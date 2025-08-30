‘ท็อป’ แจงสัมพันธ์ ‘ก้อย’ แค่เพื่อนในวงการ ไม่อึดอัดโดนถามบ่อย ยันสถานะโสด

‘ท็อป ทศพล’ แจงความสัมพันธ์ ‘ก้อย อรัชพร’ แค่เพื่อนในวงการ ไม่อึดอัดโดนถามบ่อย ยันสถานะโสด
ถูกจับตามองเรื่องหัวใจไม่น้อย สำหรับนักแสดงหนุ่ม ท็อป ทศพล หลังจากแฟนๆ ออกแรงเชียร์ให้หนุ่มท๊อปเดินหน้าจีบสาว ก้อย อรัชพร
ล่าสุด (29 ส.ค.) เจอนักแสดงหนุ่มมาร่วมงาน “Hong Kong Film Gala Presentation 2025” ณ เฮ้าส์ สามย่าน (House Samyan) ชั้น 5 ก็ได้เปิดใจถึงสถานะตอนนี้ รวมถึงแจงคลิปที่นั่งข้างก้อย หลังทั้งคู่ไปแฮงค์เอ้าท์ด้วยกันในงานเปิดตัวร้านอาหารของนักแสดงหนุ่ม เบสท์ ณัฐสิทธิ์
นอกจากนี้ หนุ่มท็อปยังพูดถึงประสบการณ์ที่เคยร่วมแสดงภาพยนตร์ฮ่องกงสมัยเด็กๆ พร้อมชื่นชมฝีมือการแสดงของนักแสดงฮ่องกงที่เล่นดูเรียล และเป็นธรรมชาติให้ฟังว่า
“ผมชอบความคิดเขา หรือคำตอบเขา อย่างเช่น เขาชอบหนังประเภทไหน หรืออยากเล่นหนังประเภทไหน เขาอยากเล่นหนังประเภทที่มันเป็นมนุษย์ คือความเรียล ผมเชื่อว่าหนังบางเรื่องที่สมมุติซีนๆ นึงแบบผัวเมียทำกับข้าวแล้วกำลังจะนั่งกินด้วยกันตอนเย็นเพื่อคุยปัญหาที่เจอทั้งวันมาหรือคุยปัญหาของครอบครัวอะไรสักอย่างนึง ตั้งเฟรมกล้องนิ่งๆ แล้วเล่นให้มันจริงมากๆ ผมว่ามันยากมาก ยากกว่าซีนอารมณ์ มันเป็นทั่วไปมากๆ กับชีวิต มันเป็นชีวิ๊ตชีวิต ผมว่าซีนแบบนี้เล่นยาก แล้วผมชอบฮ่องกงจะมีเวลาเขาคุยเรื่องสำคัญอะไรกัน เขาจะคุยบนโต๊ะอาหารแล้วเขาจะกินไปด้วยตลอดแล้วพูดไปด้วย ซึ่งทุกอย่างมันถูกเล่นทั้งหมดในโต๊ะอาหารในหลายๆ คน”
“ที่จริงผมสนใจหมดทุกแนวของการเล่นหนัง ถ้าเกิดผมจะต้องไปที่ฮ่องกงเป็นความฝันผมมาก แต่ผมพึ่งนึกออกว่าภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมเล่นหนังฮ่องกงที่มาถ่ายที่ไทย ผมเล่นกับนักแสดงชื่อ ฟรานซิส อึ้งเป็นระดับแถวหน้าของวงการ ยุค 80-90s ซึ่งผมเล่นเป็นลูกครึ่งฮ่องกง-เวียดนามตามหาพ่อหรือแม่อะไรสักอย่าง มันนานมากแล้วตอนนั้นผมอยู่ม.5”
“ผมจำวันที่แคสได้ ตื่นเต้นมาก เป็นหนังเรื่องแรก มีไดอะล็อกมา เพิ่งเคยเห็นบทครั้งแรก เพราะสิ่งแรกที่ผมทำในวงการคือ ถ่ายโฆษณา มันจะไม่มีบทไม่มีอะไร เต็มที่ก็เห็นเบรกดาวน์เห็นสตอรี่บอร์ด แต่พอเป็นหนัง มันมาเป็นบทแล้วเพื่อแคส เราก็เกร็งอีก แต่เราไม่รู้จักนักแสดงฮ่องกงรู้แต่ว่า เป็นเบอร์ใหญ่ แต่พอเราเห็นหน้าเขาแล้วก็อ๋อ คนนี้ เราเคยเห็นในหนังฮ่องกงหลายๆเรื่อง เป็นตัวร้ายเกือบทุกเรื่อง เราก็ได้เล่นกับเขา ได้สัมผัสแอคติ้งนักแสดงฮ่องกง คือเรียลมากๆ สิ่งที่ผมยังจำติดตาก็คือ ซีนที่นั่งคุยแล้วเขาซดก๋วยเตี๋ยว ซึ่งก๋วยเตี๋ยวมันร้อนมาก แล้วการการแสดงที่เราเห็นมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้แสดง มันดูจริงมากๆ มันดูธรรมชาติมากๆ ทุกครั้งที่เขาออกไปเล่น ทุกครั้งที่เขาออกไปพูด มันดูเป็นเรื่องธรรมดา”
หรือจริงๆ แล้วเราไม่รู้ตัวว่าเหมือนเรามีเขาเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กๆ เหมือนเห็นเขาแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ทำอะไรก็จริงจังไปหมด?
“ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเมมโมรี่ของเรื่องนี้ แล้วก็มีพี่นก ฉัตรชัยอีกคนนึง ที่ผมเคยบอกว่าไปเจอในกองมือปืน 2 สาละวิน ตอนนั้น และก็มีฟรานซิส อึ้ง เราเรียกว่าการแสดงก็คือการจำลองช่วงหนึ่งของชีวิตของเหตุการณ์อะไรขึ้นมา”
เมื่อวานก้อยออกมาให้สัมภาษณ์เป็นยังไงบ้าง?
“เมื่อวาน (28 ส.ค.) ได้เจอก้อย ก็คือเมื่อวานมันมีงานเปิดร้านอาหารของเพื่อน คือ เบสท์ ณัฐสิทธิ์ ซึ่งเป็นคนชวนผมไปถ่ายรายการเพิ่มเพื่อนกับก้อย เบสท์เปิดร้านเขาก็เลยชวนเพื่อนไป ก็ได้เจอก้อยเมื่อวาน เพราะว่าก้อยก็มา ก็ได้ทักทายกันแล้วก้อยก็บอกว่าวันนี้หนูได้สัมภาษณ์เรื่องพี่ไปด้วย เขาก็บอกผมแต่ผมก็ไม่ได้ถามว่าเรื่องอะไร ผมว่ามันก็น่าจะเรื่องเดิมนี่แหละ แล้วมันมีในติ๊กต็อก เหมือนภาพเมื่อคืนนั่งอยู่ด้วยกัน คือผมนั่งกับก้อยคุยเรื่องจะไปเดินป่า ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง ฟิตร่างกายหรือยัง เตรียมของหรือยัง ก็คุยเรื่องที่อะไรที่จำเป็นบ้าง ก็นั่งคุยกันแต่แล้วบังเอิญว่าพี่โต้ง (บรรจง) เขาถ่ายพี่บาส ที่กำลังเดินเข้ามาที่ร้านพอดี แล้วมันดันติดผมจังหวะนั่งคุยกัน ซึ่งในโต๊ะก็มีนัตตี้ ดรีมครบ แต่เขาแคปมาแค่นี้ ผมอ่านคอมเมนต์มันส์เลย เขาคบกันแล้ว”
“ผมว่าเมื่อวานน่าจะเป็นการแฮงค์เอ้าท์ด้วยกันครั้งแรกเลยที่ไปเจอในร้านปกติ ไม่เคยเจอนอกเหนือจากเวลางาน ไม่มีเลย มีเมื่อวานครั้งแรกเลย”
มันดูพอเหมาะพอเจาะกันเนอะ?
“มันเป็นเรื่องของเพื่อนคนนี้ไงครับ ทุกคนก็ไปมีพิชญ์ กาไชย, เจเจ, แบงค์ ธิติก็ไป คือที่เป็นเพื่อนเบสท์ก็ไปกันหมดทุกคน ก็ถือว่าหลายคน”
แต่ละครั้งที่เจอเราไม่ได้รู้ว่าเขาจะไป?
“ไม่รู้ครับ แต่ละครั้งที่เจอคือครั้งเดียว คือเมื่อคืน”
กระแสโซเชียลเยอะมากเรากดดันไหม?
