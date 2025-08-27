ศรีริต้า ไม่รู้ ‘ลูกเกด’ หมายถึงใคร ปมเมนเทอร์ไม่เหมือนเดิม หลังจบรายการ ยันยังเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน
หลังจากที่นางเอกสาว ริต้า ศรีริต้า ณรงค์เดช ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ สงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก และมอบเงินให้กับทหารทั้ง 2 นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับวิดีโอคอลส่งกำลังใจไปให้นั้น
ล่าสุดริต้า มาร่วมงาน “ROYAL IVY REGATTA x MONET” เปิดตัวคอลลาบอเรชั่นใหม่ ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมเผยถึงเรื่องที่นางเอกสาวโดนโยง หลังนางแบบชื่อดัง ลูกเกด เมทินี ออกมาพูดในรายการนึงถึงเมนเทอร์รายการเดอะเฟซบางคนที่เจอกันแล้วไม่เหมือนเดิม
“เรื่องที่เราบริจาคเงินให้กับพี่ๆ ทหาร คนละ 200,000 คือไม่มีอะไรเลย เราแค่อยากเป็นคนเล็กๆ คนหนึ่งที่อยากจะส่งต่อกำลังใจให้กับพี่ๆ ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ มันคือสิ่งเล็กๆ ที่เราทำได้ทันทีเลย ก็เลยอยากส่งกำลังใจให้เขาใน ณ เวลานั้น ซึ่งเราก็ให้สองท่าน และมอบให้กับมูลนิธิ 500,000 บาท ซึ่งการบริจาคครั้งนี้เป็นความตั้งใจของตัวริต้าเอง
เรามีการวิดีโอคอลคุยกับพวกเขาด้วย อยากถามเขาว่าเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม ใจจริงๆ ก็คืออยากจะให้กำลังใจ เราโทรไป เขาก็กำลังจะกายภาพ บางท่านก็เจ็บแผล บางท่านก็ต้องกายภาพตัวเองใหม่ ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราสามารถให้กำลังใจเขาได้ แม้จะนิดนึงก็ยังดี ก็เลยวิดีโอคอลไปให้กำลังใจ”
หลายคนก็ชื่นชมในเรื่องนี้ว่าเราวิดีโอคอลหาพวกเขา?
“เราก็ได้พูดคุย และเป็นกำลังใจให้ จากพี่พี่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ ก็ขอให้เขาหายไวๆ ให้เขาแข็งแรงเร็วๆ และถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้าง ซึ่งเขาดีใจและตื้นตันใจ จริงๆ ตัวเราเองก็ตื้นตันใจด้วย และจริงๆ ก็มีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็ไม่ใช่แค่ทางพี่พี่ทหารอย่างเดียว ยังมีพยาบาล คุณหมอ ที่ต้องรักษา หรือว่าประชาชนและหน่วยงานใดๆ ก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ริต้าก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลย เพราะว่าแต่ละคนก็เหนื่อยมากๆ ถือว่าเราเป็นคนไทยคนนึงที่สามารถส่งกำลังใจให้ได้เราก็อยากส่ง”
ถามถึงรายการเดอะเฟซ ตอนนี้แฮชแท็กกัลยาณมิตรกลับมาอีกครั้ง?
เราก็ไม่ทราบเลย ซึ่งซีซั่นนี้เราก็ได้ดูแว๊บๆ”
เชียร์ทีมไหน?
“ก็ทุกทีมเลยค่ะ ทุกคนก็เป็นน้องๆ ที่ริต้ารัก เราก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกัน รอลุ้นอยู่ สนุกดีค่ะ ซึ่งก็กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งในคลิปที่เราใส่วิกสีชมพูที่เป็นตำนานตลอดไป ก็ขอบคุณค่ะ คือทุ่งลาเวนเดอร์สำหรับริต้า คือสีชมพู”
ประเด็นที่ ลูกเกด เมทินี พูดถึงว่ามีเมนเทอร์คนนึงที่จบรายการแล้วไม่สามารถคุยได้ ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิม?
“อันนี้เราไม่รู้เลย ก็ไม่รู้จริงๆ ว่าพี่เกดหมายถึงใคร ซึ่งตัวริต้าเองรักและเคารพพี่เกดตั้งแต่วันแรกที่ได้ร่วมงาน จนถึงวันสุดท้ายเลย แต่อย่างในรายการก็ทำเพื่อความเข้มข้นและความสนุกของคนดู พอเราไปอยู่ตรงนั้น เกมเราก็ต้องแข่งให้ชนะ เป้าหมายเราคือต้องแข่งให้ชนะ และตรงนั้นก็คือสิ่งที่เราพยายามในทุกแคมเปญ ก็หวังว่าคนดูดูแล้วสนุกและเอ็นจอยไปกับทุกแคมเปญ ซึ่งหลังการจบรายการตัวริต้าเองไม่ได้มีอะไร เราก็ไม่รู้จริงๆ ว่าแต่ละคนเป็นยังไง จริงๆ มันคือการถ่ายทำในอารมณ์ ณ โมเมนต์นั้น ซึ่งมันก็จบไปนานมากๆ แล้ว น่าจะหลายปีมาก ก็ 7 ปีแล้ว
ซีเรียสไหมพอมีคนมาโยงถึงเรา?
“คือริต้าไม่รู้จริงๆ ส่วนตัวเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หลังจากนั้นเราก็ไม่มีอะไร ตัวเราก็รักและเคารพพี่เกดเหมือนเดิม ทุกงานที่เจอก็รักเคารพเหมือนเดิม ในฐานะพี่ที่เป็นนางแบบ เป็นคนที่ริต้ารู้สึกว่าเป็นคนเก่งมากคนหนึ่ง ซึ่งหลังจากจบรายการมาแล้วก็ยังเจอกันเรื่อยๆ ก็ทักทายสวัสดีคุยกันเหมือนเดิมค่ะ ก็ยังเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนเหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้มีดราม่าอะไรตัวเราก็ไม่รู้จริงๆ ค่ะ”