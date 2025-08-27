บันเทิงไทย

นนกุล แพลนลดงานแสดง เตรียมลุยธุรกิจส่วนตัว รับรายได้อาจน้อยลง แต่โชคดีที่พออยู่ได้

นนกุล แพลนลดงานแสดง เตรียมลุยธุรกิจส่วนตัว รับรายได้อาจน้อยลง แต่โชคดีที่พออยู่ได้

เตรียมขึ้นแท่นเป็นว่าที่นักธุรกิจท่านหนึ่งแล้ว สำหรับพระเอกหนุ่ม นนกุล ชานน ที่ตอนนี้หนุ่มนนกุลกำลังเริ่มวางแผนที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของเจ้าตัว

เมื่อเจอพระเอกหนุ่มที่มาร่วมงาน “ROYAL IVY REGATTA x MONET” เปิดตัวคอลลาบอเรชั่นใหม่ ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า

ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้าง?

“มีซีรีส์ Mouse ออนแอร์ทาง True id ชีวิตส่วนตัวเหมือนเดิม ติดตามได้ทางอินสตาแกรม”

ปีนี้มีแพลนทำอะไรบ้าง?

“คงรับงานน้อยลง อาจจะปีนึงไม่กี่เรื่อง โฟกัสทำธุรกิจอย่างอื่นด้วย รู้สึกว่าถึงจุดที่การเป็นนักธุรกิจเป็นหนึ่งในความฝัน มันถึงจุดนึงที่มองว่าอาชีพนักแสดงกลับมาทำทีหลังก็ไม่สาย เป็นอาชีพที่ดีมาก ๆ เพราะเปิดรับทุกช่วงอายุ ขอแค่คาแรกเตอร์ใช่ หรือฝีมือได้ มันจะอายุเท่าไหร่ก็ได้เลย ไม่หมายความว่าจะรีไทร์เลยนะ หมายถึงว่าจะไม่ได้รับถี่ๆ เท่าก่อนหน้านี้แล้ว”

ADVERTISMENT

นนกุล

บทบาทที่เลือก เห็นผลงานดีตลอด?

“ขอบคุณนะครับ ส่วนตัวเน้นสนุกมากกว่า หวังว่าคนดูจะสนุกด้วย แต่ว่าสุดท้ายมันก็แล้วแต่เทส มองว่าเอาสนุกไว้ก่อนดีกว่า เพราะควบคุมความเห็นคนอื่นไม่ได้”

เล็งทำธุรกิจอะไรไว้บ้าง?

“ยังไม่ได้แน่ใจ แต่เบื้องต้นจะช่วยทางพี่สาวน้องสาวก่อน ถ้าของส่วนตัวต้องใช้เวลาตกตระกอนนิดนึง เพราะว่าก็อยากทำให้มันดี”

ธุรกิจครอบครัวเลยไหม?

“ก็เป็นไปได้ ธุรกิจครอบครัว”

โฟกัสกับธุรกิจจริงจังเลยใช่ไหม?

“ใช่ๆ คือก่อนหน้านี้เหมือนกับอยู่ในช่วงขวนขวาย อยากเป็นนักแสดงให้ดี ให้ได้ไกลที่สุด รู้สึกว่าอาชีพนักแสดงมัน 50/50 เรื่องโชว์ เรื่องความมุ่งมานะ เลยรู้สึกว่าบางทีก็ฝึกฝนในแบบของเราไปเรื่อย ๆ หลังจากนั้นก็รองานที่มันดีจริง ๆ แล้วค่อยรับ ไม่ใช่รับทุกอย่าง ทุกเรื่อง”

นนกุล

เรื่องธุรกิจส่วนตัวได้คุยกับ “แอฟ ทักษอร” ไหม?

“ไม่น่า ยังไม่ได้คุยกันมากกว่า คือมันไม่ใช่ว่าไม่มีทางเด็ดขาด ยังไม่มีโอกาสคุยมากกว่า อันนี้เป็นเรื่องที่คุยกับทางที่บ้านคร่าวๆ เฉยๆ แต่ยังไม่ได้วางแผนธุรกิจชัดเจนว่าจะทำอะไร ยังไง”

แอฟให้คำปรึกษายังไงบ้าง?

“ยังไม่ได้ปรึกษาเลย แต่ว่าถ้าบังเอิญว่าสินค้า หรือผลิตภัณฑ์นั้นมันใกล้ ถ้าคิดว่าพี่เขาช่วยเราได้ เราก็อาจจะปรึกษา”

เริ่มทำธุรกิจตอนนี้ คิดยังไงบ้าง?

“คิดว่าไม่เร็วนะ รู้สึกว่าหลายคนที่อายุน้อยกว่าก็ทำเยอะมาก ๆ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ รู้สึกว่าอาชีพนักแสดงถ้าถึงจุดนึงมันจะรู้สึกว่าอยากรับงานที่สนใจจริงๆ แต่พอจะเลือกที่สนใจจริงๆ นั่นหมายความว่ารายได้ก็จะลดน้อยลง เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าอยากทำอาชีพที่รักต่อไป ในผลงานที่รักจริงๆ เพราะฉะนั้นการที่จะทำอย่างนั้นได้แปลว่ามันต้องมีความมั่นคงด้านการเงินซัพพอร์ตด้วย”

นนกุล

เรื่องรายได้ที่จะลดลงไม่ได้มีผลกระทบใช่ไหม?

“ถามว่าเสียดายไหม มันก็คงเสียดายอยู่ มันก็เป็นตรรกะที่ถูกต้องแล้ว ถ้าเกิดรับงานแสดงน้อยลง รายได้ก็จะน้อยลงไปด้วย แต่เราอาจจะอยู่ในจุดที่โชคดีหน่อย คือถ้ารับผลงานนึงมันก็พออยู่ได้”

เรื่องธุรกิจส่วนตัวแพลนไว้ว่าช่วงไหน?

“จริงๆ ถ้าปลายปีนี้เริ่มได้ก็คงดี หมายถึงเริ่มหาข้อมูล เริ่มรีเสิร์ช คงไม่ได้ออกมาเลย ถ้าออกมาเลยก็เร็วไปนิดนึง”

จะเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งแล้ว?

“หวังว่าครับ”

นนกุล

นนกุล

นนกุล