“คือ ผมเกรงใจก้อย ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นของคมชัดลึก แล้วถ้าสัมภาษณ์ใหม่ผมก็จะตอบแบบเดิม มันไม่มีอะไรอัพเดตขึ้นก็อย่างที่บอกว่ารอคอยจังหวะ โอกาสที่จะได้เจอกัน เป็นเพื่อนกัน ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง เดี๋ยวมันก็จะเป็นเพื่อนแหละแต่ว่าเป็นเพื่อนในวงการ เป็นเพื่อนอยู่แล้ว แต่เป็นเพื่อนจริงๆ ผมว่าไม่ว่าก้อยหรือผมคงต้องใช้เวลา อย่าพึ่งขยับไปไหนเลย อย่างเพื่อนกันจริงๆ ผมกับเฟยอย่างนี้ สนิทกับเฟยก็สนิทกันมาเป็น 10 ปี กว่าจะสนิทกัน ผมว่าความสัมพันธ์ถ้าจะเรียกว่าเพื่อนมันต้องใช้เวลาหมดเลย เพราะฉะนั้นผมกับก้อยถ้าจะเป็นเพื่อนกันก็คงต้องใช้เวลา จะไปเดินป่าก็คงจะได้เป็นเพื่อนกันมากขึ้นมันได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น”
แต่พอคนถามเยอะเรารู้สึกอึดอัดไหม?
“ไม่ครับ เพราะว่าถ้าถามผม คำถามนี้ผมก็ตอบเหมือนเดิม จะตอบกี่ทีผมก็เหมือนเดิม”
แล้วถ้าคนชงเราจะเคลิ้มตามบ้างไหม?
“ก็ถ้าเขาแฮปปี้ที่จะชงที่จะเชียร์ที่จะเอามาลงเรือลำเดียวกัน พายกัน ผมก็สนุกสนานไปกับเขาด้วย”
มีคุยดีเอ็มไหม?
“คือผมจะคุยดีเอ็มตอนที่ไปรายการเพิ่มเพื่อน เวลามีอะไรอัพเดต ก้อยก็จะพิมพ์บอกชิลล์อ่ะพี่ บอกไม่เป็นไร เฉยๆ สบายๆ”
แสดงว่าเราเป็นคนที่กดดันและเกรงใจก้อยมากกว่า?
“จริงๆ เราก็ควรจะให้เกียรติเขา หรือจะตอบอะไรไป แต่ผมเชื่อว่าผมตอบกี่รอบก็เหมือนเดิม มันคือเรื่องจริง ผมไม่โกหกอยู่แล้ว ยังไม่เคยรู้จักก็ยังบอกว่าไม่รู้จัก”
แสดงว่ายังไม่เคยเริ่มต้นทำความรู้จัก?
“ตอนนั้นก็ยังใช่ ตอนนี้เมื่อวานเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็เป็นเรื่องซะแล้ว เฟรมเบียดเลย”
ได้คุยกันไหม?
“คุยครับ เพราะก้อยส่งมาบอก เหมือนพี่โต้งก็พิมพ์ส่งไปบอกขอโทษก้อยว่าขอโทษที คลิปกระจายเต็ม คนแชร์ไปเยอะเลย ก้อยก็บอกชิลล์ ไม่เป็นไร แล้วก็ส่งมาให้ดู เราก็เลยกดเข้าไปดูสตอรี่ โอ้โห ตอนนี้ไม่น่าจะต้องเข้าไปดูของพี่โต้งแล้ว เพราะว่าในติ๊กต็อกเต็มไปหมดเลย”
เพื่อนเชียร์มันกดดันไหม คำตอบตัวชี้นำหมดเลยนะ?
“บังเอิญผมรู้จักไอ้เฟย ทรงมันก็เป็นประมาณนั้นแหละครับ”
ที่จริงมีถามเพื่อนไหมว่าแซวเยอะไป?
“ไม่ๆ เพื่อนขี้แกล้งอยู่แล้ว ก็เหมือนนัตตี้ ดรีมทรงเดียวกัน ฝั่งผมก็เฟย มีน อูโน่ ก็คือชอบปั่นเพื่อน แกล้งเพื่อน”
แต่ของเขาลอยตัวแล้วไง เพราะว่าอิ้งค์ วรันธร เขาเปิดตัวแล้ว?
“โห แต่ถ้าจริงๆ คนรู้จักเฟยกับอิ้งค์ก็คือเป็นเพื่อนกันอย่างยาวนาน ก็น่ารักดีเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้”
พอมันเลยเถิดคนเชียร์เยอะ รู้สึกว่าแอบคบกับก้อยจริงไหม เราได้คุยกับเฟยไหมว่าถ้าตอบอีกคนจะคิดจริงนะ?
