แบบกลัวร้องไห้ แบบไม่เอา อย่าพูดเดี๋ยวร้อง”
เขาก็ได้กำลังใจกลับไป เขาบอกว่าดีใจที่คนไทยยังไม่ทิ้งเขา ยังรักแล้วก็ให้โอกาส?
“ก็ดีใจกับเขาด้วยล่ะค่ะ ก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีวันที่ดีสำหรับเขาด้วย”
ช่วยเล่าวินาทีตอนที่เราไปถึงงานแล้วดิววิ่งเข้ามากอด?
“ก็ไม่มีโมเมนต์อะไรเลย ก็ทักทายกันปกติ ก็ได้เจอน้องไซลาส น่ารัก พูดเก่ง เขาก็ยอมให้เราอุ้ม นั่นแหละนี่ก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่ดีของเขาแหละ”
ไม่ได้เจอกันนานหรือยัง?
“ก็เป็น1-2 ปีเหมือนกันค่ะ ส่วนมากก็คือใน ไดเร็กต์นิดหน่อย แต่ว่าตอนที่เบลเปิดร้าน ดิวก็คือมาช่วยซัพพอร์ตเบลด้วย”
การกลับมาครั้งนี้เขาก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการไลฟ์สดขายของ ได้สนับสนุนเขาไหม?
“พอดีไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ทราบ แต่ก็เป็นกำลังใจให้”