“ไม่ครับ ผมว่าทั้งผมทั้งเฟยแล้วก็ก้อยเองหรือนัตตี้ ดรีม ในช่วงวัยนี้ทุกคนโตแล้ว ทุกคนรู้ว่าตอบอะไรเหมาะสม อะไรไม่เหมาะสม อะไรคือเรื่องจริง อันไหนคือเอาไว้หยอกกัน ผมว่าเพื่อนผม หรือเพื่อนก้อยเองก็คงไม่ตอบในโมเมนต์ที่มันไม่จริงเลยจนทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราว”
แล้วโมเมนต์เวลาเราเขิน งเวลาใครสัมภาษณ์อะไรแล้วมันมีอาการเขินอันนี้เป็นโมเมนต์จากอะไร?
“เป็นนิสัยครับ ก็เหมือนที่ก้อยบอกว่าเวลาคนชงเยอะๆ ก็ทำตัวไม่ถูก แต่ผมมือก็จะม้วนอยู่ข้างหลัง มันก็เป็นเรื่องปกติ”
อย่างไปเดินป่าเรามีเตรียมตัวยังไงบ้าง?
“เมื่อวานก็บอกว่า ก้อยได้ฝึกหัวใจยัง ฝึก ฮาร์ทเรทไหม ได้เดินชัน เดินลู่บ้างหรือเปล่า รู้ไหมว่าต้องแบกน้ำหนัก แต่ว่าเรื่องแบกน้ำหนักผมว่าฝั่งผู้หญิงไม่น่าแบก เพราะว่าเรามีลูกหาบอยู่แล้ว เราเดินตัวเปล่าขึ้นไปดีกว่า เอาสบายๆ ดีกว่า เพราะว่าพวกของ หรือเต็นท์อะไรอย่างนี้ก็ให้ลูกค้าได้ใช้เงินแก้ปัญหาไป เราเอาเอ็นจอย ดูธรรมชาติ แล้วก็เดินสบายๆ ให้ขึ้นไปลงมาแบบไม่เจ็บก็โอเคแล้ว”
เราอำนวยความสะดวกสาวๆ ยังไงบ้าง?
“ผมว่าเรื่องอำนวยความสะดวก พี่ไกด์ที่พาไปเขาค่อนข้างมืออาชีพมากๆ เขาก็จะมีทีมพี่ลูกหาบคอยเคลียร์ที่กางเต็นท์กางอะไรไป แล้วพี่เขาก็จะทำอาหารให้กินอยู่แล้ว เรื่องพวกนี้ผมว่าไม่ต้องห่วง ส่วนเรื่องที่ผมกับเฟยจะแนะนำสาวๆ ก็คือน่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เก้าอี้ แผ่นรองนอนที่สำคัญมากๆ ถ้าเกิดใครไม่เคยไปแล้วไม่ได้เอาแผ่นรองนอนที่มันเป็นความนุ่มๆ ถ้าเกิดอยากให้สบายต้องมีแผ่นรองที่เป็นเป่าลมหน่อย เป็นนวมๆ ผมบอกว่าอันนี้สำคัญมาก เพราะว่าเราเดินมาทั้งวัน เราเหนื่อยมาทั้งวัน เมื่อยขาเมื่อยอะไร ตอนนอนขอสบายแล้วจะโอเค”
รู้ไหมว่าคนไทยก็จะจับจ้องกัน?
“อ๋อ จับอยู่แล้วครับ ยังไงก็ต้องจับจ้อง”
บอกก้อยเตรียมใจไหม ว่าคนก็ต้องคิดว่ามีการพยุงขึ้นเนินหินดินลื่น?
“โห ไม่รู้เลยครับ ผมยังไม่เคยไปเหมือนกันภูสอยดาว เผลอๆ ที่จะต้องไปพยุงก้อยต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเองไหวไหม ว่าเดินหน้าตัวเองรอดหรือยัง ต้องดูอีกทีนึง แต่ผมว่าทุกคนก็ช่วยกันดูแล ตรงไหนลื่นก็คือเวลาผมไปเดินป่า ข้างหน้าถ้าเกิดมีอะไรที่มันต้องระวัง คนข้างหน้าจะตะโกนบอกอยู่แล้ว”
กลัวมีใครมารอบเต็นท์ไหม มีประวัติไหม?
“อย่าให้มีเลยครับ ผมว่าทุกที่มีประวัติ แต่ว่ารอบสุดท้ายผมมีเซียนหรั่ง ไม่เจอแล้ว เขาพาไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา”
อัพเดตสถานะหัวใจเป็นยังไง?
“โสดครับ”
ด้วยความที่ลุคเราเป็นทาร์เก็ตสาวไทย แล้วหนังที่เราเล่น คนรู้สึกอยากทำความรู้จักเราเยอะๆ ไหม?
“ส่วนมากก็จะเป็นน้องๆ ในด้อมที่แบบฝากพี่ผู้จัดการมา ฝากคนมาแบบจะเข้าด้อม”
มีคนอยากเข้าใจเราไหม?
“โอ้โห ไม่น่ามีนะตอนนี้ ผมหาเวลานอนอยู่เลยครับ ทุกวันนี้อยากได้เวลานอน”
คือลำบากไหมกลายเป็นคนฮอตทั้งงานทั้งเสน่ห์?
“ผมว่าผมยังรู้สึกเหมือนเดิม ไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้ แค่ทำงานเยอะขึ้น แล้วก็ขอบคุณพี่ๆ ผู้ใหญ่ทุกคนที่ไว้ใจผม ให้ผมได้ทำงาน ผมก็จะต้องทำงานให้มันดีขึ้นทุกครั้งสมกับที่เขาจ้างผมไป”
อย่างพอเรามีคนรอบข้างที่รักเยอะๆ สาวข้างกายเราก็ต้องคัดเลือกเป็นพิเศษ มันต้องดูยังไง?
“น่าจะต้องใช้เวลาเลย ตอนนี้ผมไม่รีบแล้ว รีบไม่ได้เลย จริงๆ ก็เคยรีบมาแล้วแบบรีบมาตลอดชีวิต โอเคไม่ไหวแล้วเหงา คุยคนนี้แหละ คือคบไปเลย สุดท้ายคือเรายังไม่ได้เห็นด้านไม่ดีด้านอะไรกันเยอะ เพื่อที่มันจะตัดสินใจอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมน่าจะต้องถึงวัยที่จะต้องประคองสติในการเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่คนข้างๆ กายมันก็คือการใช้ชีวิตด้วยงานด้วยอะไรหลายๆ อย่างด้วย มันต้องใช้สติมากขึ้น”
มันมีเข้ามาแปลกๆ ไหม?
“แปลกๆ ยังไม่เจอนะ ผมไม่ค่อยเจอ อย่างเฟยลงโคลสเฟรนด์ประจำ หรืออูโน่อะไรอย่างนี้แบบเจออะไรแปลกๆ มาคือผมก็มีบ้าง แต่ผมไม่ค่อยเจอ อย่างเฟยกับอูโน่ เคยเจอแบบส่งภาพลับส่งอะไร แต่ผมไม่เคยเลยนะ ผมไดเร็กต์ตลอด แต่ไม่เคยมี ผมแปลกใจเหมือนกัน ผมไม่เคยโดนกรณีอย่างนี้ ไอ้พวกส่งอะไรมาให้ดูไม่มี (แต่ไม่มีเข้ามาประชิดตัว?) ไม่มี (อยากได้เธอเป็นพ่อของลูก?) ไม่มี มีแต่ผมว่าเขาน่าจะพิมพ์หยอกๆ แบบจะจ้างงานค่ะ งานแต่งอะไรอย่างนี้ เห็นในคอมเมนต์ แบบบอกแม่พี่หนูรักลูกแม่นะอะไรอย่างนี้”
งานรุ่งแต่รักไม่รุ่งเชื่อแบบนี้ไหม?
“ผมว่าทุกอย่างอยู่ที่ความรู้สึก ความพอใจและพอดีของเรา ยังไงถึงจะเรียกว่างานรุ่ง ยังไงถึงจะเรียกว่ารักรุ่ง หรือรักไม่รุ่ง บางทีคุณทำงานอยู่ทุกวันนี้ มีงานอยู่บางทีก็ไม่พอใจกับงานตัวเองก็มีนึกออกไหม มันก็ไม่ได้เรียกว่างานรุ่ง หรือว่าเรามีคนรักที่ดีมากๆ อยู่แล้ว แต่ว่าเราไม่มีเวลาให้เขา หรือเราไม่พอใจ เรายังอยากหาเพิ่มไปอีก มันก็ไม่ได้เรียกว่ารักรุ่ง ทั้งๆ ที่ถ้าคนมองเข้ามา คือคุณมีของที่มันดีอยู่แล้ว”
อยากจะบอกแฟนคลับยังไงบ้างที่เซียร์เรากับก้อย?
“ถ้าเดี๋ยวเรือมันแน่นจะต่อเรือเพิ่มให้ (เราพร้อมพายไหม?) โห สภาพนี้ผมว่าน่าจะพายยากน่าจะช่วยแจกพายกันคนละอัน”